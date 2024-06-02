Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Mısır ilişkilerini pekiştirmek için programlar düzenliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Mısır ilişkilerini pekiştirmek için programlar düzenliyor

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Mısır ilişkilerini pekiştirmek için programlar düzenliyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel ve tarihi ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik programlar düzenlemeye devam ediyor.

02.06.2024 12:40
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye ile Mısır arasındaki kültürel ve tarihi ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik programlar düzenlemeye devam ediyor. Enstitü, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan temsilciliği aracılığıyla Mısırlı Türkologlar, kültür ve sanat camiasının önemli isimlerinin yer aldığı heyeti Ankara'da ve İstanbul'da ağırladı. İki ülke arasındaki müşterek değerlere vurgu yapılması ve kültürel etkileşime zemin hazırlanması amacıyla düzenlenen program kapsamında başta Türkoloji alanına yönelik yapılan destekler ve Türkçe öğretimi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliklerine ortam hazırlandı.

İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde Prof. Dr. Seyyid Muhammed es-Seyyid, Türkiye ve Mısır'ın tarih sahnesinde uzun yıllar boyunca aynı şemsiye altında yaşadığını belirtti. Mısır'da pek çok üniversitede görev yaptığına değinen Seyyid, Sogah'taki bir üniversitede ve İskenderiye Üniversitesi'nde Türkçe bölümü açtığını kaydederek iki üniversitede de Türkçe bölümünün Mısırlı gençler tarafından çok rağbet gördüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE VE MISIR ARASINDA GEÇMİŞTEN GELEN VE GELECEĞİ AYDINLATAN ORTAK BAĞLAR VAR"

Zekazik Üniversitesinde Türkoloji alanından Prof. Dr. Mahmud el-Adl ise Türkiye ve Mısır'ın müşterek tarihinin derinliğine işaret ederek iki ülke arasında geçmişten gelen ve geleceği aydınlatan ortak bağlarının olduğunu söyledi.

KAHİRE YEE'DE 14 YILDA 50 BİN KURSİYER TÜRKÇE KURSLARINA KATILDI

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, "Kahire YEE olarak 2010 yılından itibaren aralıksız bir şekilde Mısır'da faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Dünyada Türkçeye en çok ilgi gösterilen ülke olmanın motivasyonuyla faaliyetlerimize ivme kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Mısırlı heyete eşlik eden Koordinatör Boyraz, Kahire YEE'ninTürkiye ve Mısır arasındaki kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yürüttüğünün altını çizerek "Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerle iki ülke arasında kültürel diplomasi alanındaki çalışmaların daha da hız kazanacağına inanıyoruz. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının Şubat ayında Mısır'a yaptığı ziyaretten sonra tüm çalışmalarımız daha da ivme kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Koordinatör Boyraz, Enstitünün Mısır'da yürüttüğü Türkçe öğretimi faaliyetlerine değinerek, "Kuruluşundan günümüze kadar Enstitümüz tarafından düzenlenen Türkçe kurslarınakayıt yaptıran kursiyer sayısı katlanarak arttı. 14 yıl boyunca yüz yüze ve çevrim içi Türkçe kurslarımıza 50 bin kursiyer katıldı" ifadesini kullandı.

Mısır Yükseköğretim Bakanlığı Müsteşarı ve Mısır-Amerikan Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mahmud Azmi ise "Türkiye ve Mısır, Orta Doğu'daki en güçlü iki merkezdir ve Orta Doğu'nun bel kemiği olarak çalışıyorlar" diye konuştu.

Azmi, Türkiye ve Mısır'ın kültürel ilişkilerinin tarihinin yüzyılları aştığını ifade ederek Türkiye'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Zekazik Üniversitesinde Türkoloji alanında Prof. Dr. Mahmud el-Adl, "Mısır, Türkiye'ye baktığında Osmanlı Devleti'nin içinde ne kadar büyük bir yerinin olduğunu hatırlıyor. Bu da Kahire'nin faziletlerindendir" dedi.

Gazeteci Halid eş-Şami de Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin siyasi, ticari, kültürel ve sosyolojik düzeyde gelişmeyi sürdürdüğünü belirterek "Bunu CumhurbaşkanıSayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle de gördük. Anlaşmazlıkların giderildiğini ve karşılıklı olarak iki ülke arasında yatırımlar için yeni kapıların aralandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

YEE'nin Türkiye-Mısır kültürel ilişkilerin güçlendirmede önemli rol oynadığını söyleyen Şami, iki ülkenin de her alanda ilişkileri güçlendirmeye yönelik çaba gösterdiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Türkiye, Mısır, Kültür, Diplomasi, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Mısır ilişkilerini pekiştirmek için programlar düzenliyor - Son Dakika

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