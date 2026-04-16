ADF2026 için tüm hazırlıklar tamamlandı

16.04.2026 17:59
ANTALYA'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Beşinci Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı.

ANTALYA'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Beşinci Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Foruma katılacak liderler, bakanlar ve diğer tüm katılımcıların birçoğu Antalya'ya geldi.

ADF2026, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 17-19 Nisan tarihlerinde Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 17 Nisan Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak zirveye, 20'nin üzerinde cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde devlet başkanları, 40'ın üzerinde ülkeden dışişleri bakanları ağırlıklı olmak üzere çok sayıda bakan katılım gösteriyor.

ALİYEV İLE EŞİ ANTALYA'DA

ADF2026'nın düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'ndeki açılışın yapılacağı büyük salon ve diğer oturumların yapılacağı salonlar ve ikili görüşme alanlarındaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak liderler arasında yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ile eşini, havalimanında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı.

FİLİSTİN DERGİSİ SERGİSİ

Geçen yıllarda olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'ndaki en önemli konulardan biri Gazze'deki katliam oluşturuyor. Bu kapsamda, ADF2026 forumunun yapılacağı merkezde 'Filistin Dergisi Sergisi'nin de açılışı yapılacak. Sergide Gazze'de hayatını kaybetmiş çocukların içlerinde çiçeklerin olduğu okul çantaları, Filistinli çocukların yaptığı resimler ve Gazze'deki yıkımı gösteren fotoğraflar ve çocukların resimlerinin yer aldığı video gösterimi bulunuyor.

'Scholasticide' başlıklı duvarda, savaşın yalnızca fiziki yıkımı değil, bir toplumun hafızasını, bilgisini ve geleceğini hedef alan sistematik tahribatı sayısal verilerle görünür kıldığı vurgulanıyor. 'Skolastisit' kavramının Oxford Üniversitesi'nde görev yapan Filistinli savaş hukuku uzmanı Karma Nabulsi tarafından, özellikle 2009 yılında Gazze'de eğitim kurumlarına ve öğrencilere yönelik saldırıları tanımlamak amacıyla ortaya konulduğu da ifade ediliyor.

Sergide Filistinli öğrencilerin savaş nedeniyle yarım kalan dersleri, 'Umut Yeniden' başlıklı serginin merkezinde konumlandırılırken, zorluklar ve yıkımlar karşısında insanlığın vazgeçmeyen iradesi ve umudunu her şartta bulma gücünü temsil eden gemi maketi de bulunuyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SAVAŞLAR

150 civarında ülkeden devlet görevlileri, politikacılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin de bulunacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabineden birçok bakan, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar yer alacak. En önemli gündem maddesi olarak İran Savaşı ve savaşın küresel ve bölgesel etkilerinin konuşulacağı zirvede, İsrail'in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan'a saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler ele alınacak.

AFRİKA KÜLTÜR EVİ VE COP31 STANDI

Bu yılki forumda Afrika ülkelerinin geleneksel ve kültürel ürünlerinin sergilendiği Afrika Kültür Evi standı yine açık olacak. Ayrıca bu yıl kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan bir stant da hazırlandı. Forum koridorunda yine dijital sergi tünele yer verilecek.

RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Forum 17 Nisan Cuma günü saat 10.00'da 'Güvenlik-Kalkınma Bağlantısı: Batı Afrika İçin Öncelikler' paneliyle başlayacak. Resmi açılış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşacağı saat 14.30'da gerçekleşecek.

Haber: Mehmet ÇINAR- İrem BAŞDAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

