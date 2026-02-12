Aile Zirvesi'nde Temalar Belirlenecek

6 Nisan 1920

1- AK Parti, aileye yönelik tehditleri "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi"nde masaya yatıracak

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın:

"Aileleri bölmeye, parçalamaya yönelik bir siyaset, bir ekonomi politik izleniyor. Biz AK Parti olarak, buradaki siyasi tutumumuzu Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde uzun süredir belirledik. Aileye sahip çıkmak bizim temel hedeflerimizden bir tanesi"

"Türkiye'de de dünyada da aile meselesinin, siyasetin en temel meselelerinden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili pozisyonumuzu da inşa ediyoruz. Bu tür zirvelerde hem bu pozisyonu inşa edip hem de bu pozisyonu toplumla paylaşmaya gayret ediyoruz"

(Aynur Ekiz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'de 100 yaşına merdiven dayayan 244 bine yakın "çınar" yaşıyor

Türkiye'de 90 yaşını aşan nüfus sayısı 2016-2025 döneminde yüzde 67,7 artarken 2025'te yıllık bazda 16 yıl sonra ilk kez azaldı

90 yaş üstü nüfusun en yoğun olduğu il, toplam nüfusa oranla yüzde 0,89 ile Tunceli oldu

(Mert Davut/Ankara)

3- Küresel çaptaki "RAM krizi" Türkiye için fırsat olabilir

Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Genel Sekreteri Cihan Sarı:

"Türk girişimciler, devasa modelleri eğitmek gibi milyar dolarlık yarışlara girmek yerine, mevcut modelleri daha az kaynakla çalıştıracak 'optimize edilmiş' çözümlere odaklanmalı"

"Önümüzdeki dönemde kazananlar, en büyük bilgisayara sahip olanlar değil, elindeki kaynağı en akıllıca kullananlar olacak"

(Doğukan Gürel/Ankara)

4- Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı ocakta iki katına çıktı

Geçen ay gemi, yat ve hizmetlerinde en fazla ihracat 66,5 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken bu ülkeyi 43,1 milyon dolarla Norveç, 33,4 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 10,3 milyon dolarla Panama ve 3,2 milyon dolarla Fransa takip etti

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde gemi, yat ve hizmetlerinde en fazla ihracat 86,4 milyon dolarla Yalova'dan gerçekleştirildi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

5- Türkiye'de bu yıl 5 bin girişime "teknogirişim rozeti" verilmesi hedefleniyor

Bu yılki faaliyetler kapsamında, test ve muayene yapılan ürün sayısının 480'e, ölçü aletlerine yönelik gerçekleştirilen denetim sayısının ise 252 bine ulaştırılması öngörülüyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Askeri amaçlı doğan teknolojilerin çoğu artık eğlence dünyasının hizmetinde

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın geliştirdiği proje olan ARPANET'le başladığı kabul edilen internet, daha sonra ağırlıklı olarak eğlence amacıyla kullanılan bir hale geldi

"Soğuk savaş" döneminin bir sonucu olarak ortaya çıkan GPS, yemek siparişinden flört uygulamalarına, sosyal medya paylaşımlarından "akıllı saat" takibine kadar her şeyin temel altyapısı haline geldi"

Alan Turing'in Almanların Enigma şifresini çözmek için geliştirdiği "Bombe" makinesiyle gündeme gelen yapay zeka, görüntü ve video üretebilme gibi yeteneklerin ortaya çıkmasıyla tüm dünyada popüler hale geldi

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

7- Epstein belgeleri kritik madenler ve nadir toprak elementlerine uzandı

Jeffrey Epstein'e, küresel nadir toprak elementleri rekabetine ilişkin jeopolitik analizlerin düzenli olarak iletildiği ortaya çıktı

Belgeler, Çin'in hakimiyetine karşı alternatif tedarik merkezleri arayışının yatırım perspektifiyle Epstein'e aktarıldığını gösteriyor

Moğolistan başta olmak üzere Çin dışı kaynakların "stratejik fırsat" olarak sunulduğu brifinglerde enerji dönüşümü vurgusu dikkati çekiyor

(Murat Temizer/Ankara)

8- İstanbul'da ofis arzı 7,53 milyon metrekareye yükseldi

Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 sonu itibarıyla yaya trafiği yıllık bazda İstiklal Caddesi'nde yüzde 18, Bağdat Caddesi'nde yüzde 31 artarken, Nişantaşı'nda yüzde 59 azaldı

Geçen yıl uluslararası markaların Türkiye pazarına dönüşleri ve yeni marka girişleri perakende sektöründe hareketliliği artırırken, evcil hayvan odaklı konsept mağazalar dikkati çekti

Türkiye genelinde toplam alışveriş merkezi sayısı 459'a, AVM arzı ise 14,21 milyon metrekare seviyesine ulaştı

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

9- COP29 ve COP30 temsilcileri tecrübelerini COP31'e giden yolda Türkiye ile paylaştı

COP29 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigar Arpadarai: "Türkiye küresel diplomasiye katkı sunma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Nitekim bunu yıllardır yapıyor, ancak kasım ayında tüm küresel iklim topluluğunu Antalya'da ağırlayacak olması önemli bir ivme yaratacaktır"

COP30 Üst Yöneticisi Ana Toni: "Günümüzde COP'larda uzlaşı inşa etmek oldukça zorlaştı ve artık her COP'un tek ve büyük bir ana gündem maddesi olduğu bir dönemden söz edemiyoruz. Şu anda asıl mesele, daha önce alınmış tüm kararların nasıl hayata geçirileceğidir"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

10- AB ortak girişimleri hızlandırmaya çalışırken savunma mimarisinde eksiklikler dikkati çekiyor

Rusya tehdidi ve ABD'nin değişen öncelikleriyle beraber ortak savunmaya odaklanan Avrupa ülkelerinin "bağımsız savunma" hedefine ulaşmasının önünde önemli engeller bulunuyor

Yıllardır savunmayı ihmal eden Avrupa ülkelerinin hala ABD'ye olan bağımlılığının sürdüğü, planlama ve personel eksikliği, parçalanma ve egemen alan olarak gördükleri savunma alanında yetki devretmekte zorlanma gibi konularda sıkıntı çektiği görülüyor

(Şerife Çetin/Brüksel)

11- Gazze'de bulunan İtalyan yardım görevlisi Giudetti, Gazzelilerin halen yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi:

"Ateşkesten sonra bombardımanlar azaldı; dikkat edin, tamamen durmadı. Yani bombardımanlar devam ediyor, sadece artık daha az konuşuluyor"

"Gazze'de Avrupa Birliği (AB) öldü, uluslararası hukuk öldü, uluslararası örgütler öldü. Yüzyıllar boyunca oluşturduğumuz her şey, Gazze'de son 2 yılda yaşananlarla parçalandı"

(Barış Seçkin/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Ramazan ayının gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı

Hurmanın kilogram fiyatı, cinsine göre 150 lira ile 950 lira arasında değişiyor

Hurma ticareti yapan Ahmet Özkan: "Hurmanın üstünde beyaz bir tozu olur, bu hurmayı koruyan bir tabakadır. Satın alırken, bunun olmasına dikkat edilmesi gerekiyor"

"Güneş ışığından, nemli veya sıcak ortamlardan uzakta muhafaza ettikten sonra hurma aşağı yukarı 1-1,5 sene kadar kendini korur"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- RTÜK'ün araştırmasına göre, Türkiye'de günlük radyo dinleme süresi 1 saat 40 dakika

Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması'nda, radyo yayınları ve dijital ortamlardan en çok müzik programlarının dinlendiği, bunun da yüzde 67,9 ile en fazla araç radyosundan yapıldığı ortaya kondu

Bunu sırasıyla yüzde 27 ile klasik radyo, yüzde 18 ile televizyon, yüzde 17,2 ile cep telefonu, yüzde 4,2 ile bilgisayar ve tabletlerden yapılan dinlemeler izledi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

14- 62. Münih Güvenlik Konferansı, yarın "yıkım sürecindeki" küresel düzen tartışmalarının gölgesinde başlayacak

Siyaset, ekonomi, askeri, diplomasi ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek konferans, uluslararası düzenin aşındığı, istikrarsızlığın arttığı ve dünya genelinde çatışmaların tırmandığı dönemde düzenlenecek

(Salih Okuroğlu/Münih)

15- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Enstitü Sosyalden çocuk adalet sistemine "aşamalı müdahale yaklaşımı" önerisi

Enstitü Sosyalin "Çocuk Koruma Kanunu'nda Güncelleme İhtiyacı: Etkin Tedbirler, Onarıcı Adalet" başlıklı analizinde koruyucu destekleyici tedbirlerin kapsamı, işleyişi ve uygulanmasına dair bütüncül sistem kurulamadığı ifade edilerek, çocukların erken yaşta ceza sistemi içinde hapsedilmesini önlemek amacıyla "aşamalı müdahale yaklaşımı" modeli önerildi

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan: "İnfaz Kanunu'nun beraberinde aslında 'İnternet Kanunu'nun da tekrar gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, bütünsel perspektif konması gerekiyor. Sadece bir kanun düzenlemesiyle Türkiye'deki bir sosyolojik eğilimi düzenlememiz kolay değil. O yüzden bütünlüklü perspektife ihtiyaç var"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Suça sürüklenen çocukları "kayıp kuşak" riskinden koruma çağrısı

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin "Suça sürüklenen 'Çocuklar': Fail mi Kurban mı?" adlı çalıştayının sonuç raporundan:

"Suça sürüklenme bireysel bir tercih değil, çocuğun etrafındaki koruyucu ve destekleyici sistemlerin zayıflamasının kaçınılmaz sonucudur. Bu nedenle çözüm, cezaların artırılmasında değil, maliyet-etkin, kurumlar arası koordinasyonu güçlü ve erken müdahaleye dayalı bir koruyucu sistemin inşasındadır"

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayla Kerimoğlu: "Çocuklarımız çok kıymetli, elbette suç işlemesinler ama bir çocuğun babası hapisteyse, evinde şiddet varsa, uyuşturucu madde kullanılıyorsa, bu çocuğun bütün bunları aşarak normal, sıradan, temiz bir vatandaş olarak hayatına devam edebilmesi çok zor görünüyor. Dolayısıyla biz o mağdur çocuğun elinden tutmak, korumak zorundayız"

(Büşra Alakoyun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Otuz yıl ertelediği guatr ameliyatında 2 kiloya yakın kitle çıkarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Sağır, 30 yıl boyunca ameliyat korkusu nedeniyle tedavisini ertelediği guatr hastalığından, Ankara'da gerçekleştirilen operasyonla kurtularak sağlığına kavuştu

Fatma Sağır: "3,5 yıl içinde çok büyüdü. 'Sesin gider, konuşamazsın' dediler. Nefes alamıyor, boğulacak gibi oluyordum. Ameliyat için de korkardım"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Birol Korukluoğlu: "Ağırlık olarak 2 kilograma yakın bir kitle çıkardık. Daha önemlisi hem yemek borusunu hem nefes borusunu tamamen sarmıştı tiroit dokusu. Ses tellerine giden sinirler mevcut. Onların korunması da önemliydi. Dokuyu oradan ayırdık, tamamen tüm tiroit dokusunu çıkardık"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Avrupa'da Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag'a yan bakılmıyor

Avrupa'nın üst düzey 10 liginde şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, şu ana kadar mağlubiyet yaşamayan 3 takım Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag oldu

Sezona Fenerbahçe'de başlayan ve iki maça çıkan Mourinho, Benfica ile 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı

Namağlup 3 takımdan Slavia Prag ligde liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 2, Benfica 3. sırada

(Yunus Kaymaz/Londra) (Grafikli)

19- Milli güreşçi Rıza Kayaalp "zorlu süreçten güçlenerek" çıktı

Uzun ardan sonra katıldığı ilk turnuva Zagreb Açık'ta altın madalya kazanan Rıza Kayaalp:

"Güç, kuvvet olarak mindere girdiğimde zaten eski Rıza'ya göre çok fark yoktu"

"Böylesine büyük başarılar kazanmış bir sporcunun başına gelebilecek en kötü şey geldi. Kulak çınlaması var bende, şu anda devam eden. Bu rahatsızlıkla ilgili aşırı sıkıntılar yaşadığım için kullandığım ilaçtan dolayı çok zor duruma düştüm. Doktoruma da sordum, hatta mesajlarımız da var. Zaten CAS'ta o mesajlar çok etkili oldu. Allah'a şükürler olsun, verdiğimiz savaşı kazandık"

"İnşallah birkaç şampiyonluk daha kazanmak istiyorum. Avrupa rekorunu kırmak, belki de o hayalini kurduğum olimpiyat altın madalyasıyla bu işi bitirmek güzel olur"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

