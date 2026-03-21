AK Parti'li Zorlu: Nevruz ayrışmanın değil, kucaklaşmanın bayramıdır

21.03.2026 16:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Unutulmamalıdır ki bu topraklarda kardeşlik ruhu nice fırtınalara göğüs germiş, sayısız oyunları boşa çıkarmıştır. Nevruz ruhu ayrışmanın değil kucaklaşmanın, ötekileştirmenin değil ortak paydada buluşmanın bayramıdır" dedi.

Türk coğrafyasının ortak bayramı olan, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Gaziantep'te düzenlenen uluslararası etkinliklerle kutlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubancybek Omuraliev, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, büyükelçiler, milletvekilleri, Türk dünyasından temsilciler ve il protokolünün katılımıyla yapılan etkinlikte alanda kurulan geleneksel sanatların yer aldığı çadırlar gezildi. Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans sistemiyle bağlandı. Nevruz geleneğinin önemli simgelerinden olan ateşten atlama ritüeli gerçekleştirildi. Program, doğumu ve üretkenliği simgeleyen yumurtaların, birlikte dayanışma ve güç birliği içinde yaşama niyetini temsil eden tokuşturma etkinliğiyle devam etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletim, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen nevruz anma günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin nevruz gününü canıgönülden tebrik ediyorum. Tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan nevruzun ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen nevruzun ülkemizin yanı sıra komşularımızla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak, aile meclisimizin 13'üncü zirvesine inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖTEKİLEŞTİRMENİN DEĞİL ORTAK PAYDADA BULUŞMANIN BAYRAMIDIR; NEVRUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu programda yaptığı konuşmada, nevruzun anlamına vurgu yaparak, "Binlerce yıl geriye uzanan bu kutlu gün, ecdadımız tarafından baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını selamlamak için büyük şenliklere, kutlamalara sahne olmuştur. Nevruz yani yeni gün yalnızca bir mevsim dönümü değil, aynı zamanda bir yenilenmenin ve başlangıcın ifadesidir. Tarih boyunca nevruz bir gelenek olmanın ötesinde milletimizin ortak hafızasını ve kültürel sürekliliğini temsil eden çok önemli bir gün olmuştur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu miras farklı dönemlerde farklı isimlerle yaşatılmış ancak özünde daima birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur. Milli mücadele yıllarında da anlamı daha da derinleşen nevruz, milletimizin yeniden diriliş ruhunu yansıtan önemli günlerden biri olmuştur. Nitekim 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı güne bizzat iştirak etmiştir. Unutulmamalıdır ki bu topraklarda kardeşlik ruhu nice fırtınalara göğüs germiş, sayısız oyunları boşa çıkarmıştır. Bizleri bölmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler elbette her devirde var olmuştur. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin dayanışma ruhunu, iç cephemizi bütünleştirme hedefimizi asla bozamayacaklar, söndüremeyecekler. İşte bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz cephemizi sağlam tutmak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek zorunluluğundayız. Nevruz'un ruhu da işte tam da bize bunu hatırlatmaktadır. Ayrışmanın değil kucaklaşmanın, ötekileştirmenin değil ortak paydada buluşmanın bayramıdır nevruz. Güneydoğu'nun yükselen yıldızı üretimiyle ve kültürüyle ülkemize değer katan güzel şehrimiz Gaziantep'te kutlamanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'BU ATEŞ, BARIŞI GETİRSİN'

Nevruz Bayramı'nın birlik, sevgi ve barış habercisi olduğuna değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şöyle konuştu:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayesinde, kıymetli valim, sayın milletvekillerimizin ev sahipliğinde bugün Kamil Ocak Spor Salonu'nda nevruz ateşini yaktık. Bu ateş bütün kötülüklerin gittiği, bütün savaşların durduğu, bütün iyiliklerin geldiği, baharın geldiği, toprak ananın savaşın bittiği bir ateş olsun diliyorum. Bu ateş barışı getirsin, bu barış dünyadaki çocukların ölmediği yeni dünyayı inşa etsin. Nevruz yalnızca toprağa gelmedi. Nevruz, gönüllerimize cemre olarak geldi. Sevgiyle geldi. Şu andaki dünyayı haklının güçlü olduğu bir dünyaya dönüştürmek istiyorsak, nevruz ile birlikte yaktığımız ateşle dilde birlik istiyoruz, fikirde birlik istiyoruz, işte birlik istiyoruz. Yusuf Has Hacip diyor ki; 'Birlik varsa dirlik vardır. Dirlik varsa barış vardır. Barış varsa sevgi vardır. Sevgi varsa muhabbet vardır.' Kötülüklerin iyiliklere dönüştüğü, ayrışmanın birleşmeye dönüştüğü, düşmanlığın dostluğa dönüştüğü bahara, Nevruz'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çifte bayram kutluyoruz."

Program çeşitli gösterilerin ve konserlerin ardından protokol ve vatandaşların bayramlaşma ve anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: DHA

