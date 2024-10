Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Her Ne Pahasına Olursa Olsun Cumhuriyet\'in Değerlerini Korumaya Devam Edeceğiz"

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Cumhuriyet güneşinin altında her yıl hiç bıkmadan, hiç yılmadan, hiç korkmadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamaya devam edeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet'in değerlerini korumaya, asırlık kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün, vatanımızın kuruluşunun, bağımsızlığımızın, ulusal egemenliğimizin, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Cumhuriyetin ilanının 101. yılı. En büyük bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha hiç bitmeyen coşkumuzla onurla ve gururla kutluyoruz. 101 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Milletçe sahip olduğumuz tüm kazanımlarımızı borçlu olduğumuz Cumhuriyet'imizin 101'inci yılı kutlu olsun.

Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle, rahmetle, özlem ve minnetle anıyor, aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Cumhuriyet'in ilanı; Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile top yekün mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı sonunda kazanılan en büyük zaferdir. Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğinin en büyük sembolü olan Cumhuriyet en büyük hazinemizdir. Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adı, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur.

Egemenliğin kayıtsız, şartsız asıl sahibi olan milletimizin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, adaletin 'hukukun üstünlüğü ilkesi' ışığında teminat altına alındığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, gençlerimizin çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'yi inşa etmek, üzerimize düşen en büyük görevdir. Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyet'imizi korumak ve yaşatmakla mümkündür.

Sevgili gençler, değerli çocuklar, sizler bizim umudumuz, yarınlarımız, geleceğimizsiniz. Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü kutladığımız bu gün, sizlerin sayesinde geleceğe büyük bir ümit ve inançla bakıyoruz. Çünkü bu yolda Ata'mızın izinden bir an olsun bile ayrılmadan Cumhuriyet'imizi en iyi biçimde koruyup, kollayacağınıza ve yücelteceğinize eminiz. Unutmayınız ki Cumhuriyet bizlerin can damarıdır. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak her Türk gencinin görevidir. Ata'mızın Gençliğe Hitabesi'nde söylediği gibi, 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir'.

Bu tarihi günde unutmayalım ki, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenmemiz gerekiyor. Her karışıyla bölünmez bir bütün olan ülkemize göz dikenlerin ödeyeceği bedel tarihimizin zaferlerle dolu, şanla şerefle yazılmış geçmişinde mevcuttur. Cumhuriyet güneşinin altında her yıl hiç bıkmadan, hiç yılmadan, hiç korkmadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamaya devam edeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet'in değerlerini korumaya, asırlık kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet."