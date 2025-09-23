Alanya'da Midibüs Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alanya'da Midibüs Kazası: 15 Yaralı

Alanya\'da Midibüs Kazası: 15 Yaralı
23.09.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da tur midibüsü ve yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile yolcu midibüsünün çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya- Antalya D400 kara yolunun Konaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü, aynı yönde ilerleyen 07 ACU 586 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı.

YARALILARIN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ekiplerin çalışması sonrası yoldan kaldırılırken, trafik de normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Alanya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Midibüs Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkasının numarasını paylaştı, hapis cezası aldı Başkasının numarasını paylaştı, hapis cezası aldı
İş insanına saldırıda yeni detay Boğuşma sırasında kulağını ısırarak koparmış İş insanına saldırıda yeni detay! Boğuşma sırasında kulağını ısırarak koparmış
Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım
Uğruna geceden sıraya girilen telefon vatandaşın cebinde alev alev yandı Uğruna geceden sıraya girilen telefon vatandaşın cebinde alev alev yandı
Kızılcık Şerbeti’nde kavga iddiası: Yapımcı sessizliğini bozdu Kızılcık Şerbeti'nde kavga iddiası: Yapımcı sessizliğini bozdu
Mourinho’nun maçı öncesi küfürlü motivasyon konuşması olay oldu Mourinho'nun maçı öncesi küfürlü motivasyon konuşması olay oldu
Erdoğan’ın seçim vaadiydi Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde Sadettin Saran’ı zora sokacak video Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde! Sadettin Saran'ı zora sokacak video
Sır gibi operasyon Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı

11:43
Makas çok fena açıldı İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları
Makas çok fena açıldı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
11:43
ABD’de aracı durdurulan Macron, Trump’ı aradı
ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı
11:24
Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
10:49
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz
Zabıta müdürü, pazarcı esnafını sıraya dizip azarladı: Şımarıyorsunuz
10:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş’tan ilk açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
10:15
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış
09:37
Erdoğan: Hamas’ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim
09:33
Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı görenler “Yok artık“ diyor
Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı görenler "Yok artık" diyor
08:59
Gökçek’ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
08:46
Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu
Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2025 11:56:45. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Midibüs Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.