Anka Haber Ajansı 28 Kasım Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 28 Kasım Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 28 Kasım Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 28 Kasım Perşembe gündemi

28.11.2024 09:00  Güncelleme: 09:01
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09.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Çocuk Eğitim Merkezi'nde inceleme yapacak, güncel konulara ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.30 - Yenidoğan Çetesi Davası duruşması sanıkların savunmalarıyla devam edecek. (İSTANBUL)

09.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, " Sağlık Hizmetlerinde yerel yönetim vizyonu" konulu çalıştaya ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, ekim ayı dış ticaret ile 2023 yılı biyoteknoloji istatistiklerini, kasım ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - 13.00 - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, katledilişinin 9'uncu yılında düzenlenecek programlarla anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI -DİYARBAKIR/ İSTANBUL)

10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

140.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini duyuracak. (ANKARA)

14.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Meryem Ana Otoparkını ziyaret edecek ve Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali programına katılacak- (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i Cumhurbaşkanlığında resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, El Said onuruna resmi akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16. 45- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Edirne'de ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, CHP Edirne İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDİRNE)

20.45- 23.00- UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında, Galatasaray Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le Macaristan'da karşılaşacak. Fenerbahçe  ise  Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (ALKMAAR - DEBRECEN- PRAG)

- Ankara Çayırhan Termik Santrali'ndeki maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarıyla başlayan eylemleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 28 Kasım Perşembe Gündemi - Son Dakika

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