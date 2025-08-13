Firari hükümlü bazada yakalandı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslarla ilgili çalışma yürüttü.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama", "ruhsat silah bulundurulması" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.S'nin saklandığı evi tespit etti. Adrese özel harekat ve gece görüşlü dron destekli operasyonlar yapıldı. Firari hükümlü, gizlenmeye çalıştığı bazada yakalandı.
Ekipler, evdeki incelemede 4 parça halinde 650 gram esrar, çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 lira ele geçirdi.
V.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
Kentte 1 hafta içerisinde polis ekiplerince yakalanan 305 firari hükümlü ve şüpheliden 77'si cezaevine teslim edildi.
