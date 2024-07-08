Akkuyu NGS, Rusya\'da düzenlenen AtomSkills-2024 yarışmasına katıldı

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanlarından oluşan 16 kişilik ekip, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Mesleki Mükemmellik Endüstri Şampiyonası AtomSkills-2024'e katıldı.

Katılımcılara mesleki niteliklerini, kariyer gelişimlerini, becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için fırsatlar sunan uluslararası yarışmada Türkiye'yi Akkuyu NGS'de görev yapan genç mühendisler Yunus Emre Saldıran ve Berk İlbay temsil etti.

Yekaterinburg Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Rusya, Belarus, Mısır, Kazakistan, Çin, Bangladeş, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Türkiye'den ekipler yer aldı. Katılımcılar 42 mesleki yeterlilik kategorisinde becerilerini sergiledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibi, çevrenin koruması, enerji tesislerinin teknolojik sistemleri, radyasyon kontrolü, üniversal torna tezgahlarında çalışma, tahribatsız muayene, analitik kontrol, elektrik tesisatı olmak üzere 7 kategoride yarıştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh şampiyona ile ilgili olarak "Akkuyu NGS'de 300'den fazla Türk mühendis çalışıyor. Her biri Rus üniversitelerinde nükleer enerji mühendisliği alanında iyi eğitim aldı. Şantiyede, atölyelerde, nükleer bilginin Akkuyu NGS'deki kıdemli meslektaşlarımızdan genç uzmanlara doğrudan aktarılmasına büyük önem veriyoruz. AtomSkills, nükleer mesleklerin prestijini artırıyor, kazanılan bilgileri gösterme, nitelikleri geliştirme ve diğer ülkelerden nükleer mühendislerle yetkinlik alışverişinde bulunma fırsatı sağlıyor. Bu yaklaşım, mesleki gelişim ve tecrübe birikimi açısından son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti, genç nükleer endüstri çalışanlarıyla gurur duyabilir" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Birinci Kademe Reaktör Atölyesi Baş Reaktör Kontrol Uzmanı Yunus Emre Saldıran ise yarışmayla ilgili izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: "AtomSkills'e ilk kez katılıyorum. Bir 3D model geliştirmenin yanı sıra teknik dokümantasyon oluşturma ve hata bulma görevlerini yerine getirmem gerekiyordu. Çok ilginç ve öğretici bir deneyimdi. Tüm meslektaşlarıma mesleki beceri şampiyonasına katılmalarını tavsiye ediyorum. Bu yarışma geliştiriyor, birleştiriyor ve motive ediyor."

Akkuyu Nükleer A.Ş. Radyasyon Güvenliği Departmanı Uzmanı Berk İlbay da yarışmaya ilişkin olarak, "AtomSkills benzersiz bir etkinlik formatı. Bu etkinlik, bir iş programı ile uygulama bölümünü birleştiriyor. Akkuyu NGS, Türkiye'deki nükleer endüstriyi teknolojik olarak geliştiriyor ve tüm proje katılımcılarını bir araya getiriyor. Biz genç nükleer enerji uzmanları, dünyanın en büyük nükleer tesisinde çalışmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.