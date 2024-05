Genel

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Erdoğan "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaydaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyorum"

Programda konuşan Tuva Cihangir Atasever "Ülkemizin ikinci astronotu olarak milli teknoloji hamlesi ve milli uzay programı kapsamında ülkemizi dünya çapında ve dahi dünyanın dışında da en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaydaki varlığını güçlendirmeyi ve bu gururu her bir vatandaşımızın yüreğinde yaşatmayı hedefliyorum. Cesareti, azmi ve başarıları ile adını tüm dünyaya duyurmuş Türk milletine karşı bu kıymetli sorumluluğu yerine getirmeyi bir onur olarak görüyorum. Türkiye'nin gücü, gençliği olarak yeni nesil teknolojiler üreten, tüm kritik alanlarda yetkinlik, bilgi ve söz sahibi olan, sürdürülebilir projelerle geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etme çabamızı, teknofest kuşağı olarak her koşulda sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu emanet ettiğiniz biz gençler, son devletimiz Türkiye Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"19 Mayıs ruhunu ve milli mücadele kahramanlarımızın emanetini korumaya söz veriyoruz"

Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin spora ve sporcuya verdiği desteği vurgulayarak, "Ben 18 yılı aşkın süredir 9 yaşından itibaren modern pentatlon yapıyorum. Yani yüzüyor, koşuyor, atış yapıyor, ata biniyor ve eskrim yapıyorum. Azim ve gayretle ülkemi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyorum. Zamanın koşullarına bağlı olarak ne için spor yaptığımız bazen duygularımıza, beklentilerimize ve hayallerimize göre değişebiliyor. Bir zamanlar kendim için, sağlığım için, hayallerim için spor yaparken şimdi Türk sporuna değer katmak ve birbirinden önemli başarıları ülkeme getirmek için mücadele ediyorum. Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında ve önümüzdeki olimpiyatlarda ülkemi ve bayrağımı temsil etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Başarılarımızı sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlarımızın varlığını bilmek ise bu gururu daha da arttırıyor. Türk sporcuların uluslararası müsabakalarda gösterdiği üstün başarılar ülkemizin sahip olduğu güçlü spor kültürünü kanıtlıyor. Ülkemizin spor alanında gösterdiği gelişim ve başarılar gençlerimizin azmi ve çalışkanlığı ile birleştiğinde daha da ileriye taşınacaktır. Türkiye'nin gençliği olarak ülkemizin spor alanındaki başarılarını daha da arttırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bu günlere taşıyan kahraman ecdadımıza minnettarız. Onların teslim ettiği şanlı bayrağımızı ülkemiz ve milletimiz adına gururla ve özveriyle taşımak için Türkiye'nin gücü, gençliği olarak buradayız. 19 Mayıs ruhunu ve milli mücadele kahramanlarımızın emanetini taşımaya ve korumaya söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin gücü, gençliği"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda sporda yaptığı yatırımlara ve kazandığı başarılara dikkat çekerek, "Türkiye Yüzyılını da gençlerimizle beraber sporun, bilimin, sanatın yüzyılı yapacağız. Bu ödev Türk tarihine iz bırakmış, bu topraklar için bedel ödemiş bütün kahramanlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye'nin gençleri bugün gelişmiş ve modern imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Gençlik merkezlerinden spor tesislerimize, kamplarımızdan yurtlarımıza bütün imkanlarımızı her gün daha da arttırarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Teknoloji üreten ülkeler bugün bütün yarışlarda ipi göğüslüyor. Biz de bakanlık olarak teknoloji çalışmalarında en üst noktada imkan oluşturarak gençlerimizi bütün gücümüzle destekliyoruz. Destekleriniz ve öncülüğünüz ile Türkiye'nin gençleri bugün teknolojiyi yalnız kullanmakla kalmıyor, artık teknoloji üretiyor. Yalnız teknolojide değil gençlerimiz imkan bulduklarında her alanda potansiyallerini ortaya koymaktan kaçınmıyorlar. Sporcularımız her gün yeni bir başarı ile yüzümüzü ağartıyor. Albayrağımız dünyanın dört bir yanında dalgalanıyor. Eskiden yarışacak sporcu bulunamayan branşlarımızda bugün rekorlar kırıyor, madalyalar alıyoruz. Bu yüzden gururla bir kez daha Türkiye'nin gücü, gençliği diyoruz. Türkiye sizin döneminizde sporda bir devrim yaşamaktadır. Spor tesislerinden atletizm pistlerine kadar her bir yanı spor tesisleri ile donattık. Sporcularımızın başarıları günden güne artarak devam ediyor. Bu noktada da destekleriniz için şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.

"19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında gençleri selamlayarak, "Millet olarak Anadolu'nun kapılarını açtığımız Malazgirt zaferinden beri üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Mücadele halindeyiz. Önce bu mücadeleyi Anadolu'yu vatanımız yapmak, ardından ebedi ve ezeli yurdumuz olarak korumak için verdik. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri daima gençlerdi. Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapayan gençler, tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan milli mücadelenin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs milli mücadeleyi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu vesile ile asırlardın istiklal ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimize şükranla yad ediyorum. Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yarınlarımızın teminatı olan teknofest gençliği hayatın her alanında gümbür gümbür gelmekte"

Gençlerin bugün milletin her meselesinde en saflarda yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip. Sınırda eli tetikte nöbet tutan askerlerimizin, karakollarda görev yapan polis ve jandarmalarımızın çoğu sizin yaşınızdaki gençlerden oluşuyor. Savunma sanayiinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerin imzası ve emeği bulunuyor. Mesela milli savaş uçağımız Kaan'ın geliştirilmesinde insanlı ve insansız hava araçlarının üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön palan çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Gençlerimiz ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor. Parlamentoda belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha fazla genç arkadaşlarımız var. Yarınlarımızın teminatı olan teknofest gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizlerin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Her birinizin daha nice yıllar boyunca bizim, milletimizin ve ailelerinizin kıvanç kaynağı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok" açıklamalarında bulundu.

"Seçilme yaşını önce 25'e, daha sonra 18'e düşürdük"

Türkiye'de gençlerin siyasette yer alması için önemli adımlar attıklarını anlatan Erdoğan, "Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, daha sonra nihayetinde 18'e düşürdük. Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açarak, gençlerimizin eğitimlerine tarihin en büyük yatırımlarını yaparak her alanda gençlerimizi destekliyor, hayallerini gerçekleştirebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni spor dallarında kürsüye çıkmaya hatta kürsüyü domine etmeye başladık"

Türk gençlerinin son dönemde sporda elde ettiği başarılara dikkat çeken Erdoğan, "Bölgesinde ve dünyada yıldızı giderek parlayan Türkiye'nin sporda da başarı çıtasını sürekli yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşların da ötesine geçerek yeni spor dallarında kürsüye çıkmaya hatta kürsüyü domine etmeye başladık. Sporcularımız katıldıkları yarışmalardan artık madalyasız dönmüyor. Sporcularımız başarılarının yanında centilmenlikleri ile de takdir kazanıyor. Ülke genelinde spor altyapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların, inşa ettiğimiz tesislerin, sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz. Sporcularımızın uluslararası başarıları arttıkça gençlerimiz spora daha fazla yönelmeye, sporu bir kariyer olarak görmeye başladı. 2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin kişi iken bugün 15 milyon 550 bine yükseldi. 2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı bin 481 adet iken 2023 yılı sonu itibariyle bu rakam 7 bin 404'e yükseldi. Antrenör sayımız 18 bin 674'ten 321 bine yükseldi. Spor kulübü sayımız ise 6 bin 35'ten 25 bin 78'e çıktı. Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezlerinde bin 382 sporcumuz var. Son 7 yılda sporcu yetenek taraması ile 7 milyon 706 bin evladımızın kabiliyetlerine baktık, buna göre yönlendirmede bulunduk. 2021 yılında devreye alınan milli sporcu bursu ile başarılı sporcularımızı akademik yolculuklarında da destekliyoruz" diye konuştu.

"Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz"

2024 Paris Olimpiyatlarında Türk sporculardan önemli başarılar beklediklerinin altını çizen Erdoğan, "Tokyo 2020 Olimpiyatları ve paralimpik oyunları bize daha fazlasını yapma noktasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısı ile katıldı. Sporcularımız Tokyo'da kazandıkları toplam 28 madalya ile milletimize gerçekten büyük bir sevinç yaşattılar. Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi ve ruhu daha sonra da devam ettirdiler. Geçtiğimiz hafta karate, okçuluk, tekvando ve bazı spor dallarında yine müjdeli haberler aldık. Tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda sporcularımıza güveniyorum. Sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum. Her bir genç kardeşime şunu tekrar hatırlatmak isterim. Sizler tarihi şanlı zaferlerde dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin en büyük umudu sizlersiniz. Ülkemizi parlak ideallerine ulaştırmak için çok çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu bir gelecek diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı tebrik ediyor, sizlerin şahsında ülkemizin tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi, ben nasıl yeneyim"

Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" yanıtı ise salondaki herkesi güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapacağı maçlara davet eden Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanım finale kalırsam final maçımıza gelmenizi çok isterim. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım yani orayı" dedi.