İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 yaşındaki B.Y., babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından evden kaçan zanlı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

31.01.2025 07:16  Güncelleme: 07:51
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldüren B.Y, polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmanın üçüncü katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ. ablasının, eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

CİNAYETLERİN ARDINDAN EVDEN KAÇTI

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti.

İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü

BURSA'DA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y.'yi Bursa'da yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
İstanbul\'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • Mehmet Tok:
    Aile içi muhabbeti bitiren "sosyal medya" lütfen artık oturalım ve ailemiz çocuklarımız la sohbet,bmuhabbet edelim... 1008 528 Yanıtla
  • Cakocanko57:
    Pandemiden sonra babası internet, annesi sosyal medya olan bir nesil yetişti. büyük ihtimalle uyuşturucu, belki oynadığı online bir oyun etkisi falan filan... sebep ne olursa olsun çocuklarımızın kalbine Allah korkusu ve aile aidiyet duygusu vermeden gece 12 lere kadar sokakta kalmalarına izin verirsek, bu tür olaylar daha çook yaşanır. Boşa dememişler; " Kork, Allah'tan korkmayandan" diye. 706 10 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Beni boş ver Bu olayı nasıl reise bağladın onu anlamıyorum o silahın o çocukta ne işi var diyenlere soruyorum bugün silah olmasa ekmek bıçağı alır yapacağını yine yapar Bir eğitim sistemi yeniden ele alınıp sadece öğretim değil özellikle eğitime ağırlık verilmesi gerekiyor ikincisi 18 yaş altı grubunun muhakkak ve muhakkak sosyal medyaya girmesi yasaklanmalı 588 14 Yanıtla
  • Burak Başkan:
    Ruh hastası bir toplum. Allah akıl sağlığımızı korusun. 230 335 Yanıtla
  • Apple User:
    Eğitim sisteminin değişmesi lazım Okullar çocuklarımızı bozuyor Özellikle liseye başlayan çocuklar aileden kopuyor ve ahlaksız birileri olup çıkıyorlar 505 6 Yanıtla
  • orko Şato:
    Türkiye yuzyili, aile yili ,sahlaniyoruz 122 45 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    hiç normal şeyler yaşanmıyor 162 2 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    17 yaşında o çocukta silahın ne işi var nerede içişleri 107 52 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    eskiden ayda yılda bir yaşanan ve uzun süre gündemde kalan vakalardı bunlar. artık sıradan oldu. her gün var. ülkede başı boşluk kol geziyor. 134 7 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Allah kimseyi şaşırtmasın ve hayırlı evlat versin.Sen bak büyüt hasta olsun yanından ayrılma onunla birlikte acıda tatlıda yaşa sonu.Kaderini büyüttüğün evladın yazsın. Allah rahmet eylesin İnşaAllah 136 2 Yanıtla
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