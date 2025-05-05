2025 Turizm Hedefi: 65 Milyon Ziyaretçi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği'nin 25'inci Genel Kurul Toplantısında konuştu. Bakan Ersoy "2025 yılında ise turizm hedeflerimizi 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olarak ilan ettik ve hep birlikte doğru adımları atarak hedefimize ulaşacağız" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TUROB) 25'inci Genel Kurul Toplantısı Beşiktaş'ta yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, TÜROB kurucu üyeleriyle davetliler katıldı. Kongre sırasında toplantıya destek verenlere plaket takdim edildi. Ardından Bakan Ersoy, kongreye katılan turizm otelcilik öğrencileri ve diğer davetlilerle fotoğraf çektirdi. Burada bir konuşma yapan Ersoy, "Elbirliğiyle Türkiye'yi yalnızca turizmin değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin ve kültürel zenginliklerin de merkezi haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

'2024'Ü 61,1 MİLYAR DOLAR GELİRLE KAPATTIK'

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "2024 hem ülkemizde hem de küresel arenada rekorlara imza attığımız bir dönem oldu. 2024'ü yıl öncesi hedeflerimizin de üzerinde 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle kapattık. 2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5'lik bir artış elde ettik. Bu da 2017'deki turizm gelirlerini 2024'te yaklaşık 2 katına çıkardığımız anlamına geliyor. Bu sürekli olarak altını çizdiğimiz 'Niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz, sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz' ısrarımızın da çok güçlü bir kanıtıdır" dedi.

'HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Ersoy, "Zira Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'ne göre Türkiye, 2017 yılında ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında 7'nci sırada yer alırken 2023'te 5'inci 2024'te ise 4'üncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. 2025 yılında ise turizm hedeflerimizi 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olarak ilan ettik ve hep birlikte doğru adımları atarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ancak Türkiye gibi dinamik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada, zaman zaman krizlerin yaşanması kaçınılmaz oluyor. Örneğin, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin olumsuz etkilerini gördük. Fakat bizler, Türkiye turizmini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla uyguladığımız sürdürülebilir politikalar sayesinde bu tür gelişmelere karşı hızlı reaksiyon gösterme kabiliyetine sahibiz. Gerek şehrimizin tanıtım bütçesi gerek ağırlanan gazeteci-influencer-acente temsilcisi sayısı, gerekse de Turizm Geliştirme Ajansı bünyesindeki iletişim çalışmaları kapsamında İstanbul'a hak ettiği tanıtım özenini verdiğimizi gönül rahatlığıyla ifade edebilirim" dedi.

'2024'TE BİN 149 ESERİN İADESİNİ SAĞLADIK'

Konuşmasında 2025 yılının ilk 4 ayıyla ilgili bilgi de veren Ersoy, "Altını çizdiğimiz üzere Türkiye turizmini yalnızca niceliksel olarak değil, aynı zamanda niteliksel olarak da geliştirmek ve yüksek katma değerli bir yapıya dönüştürmek temel meselemizdir. Kişi başı gecelik gelirde de başarılı bir tablo ortaya koyduk. 2017'de 75 dolarla devraldığımız yabancı turist başı gecelik harcamayı, 2024'te 108 dolara, bu yılın ilk çeyreğinde ise 116 dolara çıkardık. Temel amacımız, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayın tamamına yaymak; ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmektir.Benzer şekilde Türkiye genelinde Troya Bisiklet ve Yürüyüş Rotası, Gelibolu Dalış Deneyimi ve Likya Yolu Yürüyüş Rotaları gibi 20 adet tematik ürün rotasına entegre edilen spor deneyimini markalaştırdık. Bisiklet rotalarımız ve bisiklet dostu otel sayımızı artırırken Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası kongre sayılarını da daha yukarılara çekiyoruz. Ayrıca daha katma değerli bir turist profili için de arkeolojik cazibe noktalarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bu çerçevede 'Geleceğe Miras' projemizle Arkeolojinin Altın Çağı'nı başlattık. Türkiye'nin dört bir yanında 12 ay boyunca kazı ve restorasyon çalışması sürdürüyoruz. Öte yandan yurtdışına kaçırılan eserlerimizin iadesi için de çok titiz ve özenli çalışmalar yürütüyoruz. 2024 yılında toplamda bin 149 eserin iadesini sağladık. Ayrıca Türkiye olarak geçtiğimiz yıldan itibaren konuklarımızın çok özel ve özgün bir deneyim yaşamasını sağlayarak Gece Müzeciliği projesini başlattık. Bu sayede antik kentlerimizi ışıklandırarak, ziyaretçilerimize yıldızlar altında tarih, kültür ve sanatla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuyoruz. Bu tarz projelere özellikle çok büyük önem veriyoruz. Zira turistin otelden dışarı çıkması, ekonomimize daha katma değerli harcamalarda bulunması ülkemiz için bir kazanç" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YAKLAŞIMI

Ersoy, "Sürdürülebilir turizm yaklaşımını benimseyerek 2022'nin başında, sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartları belirleyen ve yöneten Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile işbirliği anlaşmasına imza attık. Bu sayede Türkiye, Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke oldu ve Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladı. Bu çalışmamız global çapta örnek bir adım oldu ve global rakiplerimiz olan başka ülkeler de bizi takip etti. 2030 yılında tamamlanacak olan programla turizm sektöründe sürdürülebilirlik adına tüm uluslararası standartları sağlamış olacağız. Geliştirdiğimiz yeni turizm paradigmasıyla hedef pazarlarımızda yıldızımız her geçen gün daha da parlarken, dijital tanıtım alanında da çığır açan adımlar atıyoruz. Türkiye'nin tanıtım platformu Go Türkiye'yi de oldukça güzel konumlandırarak bu alanda muazzam bir başarıya ulaştık. Platformumuz 4.5 milyon TikTok takipçisiyle platformda dünyanın en çok takipçisi olan ülke konumunda. Yine Youtube'ta 5.1 milyon takipçiyle kategorinin en çok takipçisi bulunan ülke platformuyuz. 3.8 milyon Instagram takipçisiyle bu platformda da dünyanın ikinci en çok takip edilen ülkesiyiz. Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, beşinci yılında yani bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek. 5 Nisan'da Adana'da başlayan ve 10 Kasım'da Antalya'da sona erecek festivallerimiz, 219 gün süresiyle dünyanın en uzun soluklu kültür sanat festivali olma özelliğini taşıyor. İnanıyorum ki, 2025 yılı, turizmde yeni rekorlar kıracağımız ve başarılarımızın üzerine yenilerini ekleyeceğimiz bir yıl olacak. Elbirliğiyle Türkiye'yi yalnızca turizmin değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin ve kültürel zenginliklerin de merkezi haline getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.