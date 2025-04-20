Anka, Kayıplara Karışan Deprem Sanıkların İzini Sordu... Emniyet Genel Müdürlüğü: Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar Sürüyor

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçerken, yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan sanıkların bir kısmı hala aranıyor. ANKA Haber Ajansı muhabiri, kayıplara karışan deprem sanıklarını CİMER aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) sordu. EGM'den gelen yanıtta, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" denildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 805 gün geçti. Deprem sonucunda en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı. Bu binaların yapım ve yıkımında sorumluluğu bulunanlar hakkında soruşturma ve davalar devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler de adalet arayışlarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan binaların yapımında sorumluluğu olan sanıkların bazıları hala aranıyor.

ANKA Haber Ajansı'nın derlediği bilgiye göre, depremde yıkılan binalar ve aranan bazı sanıklar şöyle:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış, en az bin 480 kişi hayatını kaybetmişti. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 76 kişinin yaşamını yitirdiği K Blok davasında, 9 Ocak 2025'te sanık Ahmet Doğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak kendisine ulaşılamadı. Sanıklardan Mustafa Timurbanga'nın ise FETÖ üyesi olduğu, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.

Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan ve depremde yıkılarak 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'taki 59 kişinin cenazesi bulunamadı. Statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ancak yakalanamadı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 151 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. 26 Aralık 2024'teki duruşmada, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy tutuklandı. Ancak 17 Ocak'ta "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Ailelerin itirazı üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Ocak'ta hakkında yakalama kararı çıkarttığı Hacı Mehmet Ersoy kayıplara karıştı. Adıyaman 'ın Besni ilçesinde 80 kişinin hayatını kaybettiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, müteahhit ve eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu üyesi Şükrü İşitmen, "samimi beyanları" dikkate alınarak adli kontrolle tahliye edildi. 22 Ekim 2024'te yeniden tutuklanmasına karar verildi ancak İşitmen kayıplara karıştı. 26 Ocak 2025'teki duruşmada müşteki avukatlarının, İşitmen için kırmızı bülten çıkarılması talebi mahkemece reddedildi. Gaziantep 'in Nizip ilçesinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davası sanığı olan ve haklarında kırmızı bülten de bulunan müteahhitler Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever hala aranıyor. Abdullah Devrim Sever, 2018'de AK Parti'den milletvekili, 2019'da ise Nizip Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Adana'nın Çukurova ilçesinde 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı davasında müteahhitler Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik yurt dışına kaçtı. Haklarında yakalama kararı bulunmasına rağmen henüz yakalanamadılar. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Eda Aybaba Çelik'in iadesi için İngiltere'deki adli makamlara başvurdu ancak henüz sonuç alınamadı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında, Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak uzun süredir firari olan Kervancıoğlu ve Pekel hala yakalanamadı. ANKA, kayıplara karışan deprem sanıkların izini sordu... ANKA Haber Ajansı muhabiri, kayıplara karışan deprem sanıklarının izini sürmek üzere CİMER aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurdu. EGM, başvuruya farklı birimlerden derlediği bilgilerle yanıt verdi. "Şahsın ikamet adresi, çocuklarının ev ve iş yerleri kontrol edilmiş ancak yakalanması mümkün olmamıştır" Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sanık Hacı Mehmet Ersoy'a ilişkin yapılan açıklamada, "Başvurunuzda belirttiğiniz aranan şahsın yakalanmasına yönelik şahsın ikamet adresi, çocuklarının ev ve iş yerleri kontrol edilmiş ancak yakalanması mümkün olmamıştır. Aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. EGM Asayiş Daire Başkanlığı; sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Şükrü İşitmen ile ilgili olarak şu bilgileri yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapmış olduğunuz başvurunuz tarafımızca incelenerek illerine gönderilmiş olup adı geçen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir." "Herhangi bir suç unsuru tespit edilmesi halinde..." Diğer sanıklara ilişkin verilen yanıtlar ise şu şekilde: "EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Şube Müdürlüğü: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvuru incelenmiştir. Başvurunuz işleme alınmış olup, müracaat içeriğinde belirtilen hususlar, araştırma ve inceleme için ilgili birimlerimize sevk edilmiştir. Bahse konu şikayetinizle ilgili olarak görevlilerimizce gizlilik esasına göre gerekli inceleme yapılmakta olup herhangi bir suç unsuru tespit edilmesi halinde yasal mevzuat çerçevesince gereğinin yapılacağının bilinmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz kurumumuz tarafından incelenmiştir. Başvurunuzda belirttiğiniz aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Şube Müdürlüğü: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine gönderilen ilgide kayıtlı müracaatta bildirdiğiniz hususlar gereği yapılmak üzere ilgili birimlere iletilmiş gerekli çalışmalara başlanmıştır."