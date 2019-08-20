Yeşilçam'ın haşin bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, bakın şimdi ne yapıyor!

1 Yeşilçam'ın haşin bakışlı yıldızı Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı.

2 Sıcak tebessümü ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

3 Yapımcı Türker İnanoğlu ile 1974 yılından beri evli olan Bubikoğlu, bir süredir Amerika'daki kızı Zeynep İnanoğlu'nun yanında yaşıyor.

4 Bubikoğlu, aynı zamanda kızı Zeynep İnanoğlu ile 2011'de dünyaevine giren gazeteci Cüneyt Özdemir'in de kaynanası.

5 Torunu Mavi ile ilgilenen Bubikoğlu, Instagram'dan paylaştığı özçekimleriyle çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

6 Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bubikoğlu'na, ''Zamanında nasıl dünya güzeli seçilmemiş hayret'' ve ''Hala çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapılıyor.

7 İşte bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bubikoğlu'nun Instagram paylaşımları...

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