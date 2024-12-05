Anka Haber Ajansı 5 Aralık Perşembe Gündemi

Güncel

09.00 - 12.00- 14.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki parti heyetiyle birlikte; TİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2023 yılı eğitim harcamaları istitistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - DİSK Başkanlar Kurulu, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanması gündemiyle toplanacak. Toplantıya, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Esther Lynch de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Merkezi'nde "Sağlık Bakanlığı 2025 Bütçesi ve Aile Hekimliği Yönetmeliği" ile ilgili basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, ekonomi turu kapsamında Isparta'da ziyaretlerde bulunacak. Demir, CHP Isparta İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ISPARTA)

11.00 - 12.30 - 13.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Mülakatı Programı, Bilecik Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ve Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi ve Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BİLECİK)

11.00 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Yuvamız Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi" projesinin imza törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliği ile "18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi" ile İZFAŞ Tarafından Düzenlenen "TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı" açılış töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.30 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI - ANKARA)

11.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sınır güvenliği ve yasa dışı göç konusunda basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

11.30 - 15.00 - İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu, "Atatürk'ün Mirasını Anlamak ve Geleceğe Taşımak" Büyüt Hayallerini Özel Etkinliği ile Kıvılcım Zirvesi Değerlendirme Toplantısı-Kitap Tanıtımı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sincan Cezaevi'nde DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

13.00 - İstanbul Tabip Odası, Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Burdur'da ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, CHP Burdur İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURDUR)

14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. (ANKARA)

14.00- Birleşik Emekliler Sendikası, "Sefalete teslim olmayacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.30 - Sokak çetelerinin kahvehane baskını sırasında öldüren CHP'li Burak Kan'ın duruşması öncesi açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

16.30- İzmir Eğitim-Sen "ÇEDES Projesi İptal edilsin okullara imam değil, öğretmen istiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - VALETTA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…