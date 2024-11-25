AK Parti\'li Usta: Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Daha önce yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti TBMM grubunca hazırlanan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AK Parti Grup Başkanlığı Fuaye Alanı'nda basın toplantısı düzenledi. Usta, 28 maddeden oluşan kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Usta, engelli vatandaşların emeklilik hakkının, çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirleneceğini kaydederek, "2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini daha adil bir zemine oturtuyoruz. Bugüne kadar, bu işlemler vergi indirim belgelerine dayanıyordu. Ancak yeni düzenleme ile engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı, çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçler kısaltılacak" dedi.

'ESNAF AHİLİK SANDIĞI UYGULAMASI ERTELENECEK'

Kişisel verilerin korunması konusundaki eksiklikleri gidermek için Sağlık Bakanlığı'nın veri işleme yetkilerini hukuki bir çerçeveye oturtacaklarını aktaran Usta, "Bu düzenleme, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini artırırken, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğine de önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2017 tarihli 6824 sayılı Kanun'la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen ek madde uyarınca kurulan Esnaf Ahilik Sandığı'nın uygulamasının erteleneceğini belirten Usta, "Ekonomik sürdürülebilirlik ve esnaflarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 1 Ocak 2028'e kadar erteliyoruz. Bu düzenleme, iş gücü piyasasındaki dengeleri koruyarak, esnafımızın karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bir diğer maddemiz yurt dışından ilaç teminiyle ilgili maddemiz. Vatandaşlarımızın hayati öneme sahip ilaçlara erişimini kolaylaştırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yurt dışından ilaç temin etmesine yönelik düzenlemeler getiriyoruz. Bu sayede, yenilikçi tedavilere hızlı erişim sağlanırken, ilaç maliyetlerinde tasarruf elde edilecek ve hastaların mağduriyetleri önlenecektir. TUSEB (Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanlığı) klinik çalışmalarına destek sağlanması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ödeme kapsamına getiriyoruz. Bu da yine yenilikçi ilaçların, yenilikçi klinik çalışmaların ve çok nadir görünen hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçları çok daha düşük maliyetlerle hastalarımıza ulaştıracak önemli bir düzenleme" diye konuştu.

'AİLE HEKİMLERİNCE VERİLEN BAZI RAPORLAR ÜCRETLENDİRİLECEK'

Usta, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla, aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişlettiklerini kaydederek, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getirmek istiyoruz. Burada mesai dışında, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinden eğitim almış olan, bunu uygulayabilecek olan, gerek uzman olsun gerekse pratisyen olsa da aile hekimlerimizin de mesai dışında, ücret mukabilinde vatandaşlarımıza bu hizmetleri kendi birimlerinde uygulamalarını sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Yine, aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçesine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yine, 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan 2'nci veya 3'üncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması, ancak önce aile hekimine gidip, aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumlarda katkı payının yüzde 50'sine kadar düşürülebileceği bir sistem düşünüyoruz" dedi.

SGK ile diğer kurumlar arasında veri paylaşımını düzenleyen bir madde ile vatandaşların sosyal güvenlik işlemlerini hızlandıracaklarını kaydeden Usta, şöyle konuştu:

"Bu düzenleme, bürokratik engelleri kaldırarak, vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına erişimini kolaylaştıracaktır. Kamuoyunun büyük bir ilgiyle beklediği Genel Sağlık Sigortası borçları düzenlenmesi maddesi var. Daha önce yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da Genel Sağlık Sigortası'na erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak için düzenlediğimiz bir kanun maddesi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenleme ile ilgili birkaç düzenlememiz var. Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇASMER) açık bir şekilde tanımlanmakta ve 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine düşük maliyetle veya maliyetsiz bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini temin edebilme imkanı sağlayacak bir madde getiriyoruz. Önemli bir düzenlememiz, imalat sektöründe sigorta primlerine yönelik düzenleme. Özel sektör iş verenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyeceklerini sigorta primlerinde yer alan şartların taşınması koşuluyla halihazırda 5 puanlık indirim sağlanmaktadır. Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi, 4 puan olarak düzenlenmekte. İmalat sektöründe 5 puanlık indirimimiz, 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmek üzere kanun teklifimiz düzenlemiş durumda. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler, bursluluk statüleri devam ettiği sürece Genel Sağlık Sigortası'nı yaptırabilme imkanına sahiptiler. Mevcut düzenlememizde, bu öğrenciler, eğitim öğretime başladıkları ilk yıl sadece ilk 1 ay içerisinde başvurabildikleri taktirde Genel Sağlık Sigortası yaptırabiliyorlardı. Bunu kaçıran öğrenciler, Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanamıyorlardı. Yeni düzenlememizde, her eğitim öğretim yılı başlangıcında, ilk 1 ay içerisinde başvuran öğrenciler Genel Sağlık Sigortası yaptırma hakkına da sahip olacaklar."

Usta, 2015 öncesi SGK borcunu ödemeyenlerin silinecek borçlarının 2 milyar lira olduğunu da söyledi.

HABER: Aybala MELEK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,