Firari hükümlü bazada yakalandı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslarla ilgili çalışma yürüttü.

FİRARİ HÜKÜMLÜ BAZADA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama", "ruhsat silah bulundurulması" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan V.S'nin saklandığı evi tespit etti. Adrese özel harekat ve gece görüşlü dron destekli operasyonlar yapıldı. Firari hükümlü, gizlenmeye çalıştığı bazada yakalandı.

ADRESTE UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, evdeki incelemede 4 parça halinde 650 gram esrar, çok sayıda hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 200 lira ele geçirdi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

V.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.

1 HAFTADA 77 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kentte 1 hafta içerisinde polis ekiplerince yakalanan 305 firari hükümlü ve şüpheliden 77'si cezaevine teslim edildi.