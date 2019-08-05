Son Dakika Haberleri: Milyoner fenomen, YouTube'dan kazandığı parayla lüks bir villa satın aldı!
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Milyoner fenomen, YouTube'dan kazandığı parayla lüks bir villa satın aldı!

1 gün önce

19 yaşındaki milyoner fenomen Saffron Barker, YouTube'dan elde ettiği kazançla lüks bir villa satın aldı.

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İngiltere'de yayınlanacak olan 2019 Strictly Come Dancing yarışmasına katılacak olan dördüncü ünlü seçilen 19 yaşındaki Youtuber Saffron Barker, yarışma öncesi ailesi ile yaşadığı rüya gibi eviyle yeniden gündeme geldi.
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Daily Mail'de yer alan habere göre Saffron, 1 milyon poundluk serveti olduğunu açıkladıktan sonra evi satın aldı.
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Genç YouTuber, bu servetin tamamını YouTube sayesinde elde etti.
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1 milyonu aşkın takipçisi olan Saffron'ın evi, peluş mobilyalar, muhteşem bir giyinme odası ve ışıltılı dokunuşlarla yüklü...
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Gösterişli sosyal medya kariyerine rağmen, ailesine oldukça fazla vakit ayıran Saffron, makyaj, meydan okuma ve şaka videolarından yaklaşık 1 milyon dolar kazandı.
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Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 08:56 
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