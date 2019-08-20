Son Dakika Haberleri: Yeşilçam'ın haşin bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, bakın şimdi ne yapıyor!
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Yeşilçam'ın haşin bakışlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, bakın şimdi ne yapıyor!

1 saat önce

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor.

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Yeşilçam'ın haşin bakışlı yıldızı Gülşen Bubikoğlu, güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı.
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Sıcak tebessümü ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlüne taht kuran Bubikoğlu, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
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Yapımcı Türker İnanoğlu ile 1974 yılından beri evli olan Bubikoğlu, bir süredir Amerika'daki kızı Zeynep İnanoğlu'nun yanında yaşıyor.
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Bubikoğlu, aynı zamanda kızı Zeynep İnanoğlu ile 2011'de dünyaevine giren gazeteci Cüneyt Özdemir'in de kaynanası.
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Torunu Mavi ile ilgilenen Bubikoğlu, Instagram'dan paylaştığı özçekimleriyle çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
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Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Bubikoğlu'na, ''Zamanında nasıl dünya güzeli seçilmemiş hayret'' ve ''Hala çok güzelsiniz'' gibi yorumlar yapılıyor.
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İşte bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bubikoğlu'nun Instagram paylaşımları...
İşte bir döneme güzelliğiyle damga vuran Bubikoğlunun Instagram paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:05 
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