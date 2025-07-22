Afet Yönetimi Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Afet Yönetimi Konferansı Düzenlendi

Afet Yönetimi Konferansı Düzenlendi
22.07.2025 10:20
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Enerjisa Üretim, afetlere karşı dayanıklılığı artırmak için konferans düzenledi.

ENERJİSA Üretim, afetlere karşı kurumsal ve toplumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla Afet Yönetimi Konferansı düzenledi. Konferans, afet yönetiminde kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumun birlikte çözüm üretmesine olanak tanıyan bir iş birliği sundu.

Enerjisa Üretim, İstanbul Ataşehir'deki Genel Merkez Ofisi'nde düzenlediği Afet Yönetimi Konferansı ile afet yönetimi alanında kapsayıcı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bu konferans, şirketin organizasyonel hazırlığını güçlendirirken, Türkiye'de afetlere karşı ortak aklı ve koordinasyonu geliştirmeye de zemin oluşturdu. Etkinlikte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bahçeşehir ve Kocaeli Üniversitesi, AKUT ve Afet Psikolojisi Platformu gibi kritik kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı. Akademisyenlerden kamu temsilcilerine, özel sektör liderlerinden sivil toplum paydaşlarına uzanan geniş bir katılımla gerçekleşen konferans, Türkiye'nin afet yönetimi kapasitesini geliştirmek üzere çok paydaşlı bir diyaloğa sahne oldu. Konferansın ardından şekillenecek yol haritası, Enerjisa Üretim'in afetlere karşı kurumsal dayanıklılığını artırırken, paydaşlarla uzun soluklu iş birliklerinin temelini atacak. Ortak aklın gücüne inanan bir yaklaşımla, düzenli bilgi paylaşımı ve kapsamlı eğitim programlarıyla birlikte sürdürülebilir bir afet yönetimi ekosistemi inşa edilecek.

RİSKLERE KARŞI PROAKTİF ADIMLAR, YANGIN VE DEPREM ÖNLEMLERİ

Konferans kapsamında, Türkiye'nin güncel afet gündemlerinden biri olan orman yangınları öncelikli başlıklardan biri oldu. Etki alanında yer alan bölgelerde yangınlara karşı mücadelede aktif rol üstlenen Enerjisa Üretim, santral sahaları ve etki alanlarındaki yerleşimlere destek vererek yerel müdahale kapasitesini artırıyor. İş makineleriyle yangına doğrudan müdahale sağlıyor ve gönüllü ekipleriyle bölgeye katkı sunuyor. Bu saha uygulamalarına ek olarak Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek Yangın Koordinasyon Merkezi, şirketin yangınlarla mücadelede kurumsal iş birliklerini daha da güçlendiriyor. Enerjisa Üretim, 2020 yılından bu yana 1,5 milyona yakın fidan dikimi gerçekleştirerek yangınlara karşı hem sahada hem de uzun vadeli önleme çalışmalarında aktif sorumluluk üstleniyor. Deprem riski özelinde ise olası İstanbul depremine karşı Tufanbeyli ve Bandırma santrallerini coğrafi yedeklilik planına dahil ederek, enerji üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilirliği için stratejik hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk 24 – 48 saat içinde bölgeye ulaşarak arama-kurtarma, lojistik destek ve sıcak yemek dağıtımını içeren çok yönlü yardım çalışmalarını gönüllü ekiplerle sahada hayata geçirdi. Bu süreçte insani ihtiyaçların karşılanmasından, koordinasyonun sağlanmasına kadar pek çok alanda aktif rol üstlendi.

'GELECEĞİ BİRLİKTE DÜŞÜNMELİ, DAYANIŞMAYLA İNŞA ETMELİYİZ'

Afet yönetiminde birlikte hareket etmenin önemini vurgulayan Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl "Geçmişte ve yakın zamanda yaşadığımız tüm afetler, bu mücadelenin ancak kurumlar arası iş birliği ve ortak hareketle başarıya ulaşabileceğini gösterdi. Afetlere karşı en büyük gücümüz, güvene dayalı dayanışma kültürümüz. Bu anlayışla İstanbul Ataşehir Ofisimizde kapsamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Attığımız adımları değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritasını ortak akılla şekillendirmek amacıyla kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektörün paydaşlarıyla bir araya geldik. Tüm afet risklerine karşı proaktif adımlar atmak, enerji üretimindeki sürdürülebilirliğimizin ayrılmaz bir parçası. Sahadaki etkin müdahalemizi; geliştirdiğimiz iş birlikleri, gönüllü ekiplerimiz ve uzun vadeli projelerimizle daha da güçlendiriyor, kurumsal olduğu kadar toplumsal dayanıklılığı da birlikte inşa ediyoruz. Afetleri henüz yaşanmadan önce konuşmanın ve gerekli önlemleri almanın en kritik adım olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımla, son üç yıldır toplumsal farkındalık çalışmalarına öncülük ediyor; akademisyenler ve uzmanlarla birlikte, orman yangınlarını önlemeye yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Orman alanlarının artması için yangınlarla mücadele etmenin yanı sıra ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl yaşımızın 10 bin katı kadar fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu yılki hedefimiz en az 290 bin fidan; 2026'da ise 30. yılımızda 300 bin fidana ulaşmayı planlıyoruz. Her bir fidanın büyümesini, ormana dönüşmesini titizlikle takip ediyor; bugün 1,5 milyonu aşan bu sayıyı kararlılıkla 3 milyona, ardından 10 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Afetlere yönelik hazırlıklarımız, orman yangınlarıyla sınırlı kalmıyor; olası İstanbul depremi gibi büyük ölçekli senaryolar için de kritik bir rol üstleniyor" dedi.

Bayçöl, "Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bağımsızlığını koruma hedefimiz doğrultusunda, bu tür afetlere karşı enerji sürekliliğini sağlamak her zaman önceliğimiz. Bu kapsamda, İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir depreme karşı tüm senaryoları değerlendiriyor; enerji üretimimizin kesintisiz sürdürülebilmesi adına Bandırma ve Tufanbeyli Enerji Üslerimize anlık devretme kabiliyetimizi hazır tutuyoruz. 6 Şubat depremlerinden edindiğimiz deneyimleri sistematik hale getiriyor; afetin öncesi, anı ve sonrasında nasıl daha etkin hareket edebileceğimizi birlikte ele alıyoruz. Daha dirençli, daha bilinçli ve daha hazırlıklı bir gelecek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Afet Yönetimi Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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