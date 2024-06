Anadolu Üniversitesi'nde 7'den 70'e mezuniyet sevinci

Genel

ESKİŞEHİR - Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nı tamamlayan 7'den 70'e yüzlerce öğrenci mezuniyet sevincini yaşarken, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal "Bugün itibariyle mezunlarımızın sayısı 4 milyonu geçti" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce öğrenci, mezuniyet sevincini yaşayarak kep attı. Çocuk Üniversitesi'nde okuyan küçük yaştaki çocuklar, örgün ve açık öğretimde eğitim gören gençler ile Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim gören ileri yaştaki vatandaşlar, hep birlikte mezuniyet sevinci yaşadı. Anadolu Üniversitesi futbol sahasında gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 3 kuşaktan farklı yaşlardaki yüzlerce kişinin hep birlikte mezuniyet sevinci yaşaması renkli görüntüler oluşturdu.

"Gençlik bulduk, çok güzel 4 yıl geçirdik"

Anadolu Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi'nden mezun olan 74 yaşındaki emekli öğretmen Nevin Er, "Çok mutluyuz, Tazelenme Üniversitesi'yiz. Canlandık, tazelendik, dirildik ve sağlık kazandık. Gençlik bulduk, çok güzel 4 yıl geçirdik. Çok mutluyduk. Normalde ben emekli öğretmenim ama bu daha değişik ve zevkli oldu. Bu yaşımızda da çok iyi geldi" dedi.

"Yaşam şartlarımız ve şansımız değişti, önümüz açıldı"

Tazelenme Üniversitesi mezunlarından olan 72 yaşındaki emekli öğretmen Selin Şankeser, "Çok mutluyum. Böyle bir okulu bize bağışladıkları için bütün yöneticilere çok çok teşekkür ediyorum. Yaşam şartlarımız ve şansımız değişti, önümüz açıldı. Yani Allah herkese nasip etsin diyorum. Ben de emekli öğretmenim" şeklinde konuştu.

"Bu yaşta üniversite mezunu olduğum için kendimi iyi hissediyorum"

Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan Elif Yaren Güler, çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada matematikte çözemediğim problemlerin nasıl çözüleceğini, nasıl olduğunu olduğunu anladım. Bu yaşta üniversite mezunu olduğum için kendimi güzel hissediyorum. İleride aşçı olmak istiyorum. Hazırlanıyorum, aklıma gelen ve istediğim birkaç yemeği yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"O kadar mutluyum ki, hayallerimin ötesinde bir günü yaşıyorum"

Minibüs şoförü olarak yıllarca öğrenci taşıdığı Anadolu Üniversitesi'nden Tazelenme Üniversitesi ile 75 yaşında mezun olan Ekrem Aydın, "Çok mutluyum. Ben Tepebaşı hattında minibüs şoförü olarak yıllarca buraya öğrenci taşıdım. Benim de bir gün burada öğrenci olacağım aklımın kenarından geçmezdi. Fakat ben de burada öğrenci oldum. Gençlere güzel tavsiyelerim oluyordu ve ben de şimdi öğrenciyim. Mezun olduğum için çok mutluyum. Normalde ilkokul mezunuydum. O kadar mutluyum ki, hayallerimin ötesinde bir günü yaşıyorum. Bizim spor, dans, beyin sağlığı, hukuk, örgü ve daha birçok dersimiz oldu. Yani örgü de ördük. Epey ders gördük ve bilgilendim, tazelendim. Adı üstünde, tazelenme ve diğer emsallerime de burayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Sistemimizdeki 1 milyon 200 bin kayıtlı öğrenciyle dünyanın en büyük 3'üncü üniversitesiyiz"

Uluslararası şekilde eğitim öğretim veren Anadolu Üniversitesi'nin bu yıl itibariyle 4 milyondan fazla mezunu olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 7'den 77'ye gurur dolu bir mezuniyet törenindeyiz. Çocuk Üniversitesi, 60 yaş üstü bireylerin 4 yıldır eğitim aldığı Tazelenme Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi mezunlarımız şu anda aramızda. Anadolu Üniversitesi olarak tam 42 yıldır, hayat boyu öğrenmeyi bir felsefe edinerek farklı imkanlarda ve farklı imkansızlıklarla eğitim birçok bireye eğitim götürmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle mezunlarımızın sayısı 4 milyonu geçti. Sistemimizdeki 1 milyon 200 bin kayıtlı öğrenciyle dünyanın en büyük 3'üncü üniversitesiyiz. 4 milyon mezun demek hemen hemen her ailede Anadolu Üniversitesi mezunu var demektir. Biz her zaman üniversite olarak tam 42 yıldır eğitime sınırlı imkanlarla kavuşamamış olan bütün bireylerimize eğitim götürmeye çalışıyoruz. Bu bireylerimiz arasında 30 bine yakın engelli vatandaşımız da var. Kimilerinin yataklarına kimilerinin evlerine eğitim götürmeye, sınav yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de Anadolu Üniversitesi bugün bir Türkiye üniversitesi değil bir dünya üniversitesidir. Çünkü bütün Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika'da öğrencilerimiz var. Her ne kadar mezuniyetimize katılamamış olsalar da onları da temsil ediyor buradaki çeşitlilik. Görüldüğü gibi 81 ilden mezunlarımız burada. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak eğitim camiasına, ülkenin toplumsal kalkınmasına bu katkıyı verdiğimiz için gurur duyuyoruz."