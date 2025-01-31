İstanbul\'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

Serkan Acar:

Beni boş ver Bu olayı nasıl reise bağladın onu anlamıyorum o silahın o çocukta ne işi var diyenlere soruyorum bugün silah olmasa ekmek bıçağı alır yapacağını yine yapar Bir eğitim sistemi yeniden ele alınıp sadece öğretim değil özellikle eğitime ağırlık verilmesi gerekiyor ikincisi 18 yaş altı grubunun muhakkak ve muhakkak sosyal medyaya girmesi yasaklanmalı