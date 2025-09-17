Aksaray'da Dondurma Fabrikasında Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aksaray'da Dondurma Fabrikasında Cinayet

Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da Dondurma Fabrikasında Cinayet
17.09.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da Dondurma Fabrikasında Cinayet
Haber Videosu

Emekli mühendis Tekin Atılgan'ın cesedi dondurma dolabında bulundu; 750 bin TL kredi çekildi.

Aksaray'da 2 evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan (54) 20 Ağustos'tan itibaren haber alamayan yakınları, 26 Ağustos'ta polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini plakasız halde hastane otoparkında terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın pazarlamacı olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği saptadı.

DONDURMA DOLABINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, 28 Ağustos'ta Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında dondurma fabrikasına ait siyaha boyanmış dondurma dolabını fark etti. Polis, dolabı açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atılgan'ın cesedinin taşındığı aracı kullanan kişinin fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya (29) olduğunu saptayan polis, Kahya'yı 29 Ağustos'ta Kayseri'de yakaladı.

"BOĞUŞURKEN SİLAH ATEŞ ALDI"

Yaşar Can Kahya, ifadesinde; Tekin Atılgan'ın 2 yıl önce fabrikada işe başladığını, 19 Ağustos'ta da muhasebe servisinin sorumlusu ile fatura nedeniyle tartıştığını, ardından Atılgan'ın kendi isteğiyle işten ayrıldığını söyledi. Atılgan'ın işten ayrıldıktan bir gün sonra akşam saatlerinde otomobiliyle elinde poşet içinde içki şişeleriyle iş yerine geldiğini belirten Kahya, "Tekin, 35'lik iki şişedeki içkiyi içti. Ben de bir kadeh içtim. Bu sırada iş yerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili konuştuk, ancak işe dönmeyeceğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında evlerimize gitmemiz için kalkmamız gerektiğin söylediğimde Tekin, bana silah doğrulttu ve soğuk hava deposuna girmemi söyledi. Soğuk hava deposuna girdiğimizde, elindeki silahı almak istedim. Aramızda boğuşma başladı. Tekin'in elindeki silah 2 el ateş aldı, ancak bu atışlar nereye gitti görmedim. Boğuşurken ikimizde yere yığıldık. Tekin'i elindeki silah 2-3 el yine ateş aldı. Boğuşma esnasında Tekin'in koluna tekme atım, silahın yere düşmesini sağladım. Bu sırada Tekin'in vücudundan kanlar aktığını gördüm. Şahsın çırpınarak öldüğünü anladım" dedi.

CESEDİNİ DONDURMALARLA GİZLEMİŞ

Tekin Atılgan'ın cesedini brandaya sarıp, sandalye ile taşıyarak dondurma dolabının içine koyduğunu anlatan Kahya, şunları söyledi: "Dikkat çekmemesi adına diğer dolaplarda bulunan dondurmalardan yerleştirdim. Sonra dolabı fişe taktım ve yerleştirdim. Silahı çelik kasaya koydum. Tekin'in çantasını ve şişeler ile otomobilin anahtarını alıp, iş yerinden çıktım. Tekin'in otomobiliyle iş yerinden ayrıldım. Çanta ve şişeleri, yolda bir yere attım. Eve gittim, çocuğum ve eşim uyuyordu. Önce banyo yaptım, kan lekeli kıyafetimi de evde çöpe attım. Sabaha kadar uyanık kaldım. Sabaha karşı, evdeki çöpten alıp Adana yolunda çöpe attım."

CESEDİ ARACA YÜKLEMEK İÇİN 3 ÇIRAK ÇAĞIRMIŞ

Kahya, daha sonra iş yerine gittiğini, dağıtıcıların fabrikadan ayrıldıktan sonra muhasebeci kadına erkenden çıkabileceğini söyleyip, bankaya gidip Tekin Atılgan'ın borç olarak aldığı ve hesabına gönderdiği 200 bin TL'yi çekip, iş yerinin banka hesabına yatırdığını söyledi. Bankadan sonra fabrikaya döndüğünü anlatan Kahya, Tekin Atılgan'ın cesedinin bulunduğu dondurma dolabını, karşı iş yerinde çalışan 3 çırağın yardımıyla fabrikaya ait araca yükleyip, Altunhisar ilçesinin yakınlarında attığını itiraf etti. Kahya, Atılgan'ın otomobilini de hastanenin parkına terk edip, taksiyle ayrıldığını söyledi. Yaşar Can Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VÜCUDUNA 16 MERMİ İSABET ETMİŞ

Öldürülen Tekin Atılgan'ın ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Tekin Atılgan'ın otopsisinde vücuduna 16 mermi isabet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Avukat Kerim Bahadır Şeker, olay günü Tekin Atılgan'ın banka hesaplarından mobil işlem sayesinde 300 bin TL ve 350 bin TL olmak üzere iki bankadan kredi çekildiğini ve bunun belgelerine ulaştıklarını, başka bir bankadan da 100 bin TL kredi çekildiğini ve bunun belgelerini de gerekli bankadan istediklerini belirtti.

"3 AYRI BANKADAN 750 BİN TL KREDİ ÇEKİLİYOR"

Avukat Şeker, şunları söyledi: "Şüpheli Aksaray'da hizmet veren dondurma fabrikasının fabrika müdürü, işçi olarak çalışan müvekkillerimin babası Tekin Atılgan'ı fabrikasına çağırıyor. Burada bizim sonradan öğrendiğimiz banka kayıtlarına göre; 3 bankadan toplam 750 bin TL kredi çekiliyor. Dondurma fabrikasının minibüsüyle Tekin Atılgan'ın cenazesini bindirip, Niğde yolunda yakma girişiminde bulunuyor. Atılgan'ın otopsi raporunda 16 adet kurşun yarası mevcut. 16 kurşun demek, hunharca ve canavarca hisle işlenmiş ve 2 şarjör hıncını alamamış ve üzerine boşaltmış."

"KEMARANIN ARIZALI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ"

Yaşar Can Kahya'nın olay anına ait kamera kayıtlarını sildiğini öne süren Şeker, "Polis, olay anına ait güvenlik kamera kayıtlarını bulamadı. Kameranın arızalı olduğu öne sürüldü. Ancak polisin yaptığı tespitte, kameraları kırarak çöpe atmış. Karşı iş yerine ait olay yeri görüntülerinde, kırık sandalye ve kanlı elbiseleri çöpe attığı belirlendi. Atılgan'ı derin dondurucun arkasına önce koymuş, üstüne iade edilmiş dondurmaları üzerine istiflemiş, sonra 3 işçi çağırıp Tekin'i taşıttırmış. İşçiler, dolap için 'Bu neden bu kadar ağır demiş' Sonrasında Aksaray'da belirli bir süre dolaştırdıktan sonra Aksaray'a 40-45 kilometre uzaklıkta, Niğde yakınlarında yakma girişiminde bulunmuş. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok ciddi ve detaylı bir çalışma yürüterek şu anda dosyanın içerisinde bu sanığı, caninin, planlayarak tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ceza alması ve ağırlaştırılmış müebbet alması için gerekli tüm detayları dosyanın içine sunmuşlar. Silinen kamera görüntüleri geri getirilebilir" diye konuştu.

"ÖNCE 'HUSUMETİM YOK' SONRA 'VAR' DİYOR"

Şeker, "Zanlı, ifadesinde suçtan sıyrılmak için önce 'hiçbir husumetim' yoktu, sonraki beyanlarda ise 'husumetim vardı' diyor. Hatta planlayarak olduğu ortada. O gün, iş arkadaşlarına 'Bugün vardiya erken bitecek deyip, herkesi evine göndermiş. Sonra silahıyla zorla kredi çekme işlemi gerçekleştirilmiş. Tekin Atılgan, 3 bankadan toplam 750 bin TL kredi çekiyor. O para önce katilin hesabına, sonra fabrika hesabına aktarılmış" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Aksaray, Güncel, Hukuk, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Dondurma Fabrikasında Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL’lik bilgisayarım kayıp Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp
Trump’tan İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum
Karar onaylandı İspanya, İsrail’in Eurovision’a katılması durumunda yarışmayı boykot edecek Karar onaylandı! İspanya, İsrail'in Eurovision'a katılması durumunda yarışmayı boykot edecek
İsrail’in Gazze saldırısı sonrası Hamas’tan açıklama geldi ABD’yi işaret ettiler İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler
Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı
Tarihi surların altında bulunan cesedin kimliği belli oldu Tarihi surların altında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi
Onana’nın Fenerbahçe maçında yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın dilinde Onana'nın Fenerbahçe maçında yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın dilinde
Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın?
Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti
Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato ilan etti Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git
’Bugüne kadar tahammül ettim’ diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü 'Bugüne kadar tahammül ettim' diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze’de 100’den fazla kişiyi öldürdü İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze’ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor

15:12
’’Seçilmezseniz sponsorluklarınız devam edecek mi’’ sorusuna Ali Koç’tan bomba yanıt
''Seçilmezseniz sponsorluklarınız devam edecek mi?'' sorusuna Ali Koç'tan bomba yanıt
15:00
BBP lideri Destici’den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın
BBP lideri Destici'den Kızılcık Şerbeti dizisine ağır sözler: Derhal yayından kaldırın
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
14:28
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’i çıldırtacak sözler Her cümlesi ayrı olay
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i çıldırtacak sözler! Her cümlesi ayrı olay
14:21
Netanyahu’nun Şara’nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
14:09
Benfica ile anlaşan Mourinho’nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde
13:26
Yer: Diyarbakır Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
13:19
Fatih Terim’in ’’Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor’’ sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Fatih Terim'in ''Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?'' sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:17
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar Resmen insan avı yapmışlar
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar
12:53
Netanyahu istedi Mesut Yılmaz, Erdoğan’dan çekinip vermedi İşte o Siloam Yazıtı’nın önemi
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi
12:45
İşverenler şikayet ediyordu MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor
12:15
Bakan Şimşek’ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
Bakan Şimşek'ten canlı yayına damga vuran sözler: Bu sene başımıza gelmeyen kalmadı
12:09
SOLOTÜRK, Teknofest’te nefesleri kesti
SOLOTÜRK, Teknofest'te nefesleri kesti
11:50
Taraftarlar kahroldu Galatasaray’a Osimhen şoku
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
11:35
Türkiye’yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı Meğer timsah gözyaşları dökmüş
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş
11:30
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin’i devlet olarak tanımayacaklar
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 15:43:10. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Dondurma Fabrikasında Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.