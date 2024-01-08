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Bakan Uraloğlu: "Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul YHT hattında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti" - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: "Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul YHT hattında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, YHT hatlarının diğer şehirlere ulaşımı daha rahat ve hızlı hale getirdiğini belirtti.

08.01.2024 - 01:28,
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Bakan Uraloğlu: "Karaman-Konya- Ankara ve Karaman-Konya- İstanbul YHT hattında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı ile seyahat rekoru kırıldığını ifade ederek, 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcunun seyahat ettiği bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul YHT hattının 2 yıllık seyahat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'de 2003 yılıyla birlikte ortaya konulan demiryolu vizyonu sayesinde YHT ile tanışan sekizinci ilin Karaman olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak 2022'de törenle açılan Karaman-Konya YHT hattı ile birlikte Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul arasında yüksek hızlı tren yolculuğunun başladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen hattımızda 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti" bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200 yolcunun seyahat ettiğini, 15 Ocak 2022 tarihinde 3 bin 361 yolcu ile günlük yolcu rekoru kırıldığını, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de ortalama günlük bin 400 yolcu taşınırken, 14 Ocak 2022 tarihinde günlük bin 841 yolcu ile taşıma rekoru gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yüksek hızlı tren hatlarında olduğu gibi YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla da diğer şehirlere ulaşmanın daha rahat ve hızlı hale geldiğini ifade eden Uraloğlu, yolcuların YHT bağlantılı Toros Ekspresi ile Adana'ya daha kısa zamanda ulaşabildiğini vurguladı.

"Ankara-Karaman arası 2 saat 40 dakika"

İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara- Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini, bayram ve yarıyıl tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenlendiğini bildiren Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenlerin Karaman'a ulaşmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu" ifadelerini kullandı.

Karaman yüksek hızlı trenleri; Ankara güzergahında Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya, Çumra olmak üzere 5 ara istasyonda, İstanbul hattında ise Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra istasyonlarında duruş yapıyor.

TCDD Taşımacılık, tüm yüksek hızlı tren hatlarında Cuma ve Pazar günleri toplam 60, diğer günler 58 sefer gerçekleştiriyor. Kış sezonunda olmak üzere halen Ankara- İstanbul 26, Ankara- Eskişehir 4, Ankara- Konya 8+2, Konya- İstanbul 6, Ankara- Karaman 4, Karaman- İstanbul 2, Ankara- Sivas 6 ve Eskişehir - İstanbul arasında 2 seferle günde ortalama 35 bin yolcu taşıyor, bu rakam 40 binlere ulaşabiliyor.

Diğer taraftan 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı. Kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenlerinin de işletiliyor.

Hızlı trenle buluşan il sayısı 52'ye çıkarılacak

Ayrıca, Ulaştırma 2053 Vizyonu çerçevesinde Konya-Karaman hızlı demiryolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep'e uzatılması için çalışmalar devam ediyor. Bu vizyon çerçevesinde de hızlı trenle buluşan il sayısı 52'ye çıkarılacak.

Öte yandan, 102 kilometrelik Konya-Karaman hattında YHT ve yük trenlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenler de işletiliyor. Bu hatta Konya-Adana arasında günde karşılıklı Toros Ekspresi, Konya-Karaman arasında ise toplam 4 bölgesel Dizel Tren Seti işletiliyor.

Bakan Uraloğlu: "Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul YHT hattında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti"
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu: 'Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul YHT hattında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti' - Son Dakika


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