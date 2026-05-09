Adana'da Kız Meselesi Kavgası: Genç Hayatını Kaybetti
Adana'da Kız Meselesi Kavgası: Genç Hayatını Kaybetti

09.05.2026 11:45
Batuhan Kolsuz, 'kız meselesi' nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü; annesi adalet talep ediyor.

ADANA'da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un (20) annesi Emine Kolsuz (52), "Batuhan'ım her Anneler Günü'nde bana hediye alırdı. Anneler Günü'nü sevmiyorum. Batuhan'sız 2'nci Anneler Günüm bu. 5 kişi saldırıp, onu kanlar içerisinde bırakarak kaçıyor. Bu kişilerden 3'ü dışarıda, elini kolunu sallayarak gezerken benim oğlum kara toprağın altında" dedi.

Berat Caner C., geçen yıl eylül ayında doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., bu kez arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.'yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül 2024'te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Diğer yandan Batuhan Kolsuz'un kovalandığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM'

İlknur G. ifadesinde, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartıştık ve ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" diye konuştu. Alperen K. da sorgusunda, "Olay sırasında Berat'a sadece yumruk attım. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım" dedi. Berat Caner C. ise ifadesinde, "Alperen ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığını fark etmedim. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" diye konuştu.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Batuhan Kolsuz'un doğum günü olan 5 Mart'ta görülen duruşmada, sanıklar Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı 12 Mayıs'a ertelendi.

'BIÇAK ALPEREN'E AİT'

Anne Emine Kolsuz, oğlu Batuhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü olay yerine ilk kez gitti. Burada gözyaşı döken anne Kolsuz, "Oğlumu caddede kovalıyorlar. Can havliyle kaçan oğlum bir sokağa giriyor ancak gücü tükenince yere düşüyor. Ardından 5 kişi saldırıp, onu kanlar içerisinde bırakarak kaçıyor. Bu kişilerden 3'ü dışarıda, elini kolunu sallayarak gezerken benim oğlum kara toprağın altında. Bıçağın Alperen'e ait olduğuna dair raporlar çıkmasına rağmen hala dışarıda dolaşıyor. Oğlumun arkadaşlarının uğruna tartıştığı kız da olayın içinde. Alperen'i olay yerinden kaçırıyor. Onun da yargılanmasını istiyorum" dedi.

'HER ŞEY ANLAMSIZ GELİYOR'

Emine Kolsuz, bu yıl Anneler Günü'nün aynı zamanda kendi doğum günü olduğunu belirterek, "Batuhan'ım her Anneler Günü'nde bana hediye alırdı. Anneler Günü'nü sevmiyorum. Hem Anneler Günü hem de doğum günüm o gün benim. Anneler Günü'nden de doğum günümden de nefret ediyorum. Batuhan'sız 2'nci Anneler Günüm bu. Son doğum günümde bana kolye seti almıştı. Çiçeği sevdiğim için bana hep çiçek alırdı, bardak takımı alırdı. Sürekli hediye alır, beni düşünürdü. O gittikten sonra Anneler Günü de her şey de anlamsız geliyor" diye konuştu.

'ARTIK ANNELER AĞLAMASIN'

Görülecek son duruşma öncesi konuşan Emine Kolsuz, "Çocukların hepsinin tutuklanmasını istiyoruz. 12 Mayıs'ta mahkememiz var. Bu duruşmada güzel haberler almak istiyoruz. Oğlumun kanını adalet yerde bırakmasın. Suçlular dışarıda gezmesin. Onlar tutuklanırsa biraz da olsa rahat uyuyacağım. Oğlumu bana geri getirmeyecek ama yüreğime bir nebze de olsa su serpmiş olacak. 19 Eylül'den bu yana zaman benim için hiç geçmedi. Artık anneler ağlamasın, başka Batuhanlar ölmesin, ciğerimiz bir daha yanmasın istiyoruz. Gençlerin zorbalığı sona ersin" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

