Seyhan'da market saldırısında vurulan 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik öldü, ailesi faillerin bulunmasını bekliyor - Son Dakika
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Seyhan'da market saldırısında vurulan 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik öldü, ailesi faillerin bulunmasını bekliyor

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Seyhan\'da market saldırısında vurulan 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik öldü, ailesi faillerin bulunmasını bekliyor
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Seyhan\'da market saldırısında vurulan 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik öldü, ailesi faillerin bulunmasını bekliyor
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Adana Seyhan'da 30 Ekim akşamı bir markete ekmek teslim ettiği sırada, iş yeri sahibiyle husumetli kişilerin açtığı ateşte karnından yaralanan Doğan Gedik ameliyata alındı ancak hayatını kaybetti. Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilen Gedik'in eşi Nurcan Gedik, otomobille kaçan saldırganların yakalanması çağrısında bulundu. Cinayet Büro ekiplerinin araştırması sürüyor.

ADANA'da ekmek teslimatı için gittiği markete düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden fırıncı Doğan Gedik'in (52) katillerinin yakalanmasını isteyen eşi Nurcan Gedik (47), "Çok iyi biriydi, kimseye bir zararı dokunmazdı. Eve geliş saati bile değişmezdi. Şimdi 3 çocuğumla bir başıma kaldım. Adalet yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" dedi.

Olay, 30 Ekim'de akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek teslimatı için markete giden fırıncı Doğan Gedik, o sırada dükkan sahibinin husumetlilerinin düzenlediği silahlı saldırıda karnından vuruldu. Şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinde kaçtı. Ağır yaralanan Gedik ise çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Gedik, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Gedik'in cenazesi, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADALET YERİNİ BULSUN

Gedik'in eşi Nurcan Gedik, şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Eşim ekmek dağıttığı sırada vurulmuş. Haberi alınca hastaneye gittik. Çok sürmeden ölüm haberi geldi. Bizim canımızı yaktılar. Eşim evine ekmek getirmek için namusuyla çalışıyordu. Çok iyi biriydi, kimseye bir zararı dokunmazdı. Eve geliş saati bile değişmezdi. Şimdi 3 çocuğumla bir başıma kaldım. Adalet yerini bulsun, bizim de içimiz soğusun" dedi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaFırıncıGüncelSeyhanEkmekAdanaSon Dakika

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