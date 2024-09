Marmaris'te Sonbahar Turizmi Canlanıyor

Genel

Marmaris'te yaz bitse de turizm sezonu bitmedi

MUĞLA - Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sonbahar mevsimi gelmesine rağmen plajlar yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Turizmciler, otellerde doluluk oranlarının Ekim sonu hatta Kasım ortasına kadar süreceğini belirtiyor.

2024 turizm sezonu Mart ayında Marmaris'te başladı ve geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 artış gösterdi. Okulların açılmasıyla yerli turist sayısında düşüş yaşansa da yabancı turistlerin ilgisi devam ediyor. Marmaris'te Kasım sonuna kadar yoğunluk yaşanması bekleniyor. Siteler Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Cihan Baykara 2024 yılı turizm hedeflerinin yakalandığını vurguladı. Baykara, "2024'te 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefimiz vardı. Ayrıca, turizm tarihimizde ilk kez gecelik kişi başı harcamayı 100 doların üzerine çıkarmayı planladık. Şu ana kadar bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Geçen yıl 54 milyon turist ağırladık, bu yıl ise yüzde 12-13 oranında bir artış var. Eylül sonu itibarıyla yabancı turist sayısında ciddi bir yükseliş gözlemliyoruz" dedi.

Baykara, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında özellikle Dalaman ve Antalya bölgelerinin daha fazla yabancı turist ağırladığını belirterek, "Eğer önemli bir aksilik yaşanmazsa 2024 hedeflerimizi yıl sonuna kadar tutturacağız. Ayrıca gecelik kişi başı harcama miktarını 100 doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu, rakip ülkelerimiz olan İtalya, İspanya ve Yunanistan'a yakın bir seviyeye gelmek anlamına geliyor" diye konuştu.

"Küçük otellerde de doluluk yüksek"

Marmaris'te sadece büyük oteller değil, küçük otellerin de yoğun bir sezon geçirdiğini belirten Baykara, "Dalaman havaalanı bölgesi 2024 sezonuna Mart ayında başladı ve yüksek doluluk oranlarıyla devam ediyor. Şu an otellerin çoğu yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahip. Sezonu 23 Kasım itibarıyla kapatmayı planlıyoruz" dedi.

"Yunanistan'a kaçış söz konusu değil"

Son dönemde Ege Bölgesi'nin pahalı olduğu ve yerli turistlerin Yunan adalarına yöneldiği söylentilerine de değinen turizmci Baykara, iç pazarda yerli turist sayısının arttığını vurguladı. "2022'den 2023'e geçerken Türk misafirlerin seyahat oranı yüzde 8-10 arttı. 2022'ye kıyasla bu yıl yüzde 13'lük bir artış var. Otellerimizin sunduğu hizmet kalitesine göre fiyatlarımız artık daha gerçekçi. Ayrıca 2019'da eleştirilen, Türkiye'nin en ucuz turizm destinasyonlarından biri olması durumu artık değişiyor. Şu an kişi başı harcama 100 doların üzerine çıktı" dedi.

Cihan Baykara, Yunanistan'a giden Türk turist sayısının 200 bin civarında olduğunu ve bunun turizm açısından olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Yunanistan ve Türkiye arasında misafir geçişi olması turizmi canlandıran bir faktör. Farklı turizm anlayışları olsa da bu hareketliliği pozitif bir gelişme olarak görmek gerek" ifadelerini kullandı.

"Marmaris'in mahallelerinde oteller daha geç dolup daha erken sezonu kapatıyor"

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesinde Apart otel işletmeciliği yapan Turizmci Nevcihan Eren ise, "2024 sezonumuz 1 Mayıs'ta başladı, 15 Mayıs'tan itibaren doluluk oranımız yükseldi. Biz her şey dahil konseptinde olmadığımız için ilk başta düşük sezonda maalesef ki her şey dahil konsepti oteller daha rağbet görüyor ve dolu oranları onların yüksek oluyor. Şu anda Eylül'ün ortasındayız full kapasite çalışıyoruz sezon genel olarak yoğunluk açısından güzel geçti" şeklinde konuştu.

"Bir çok ülkeye gittim Türkiye kadar güvenlisini görmedim"

25 yıldır İngiltere'den Marmaris İçmeler'e tatile gelen Lisa Miller, "İçmeler'i çok seviyorum. Neredeyse çeyrek asırdır yılda iki kez buraya geliyorum. Benim için hem çok güzel hem de çok güvenli olduğu için tercih ediyorum. Dünya'da Mısır, Mayorka, Jamaika gibi bir çok popüler yere gittim ama hep buraya geri döndüm. Burası benim için adeta ikinci evim oldu" diyerek tatil tercihlerini hep Türkiye'den yana kullandığını ifade etti.