Milyoner fenomen, YouTube'dan kazandığı parayla lüks bir villa satın aldı!

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İngiltere'de yayınlanacak olan 2019 Strictly Come Dancing yarışmasına katılacak olan dördüncü ünlü seçilen 19 yaşındaki Youtuber Saffron Barker, yarışma öncesi ailesi ile yaşadığı rüya gibi eviyle yeniden gündeme geldi.
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Daily Mail'de yer alan habere göre Saffron, 1 milyon poundluk serveti olduğunu açıkladıktan sonra evi satın aldı.
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Genç YouTuber, bu servetin tamamını YouTube sayesinde elde etti.
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1 milyonu aşkın takipçisi olan Saffron'ın evi, peluş mobilyalar, muhteşem bir giyinme odası ve ışıltılı dokunuşlarla yüklü...
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Gösterişli sosyal medya kariyerine rağmen, ailesine oldukça fazla vakit ayıran Saffron, makyaj, meydan okuma ve şaka videolarından yaklaşık 1 milyon dolar kazandı.