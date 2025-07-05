Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda 7 bin 400 etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda 7 bin 400 etkinlik

05.07.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Her bireyin sosyal refahını önemsiyoruz. Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlılara yönelik desteklerimizi ve nitelikli politikalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Ardahan Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek, AK Parti Milletvekili Kaan Koç, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, MHP İl Başkanı Turgay Mert ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya tarafından karşılanan Göktaş, "Bu ziyaretler bizim için çok önemli. Hem buradaki yapılan çalışmalar hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan yerinde görmek hem kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını görme imkanı buluyoruz. Kuruluşlarımızın çalışmalarını görüyoruz. Tüm hizmetlerimizi bakanlık olarak hassasiyetle sürdürüyoruz. 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar yürütüyoruz. Her bireyin sosyal refahını önemsiyoruz. Kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlılara yönelik desteklerimizi ve nitelikli politikalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

'7 BİN 400'DEN FAZLA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bu yılın 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, şunları söyledi:

" Türkiye'nin dört bir yanında aileye yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra özel sektör, belediyeler, üniversiteler, medya kuruluşları ile iş birlikleri yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 7 bin 400'den fazla etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl aynı zamanda iki önemli politikayı da hayata geçirdik. Öncelikle evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizi yaygınlaştırdık. Doğum yardımı sistemimizi güçlendirdik. Bu yıl itibarıyla doğan her çocuğumuza bir destek sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği doğum yardımlarını ödemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Türkiye genelinde 220 bin 268 annemizin hesabına ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Ardahan'da da 242 annenin hesabına bu desteklerimizi sunduk."

'744 VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SUNDUK'

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtiklerini de söyleyen Bakan Göktaş, " Bilecik, İzmir, Hatay'ımızda meydana gelen orman yangınları, hepimizi çok derinden üzdü. Bakanlık olarak afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için hızlıca harekete geçtik. Bu kapsamda Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira, Hatay'a 5 milyar lira olmak üzere toplam 12 milyon 260 bin lira destek aktardık. 108 personel, 25 araçla 744 vatandaşımıza psikososyal destek sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle vatandaşımızın yanındayız. Her hanenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Şehit düşen orman kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi her türlü afetten felaketten muhafaza eylesin" diye konuştu.

Bakan Göktaş, valilik sonrası AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, basına kapalı yapılan Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Güncel, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda 7 bin 400 etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı, oğlu fenalaştı
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Fenerbahçeli yönetici fikstür çekimindeki fotoğraf karesine girmedi Sebebi Galatasaraylı o yönetici Fenerbahçeli yönetici fikstür çekimindeki fotoğraf karesine girmedi! Sebebi Galatasaraylı o yönetici
Fenerbahçeli kaymakamla iddiaya girdi, hediyesini kaptı Fenerbahçeli kaymakamla iddiaya girdi, hediyesini kaptı
CHP kurultay davasında bir kez daha görevsizlik kararı CHP kurultay davasında bir kez daha görevsizlik kararı
Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdılar Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya taş, sopa ve bıçaklarla saldırdılar
Persepolis’e İsmail Kartal’dan sonra bir Türk teknik adam daha Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz 3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!

13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
18:34
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
18:31
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti
Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
18:24
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
18:23
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi
Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
18:17
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
18:03
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor
Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
18:03
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü
Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
17:37
Maltepe’de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
Maltepe'de yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü
17:15
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz
3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!
17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 15:05:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda 7 bin 400 etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.