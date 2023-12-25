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Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü - Son Dakika
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Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışması sırasında iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, ağır yaralanan iş makinesi operatörünü kurtarmaya çalışırken, gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Sabah yapılan çalışmalarda ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

25.12.2023 - 14:05,
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü.

KEPÇE, UÇURUMA YUVARLANDI

İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi. Bu sırada yol açma çalışması yapan Necati Şen'in kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı. Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

KAYIP KİŞİLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Şen'i, sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı. Ağır yaralanan ve Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan Şen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise sabah devam edildi.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü

Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Raif Aydın, Yasin Taşdemir ve güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Mustafa Taşdemir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Öte yandan Taşlıçay Kaymakamı Emirhan İlkhan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci de olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını koordine etti.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Ağrı\'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Kaynak: AA
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