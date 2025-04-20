Anka, Kayıplara Karışan Deprem Sanıkların İzini Sordu... Emniyet Genel Müdürlüğü: Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Anka, Kayıplara Karışan Deprem Sanıkların İzini Sordu... Emniyet Genel Müdürlüğü: Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar Sürüyor

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçerken, yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan sanıkların bir kısmı hala aranıyor. ANKA Haber Ajansı muhabiri, kayıplara karışan deprem sanıklarını CİMER aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) sordu. EGM'den gelen yanıtta, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" denildi.

20.04.2025 11:28  Güncelleme: 13:05
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçerken, yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan sanıkların bir kısmı hala aranıyor. ANKA Haber Ajansı muhabiri, kayıplara karışan deprem sanıklarını CİMER aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) sordu. EGM'den gelen yanıtta, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" denildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 805 gün geçti. Deprem sonucunda en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı. Bu binaların yapım ve yıkımında sorumluluğu bulunanlar hakkında  soruşturma ve davalar devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler de adalet arayışlarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan binaların yapımında sorumluluğu olan sanıkların bazıları hala aranıyor.

ANKA Haber Ajansı'nın derlediği bilgiye göre, depremde yıkılan binalar ve aranan bazı sanıklar şöyle:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış, en az bin 480 kişi hayatını kaybetmişti. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 76 kişinin yaşamını yitirdiği K Blok davasında, 9 Ocak 2025'te sanık Ahmet Doğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak kendisine ulaşılamadı. Sanıklardan Mustafa Timurbanga'nın ise FETÖ üyesi olduğu, 2016'da yurt dışına kaçtığı ve halen firari olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 151 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. 26 Aralık 2024'teki duruşmada, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy'un babası olan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy tutuklandı. Ancak 17 Ocak'ta "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edildi. Ailelerin itirazı üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Ocak'ta hakkında yakalama kararı çıkarttığı Hacı Mehmet Ersoy kayıplara karıştı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz kurumumuz tarafından incelenmiştir. Başvurunuzda belirttiğiniz aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarlarla Şube Müdürlüğü: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine gönderilen ilgide kayıtlı müracaatta bildirdiğiniz hususlar gereği yapılmak üzere ilgili birimlere iletilmiş gerekli çalışmalara başlanmıştır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka, Kayıplara Karışan Deprem Sanıkların İzini Sordu... Emniyet Genel Müdürlüğü: Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

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