Anka Haber Ajansı 22 Nisan Salı Gündemi

10.00- TÜİK, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 – 13.00- TBMM ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "23 Nisan TBMM Kupası" ve TBMM ile MEB tarafından düzenlenen "23 Nisan Resim, Şiir ve Kompozisyon" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verilecek. TBMM Genel Kurulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00- 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Açılışı Devrim Erbil "Bir Müzeye Doğru" resim sergisi ve "Devrim" belgeseli gösterimi, Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen ilçesini sağlıklı içme suyu ve kanal altyapısına kavuşturmak amacıyla 620 milyon liraya mal olan yatırımların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen tödene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir İl Yönetimi, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret edecek ve çıkışta açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - İstanbul Barosu'nun Avukat Hakları, Çocuk Hakları, İnsan Hakları ve Kadın Hakları merkezlerinin hazırladığı ve İstanbul'da son bir aydaki eylemlerde, emniyette ve hapishanelerde yaşanan hak ihhalleri raporunu kamuoyu ile paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Türk Tabipleri Birliği'nce hazırlanan "Sağlıkta Ticari Çeteleşme: Bebek Ölümleri" raporu açıklanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45- 13.30- TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30 - ÇHD Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeniden tutuklanmasıyla ilgili kararı veren Bakırköy 2. İnfaz Hakimliği'nin bulunduğu Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00- Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.00 - 16.00 - 18.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul edecek, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

15.00 – Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon'da Anayasa'nın 159'uncu maddesi gereğince Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boşalan 5 üyelik için aday seçimleri yapılacak. (ANKARA)

15.00- Mesir Ticaret Fuarı, Fuar Merkezi'nde 31'inci kez kapılarını açacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

19.00- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Genç Feministler Federasyonu üyeleri, İl Sağlık Müdürülüğü önünde "Doğal olan kadınların kararına karışmamamak" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.30 - 21.00- Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali "Hoş Geldin Mesir" Korteji Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet

Meydanı'nda sona erecek, ardından Sıla konseri gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI- MANİSA)

20.30- Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. (KONYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…