30 Ağustos Kutlamaları Antalya ve Zonguldak'ta Coşkuyla Kutlandı

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1) ANTALYA'DA COŞKULU 30 AĞUSTOS KUTLAMASI

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı coşkuyla kutlandı. Tören alanında gerçekleştirilen kortej sırasında polis ve sahil güvenlik helikopterleri alçak uçuş yaparak korteje katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi, Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunma ile başlayan törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Hilmi Durgun, Aliye Coşar, Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, İbrahim Ethem Taş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve protokol üyeleri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Vali Şahin, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin ardından tören alanında başlayan kutlamalarda, İstiklal Marşı okunduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende lise öğrencileri şiirler okurken, halk oyunları ekipleri ise gösteri gerçekleştirdi.

Gösterilerin ardından gaziler, askeri birlikler, jandarma ekipleri, polis, sahil güvenlik ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla geçiş töreni düzenlendi. Geçiş töreninde zırhlı araçların geçişleri sırasında polis ve sahil güvenlik helikopterleri de alçak uçuş yaparak korteje katıldı.

Törene katılan çocuklar ise ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

Görüntü dökümü

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Cumhuriyet meydanından detay görüntüler

Protokol detay

Çelenklerden detay

Vatandaşlar detay

Askerler detay

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in tebrikleri kabul etmesi folklor kortej geçişi

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

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3) ZONGULDAK'TA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINDA MADENCİLER YÜRÜDÜ

ZONGULDAK'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri de katıldı. Kortej geçişinde iş kıyafetleriyle yürüyen madenciler vatandaşlardan alkış aldı. 19 yıldır annesi Yaşare Yılmaz (87) ile birlikte her ulusal bayrama katıldığını belirten Çetin Yılmaz (59) 'Ne mutlu Türküm diyebilene' yazılı pankartıyla protokolü selamladı.

Kentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Gazipaşa Caddesi'nde törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Geçit törenine ise resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri katıldı. İş kıyafetleriyle yürüyen maden işçileri, büyük alkış topladı.

ANNE OĞUL DA YÜRÜDÜ

Ayrıca bu sene kortej yürüyüşünde ekiplerin sonunda 19 yıldır her ulusal bayrama katıldığını ifade eden Çetin Yılmaz ve annesi Yaşare Yılmaz da yer aldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun vatandaşların bayramını kutladığı esnasında selam duran Yılmaz ve annesi kortej geçişinde de yürüdü. Çetin Yılmaz, 'Ne mutlu Türküm diyebilene' yazılı pankartıyla protokolü selamladı.

Kendi yaptığı pankart ve rozetler taşıyan Çetin Yılmaz, "Ülkemi de insanları da kendimi de seviyorum. Rozet yaptırırım her yıl içimden geldiği gibi. Çünkü Atama bizim vefa, Allah'a iman borcumuz var. Başka kimseye borcumuz kalmasın, boynumuz bükük kalmasın yeter. Her sene bayrağımı taşırım, rozet yaptırırım. O kadar kişinin de rozetleri kabul etmesi beni onurlandırıyor. 19 senedir annemle beraber katılıyoruz" dedi.

Oğluyla birlikte bayram coşkusuna ortak olan anne Yaşare Yılmaz, "Mutlu oluyoruz. Milletimi, devletimi seviyorum. Onlar iyi oldukça biz de iyi oluyoruz" diye konuştu.