Yeşilçam'ın haşin bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, bakın şimdi ne yapıyor!

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Yeşilçam'ın haşin bakışlı yıldızı Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı.
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Sıcak tebessümü ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
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Yapımcı Türker İnanoğlu ile 1974 yılından beri evli olan Bubikoğlu, bir süredir Amerika'daki kızı Zeynep İnanoğlu'nun yanında yaşıyor.
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Bubikoğlu, aynı zamanda kızı Zeynep İnanoğlu ile 2011'de dünyaevine giren gazeteci Cüneyt Özdemir'in de kaynanası.
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Torunu Mavi ile ilgilenen Bubikoğlu, Instagram'dan paylaştığı özçekimleriyle çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
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Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bubikoğlu'na, ''Zamanında nasıl dünya güzeli seçilmemiş hayret'' ve ''Hala çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapılıyor.
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İşte bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bubikoğlu'nun Instagram paylaşımları...