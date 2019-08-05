Milyoner fenomen, YouTube'dan kazandığı parayla lüks bir villa satın aldı!

1 İngiltere'de yayınlanacak olan 2019 Strictly Come Dancing yarışmasına katılacak olan dördüncü ünlü seçilen 19 yaşındaki Youtuber Saffron Barker, yarışma öncesi ailesi ile yaşadığı rüya gibi eviyle yeniden gündeme geldi.

2 Daily Mail'de yer alan habere göre Saffron, 1 milyon poundluk serveti olduğunu açıkladıktan sonra evi satın aldı.

3 Genç YouTuber, bu servetin tamamını YouTube sayesinde elde etti.

4 1 milyonu aşkın takipçisi olan Saffron'ın evi, peluş mobilyalar, muhteşem bir giyinme odası ve ışıltılı dokunuşlarla yüklü...

5 Gösterişli sosyal medya kariyerine rağmen, ailesine oldukça fazla vakit ayıran Saffron, makyaj, meydan okuma ve şaka videolarından yaklaşık 1 milyon dolar kazandı.



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