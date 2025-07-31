2025 Turizm Gelirleri Rekor Kırdı

Hadican EROL-/ İSTANBUL, KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen toplantıyla değerlendirdi. Ersoy, " İlk 6 aya baktığımızda beklentilerimizin oldukça üzerinde yüzde 7,6'lık gelir artışıyla ilk 6 ayı tamamlamış olduk." dedi. Bakan Ersoy, " İlk 6 aylık dönemler itibariyle 25,8 milyar dolarla rekor geliri elde etmiş olduk. Yani Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman ilk 6 aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu. Yani özetle 64 milyar dolar yıl sonu turizm geliri hedefimize adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılı ilk 6 aylık turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) üyeleri de katıldı. Bakan Ersoy, toplantıda Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 5 ilde gerçekleştirilecek 'Bir Anadolu Şenliği' programının ayrıntılarını da paylaştı.

'ZİYARETÇİ SAYISINDA İLK 6 AYDA 26 MİLYON 389 BİN SAYISINA GELDİK'

Ersoy, "2017 sonunda 2018'e girerken bir strateji değişikliğine gitmiştik. Bu strateji de belirttiğim gibi iki ana konuyu kapsıyordu. Bir tanesi ne demiştik; artık sadece nicelik değil niteliğin de ön planda oldu. Yani sadece sayıların niteliğin de ön planda olduğu yani konaklama dış harcaması yüksek turist profilini hedeflediğimiz bir stratejiye geçiyoruz demiştik. İkincisi ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik konum sebebiyle her zaman krizlere açık olan bir ortam biliyorsunuz. Ülke dışında, çevresinde, komşularında olabilecek krizlere karşı bağışıklığını artıracağız demiştik. 2018 itibariyle yapmış olduğumuz, Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması, pazar çeşidine gidilmesi yani kaynak destinasyon çeşitliliğine gidilmesi, ürün çeşitliliğine gidilmesi gibi çalışmaların ne denli gerekli olduğunu ve sonuçlarının da ne kadar olumlu olduğunu, bu yaşadığımız özellikle ilk 6 aylık süreçte çok daha fark ettik. 2017'de ilk 6 ayda 14 milyon 674 bin ziyaretçi almıştık. Geçen sene bu rakam 26 milyon 137 bine çıkmıştı. Bu sene yüzde 1'lik bir artışla ilk 6 ayda 26 milyon 389 bin sayısına geldik. Ay bazında baktığımız zaman Nisan ayında ciddi bir artış oluyor 4,3' ten 4,8, orada takvimsel etki de vardı. Biliyorsunuz Mart ayının bazı rezervasyonları, bayramları, uluslararası bayram nisana kaydı, nisan daha olumlu gelecek demiştik. Onun da olumlu sonuçlarını görüyoruz. Mayıs ve Haziran ayında da geçen seneki rakamları yakalayarak devam ettik" dedi.

'2,61 MİLYON ZİYARETÇİYLE 1'İNCİLİĞİ YİNE RUSYA PAZARI ALDI'

Bakan Ersoy, "Küresel iklim kaymasıyla ilgili, Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığıyla beraber bir çalışma başlattık. 1-2 hafta içinde sektörümüzle de paylaşacağız. Kalıcı bir önlem çalışması yapıyoruz. Son olarak da 12 gün süren, 13-24 Haziran İsrail- İran Savaşı. Buradaki en büyük sıkıntı nükleer tesislerin vurulacak olması ve nükleer tesisler vurulduktan nükleer serpinti endişesi. Tabii bu özellikle rezervasyon akışını, mevcut rezervasyonların olumsuz etkilediği gibi ileri dönük rezervasyon akışını da olumsuz etkiledi. Ancak dedim ya bizim 2018'de iki önemli strateji değişikliğine gitmiştik. Çok yoğun kampanyalarla yapmış olduğumuz yoğun destinasyon çeşitliliği, yani kaynak dastinasyon çeşitliliğiyle ve ürün çeşitliliği sayesinde çok az kısa zik zaklar çizerek hızla tekrar pozisyonumuzu düzeltebiliyoruz. Bunun da olumlu rakamlarını zaten ilk 6 aylık veride görmüş oluyoruz. İlk üç pazar geçen senekiylr aynı; değişmedi. Birinciliği yine Rusya pazarı aldı, 2,61 milyon ziyaretçiyle. İkinciliği Almanya 2,42 milyon ziyaretçiyle, üçüncülüğü de Birleşik Krallık 1,75 milyon ziyaretçiyle. Ortalama kalış süresi burada beklediğimizden daha olumlu. Biliyorsunuz kişi başı gecelik gelirler arttıkça, ortalama kalış süreleri tüm dünyada olduğu gibi bizde de azalarak devam ediyor. Yalnız yıl ortalaması beklentimizden daha olumlu gerçekleşiyor. Ben 0,9 bir değişim oldu; ki yıl ortalaması eksi 3,5 beklentimizdi. 10 geceleme olarak gerçekleşti ilk 6 aylıkta. Bu olumlu bir pozitif etkisini zaten şimdi açıklayacağım rakamlarda da göreceğiz" dedi.

'YÜZDE 7,6' LIK GELİR ARTIŞIYLA İLK 6 AYI TAMAMLAMIŞ OLDUK'

Bakan Ersoy, "Ortalama yıl sonu ortalama beklentimiz olan 10,3' ün üzerinde. Yani 10,4 -10,5 civarında bir ortalama kalış süresiyle bu yılı tamamlayacağız gibi gözüküyor. Kişi başı gecelik harcama demin dediğim gibi ne demiştik 2018' de. Artık sadece sayılara konsantre değiliz; kişi başı gecelik gelirlere de konsantreyiz. Oradaki stratejinin çok doğru çalıştığını, sonuçların da rakamlara pozitif yansıdığını hep beraber görüyoruz. İlk 6 aylıkta yabancı ziyaretçiye baktığımız zaman 2017'de 80 dolarla devralmışız. Geçen sene 109 dolara çıkmış. Bu sene ilk 6 ayda 121 dolara kadar çıkmış. Yani yüzde 10'luk bir artış. Yurtdışı yerleşik vatandaşlara baktığınızda orada da ufak bir artış var; 57'den 67'ye; şimdi de 70 dolara çıkmış. Tüm ziyaretçiler bazında baktığımız zaman ortalamada 73 dolardan 98'e, geçen sene 98 dolar olan rakamın bu sene 106 dolar olduğunu görüyoruz. O da yüzde 8'lik bir artışa denk geliyor. Yıl ortalamasına baktığımız zaman ise beklentimiz neymiş, yüzde 5. Yani tahminlerimizin oldukça üzerinde kişi başı gecelik gelirde artış oluyor. Yani yüzde 5 yerine yüzde 8'lik bir ortalama artış yakalamışız. Bu da zaten toplam gelir hedefimize ne kadar yakın olduğumuzun ana gerekçelerinden biri. Geçen sene ilk 6 aylık gerçekleşmeler 2017' de 9,2'den geçen sene 24 milyar dolara çıktı. Bu sene ise 25,8 milyar dolar oldu, ilk 6 aylık verimiz. Çeyrek bazda baktığımızda da geçen sene 1'nci çeyrekte 9,5 milyar dolar olan gelir, 2'nci çeyrekte 16,3. Geçen sene aynı rakam 15' ti, bu sene 16,3 milyar dolara çıktı. Yıl sonu hedefimize baktığımız zaman biliyorsunuz geçen sene 61,1 milyar dolar gelirle kapatmıştık. Bu seneki hedefimiz 64 milyar dolardı. Yüzde 4,7 gelir artışı bekliyoruz; ama ilk 6 aya baktığımızda beklentilerimizin oldukça üzerinde yüzde 7,6'lık gelir artışıyla ilk 6 ayı tamamlamış olduk. Total gelir de pozitif sonucu getirdi. İlk 6 aylık dönemler itibariyle 25,8 milyar dolarla rekor geliri elde etmiş olduk. Yani Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman ilk 6 aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu. Yani özetle 64 milyar dolar yıl sonu turizm geliri hedefimize adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

'ADINI DA BİR ANADOLU ŞENLİĞİ KOYDUK'

Bakan Ersoy, "Bu sene itibariyle hızlı bir şekilde etkinlikler Genel Müdürlüğümüzün devreye girmesiyle geçici sahnelerle orada etkinliklerimize başlayacağız. Adını da asırlar boyu birlik ve beraberliğimizin kök saldığı bu topraklardan aldığımız ilhamla 'Bir Anadolu Şenliği' koyduk. Şenliğimiz ilk olarak 22 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında Hakkari'de gerçekleştireceğiz. Sözkonusu etkinliklere ev sahipliği yapacak değerlilerimiz ise sırasıyla 5-11 Eylül tarihleri arasında Tunceli, 12-18 Eylül tarihleri arasında Şırnak, 19-25 Eylül tarihleri arasında ise Bingöl ve Bitlis olacak. Şenliklerimiz kapsamında ünlü sanatçılarımızı ağırlayarak halkımızla buluşturacağız. Aynı zamanda devlet tiyatroları, opera ve bale, güzel sanatlar, sinemayla kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüklerimiz tüm imkanlarını seferber eder bölgede kültürel, sanatsal ve etkinliklerin çıtasını yeni bir seviyeye çıkartacaklar" dedi.