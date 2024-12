Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 'Konaklama Vergisi' Çağrısı: Antalyalıların Hakkını İstiyorum

Güncel

(İZMİR)- TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'na katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konaklama vergisi konusunda iktidara çağrıda bulundu. Böcek, "Antalya halkı adına rica da ediyorum; gerçekten bir kez daha düşünsünler. İki milyon 696 bin yerleşik nüfusa göre para geliyor, 28 milyona hizmet ediyoruz. Allah korkusu olması lazım. Antalyalıların hakkını istiyorum. Biz turizme hizmet eden yerel yönetimler olarak bir ben değil, Muğla'sı da İzmir'i de yani kısacası turizme hizmet eden her yerin bu konaklama vergisinden alması gerekiyor" dedi.

İzmir'de düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'na katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'na önem verdiğini belirten Böcek, "Ülkemizin güzel illerinden, güzel İzmir'imizdeyiz bugün. 18'inci kez düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı iki yıldır da sağlıkla ilgili düzenleniyor. Gerçekten çok önem verdiğim güzel fuarlardan birisi. Sezonumuz çok iyi geçti. Türk turizminin başkenti diye tanınan Antalya'mız dünyada dördüncü sırada, Avrupa'da üçüncü sırada turist ağırlayan ilimiz. Turizm meşalesini yakan ve bugüne kadar iktidarıyla, muhalefetiyle tüm kurum kuruluşlarımızla birlikte Antalya'mız gerçekten turizmin başkenti olmaya devam ediyor" dedi.

"Antalya'da sağlık turizmi iyi gidiyor"

Sağlık turizmine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Böcek, "Sağlık turizmi bizim için çok önemli. Biz zaten iki binin üzerinde kulüpler, kamp yapmak üzere geliyorlar. Ulusal, uluslararası birçok etkinlikler yapmaya çalışıyoruz kültür sanat şehri Antalya'mızda. Bu süreçte de sağlık turizmi de iyi gidiyor şu anda Antalya'mızda. Zaten 12 aya yayma düşüncemiz var. Bununla ilgili herkes emek vermeye çalışıyor. Ayrıca dünyada olan kriz, kovid dahil olmak üzere en hızlı ayağa kalkabilen bir sektör. 350 bin turizm sektöründe çalışan benim işçi emekçi kardeşlerim var. Bu anlamda turizm sektörüne katkı veren emek, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu İzmir fuarımızın da güzel geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Konaklama vergisi için Bakan Ersoy'a çağrı

Konaklama vergisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Böcek, "İzmir Fuarı'ndan da Sayın Bakanımıza bir kez daha söylüyorum. Şimdi çıktık mı tüm siyasiler, herkes işte 55 milyar dolar turizm geliri, 20-25 milyar doları Antalya'dan ama konaklama vergisi koydular. Konaklama vergisini hak eden almalı. Antalya halkına turizm sektörüne en güzel hizmeti yapmam lazım. Ben 36 arıtması olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'yiz. Biz elektronik gemi denetimini ilk kuranız biz. Denizlerimizi koruyoruz. Her yeri beraberce koruyoruz. Ben Antalya'da 2 milyon 696 bin nüfusa göre para alırken 28 milyona ev sahipliği yapıyorum. Bu büyük haksızlık. Sayın bakanımıza her ortamda söylüyorum, söylemekten de çekinmiyorum. Kendilerinden de turizm sektörü adına, Antalya halkı adına rica da ediyorum; gerçekten bir kez daha düşünsünler. 2 milyon 696 bin yerleşik nüfusa göre para geliyor, 28 milyona hizmet ediyoruz. Allah korkusu olması lazım. Bu konuda Antalyalıların hakkını istiyorum. Biz turizme hizmet eden yerel yönetimler olarak bir ben değil, Muğla'sı da İzmir'i de yani kısacası turizme hizmet eden her yerin bu konaklama vergisinden alması gerekiyor" diye konuştu."

"Antalya siyaset üstüdür, siyasete alet edilemez"

Avrupa'da konaklama vergilerinin yerel yönetimlere aktarıldığını da ifade eden Böcek, "İşimize geldi miydi Avrupa'dan, dünyadan bahsediyoruz. Ama kendi Antalya'mızda, böylesi bir hizmet veren yerel yönetime destek vermiyorlar. Antalya siyaset üstüdür, siyasete alet edilemez. Bu anlamda ben tüm sektörün gece gündüz demeden hiçbir bahane üretmeden onların hizmetinde olmaya devam edeceğim Antalyalıların adına. Ben yerleşik nüfus göre 10 katına hizmet ediyorum. Ama konaklama vergisinden bir kuruş pay vermiyorlar. Bu büyük haksızlıktır" dedi.

Bakan Ersoy'a arıtma tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a arıtmalar üzerinden tepki gösteren Böcek, "Arıtmalarla ilgili de Sayın Bakanımıza buradan bir sözüm var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliği demekten çekiniyor. Ben de kendisine söylüyorum; Sayın Bakanım Antalya Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi'nin 20 yıl atık su bedelini alma karşılığında yapıyorsunuz. 27 yıl atık su gelirimi karşılığında Kemer'i yapıyorsunuz. Ama 'CHP'li belediyeler çalışmıyor, yapmıyor. Biz yapıyoruz' diyorsunuz. Halbuki bir müteahhitlik anlaşması gibi iş birliği anlaşmamız var. Bunları yapmıyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama şunu özellikle altını çizerek söylüyorum ben sevgili Antalyalılara. Atamızın şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mız için söylüyorum. Böyle yaptıkça geçen sekiz belediyemiz vardı bizim. Bu kurulduğu günden beri üst üste seçimi kazanmış birisi olarak bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. İktidar 20 belediyenin 18'ini Antalya'da küçük siyaset oyunlarıyla kaybetmiştir" şeklinde konuştu.

"Ali Cengiz oyunuyla TOKİ aracılığıyla satıyorlar"

Antalya'da Milli Emlak'a ait yerlerin satılması üzerinden sözlerini sürdüren Böcek, "Milli Emlak'ın yerleri satılıyor. Bin 188 yer satıldı Antalya'da. Yüzde 40'ı ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait. En son Finike Belediyesi'nin olduğu yerde satıldı Finike ilçemizde. 250 milyon lira. Oranın 100 milyon lirası Büyükşehir Belediyesi'nin ve Finike Belediyesi'nin olacaktı. Ama Ali Cengiz oyunuyla TOKİ'ye devrediyorlar. TOKİ aracılığıyla satıyorlar. Halbuki oradaki AKP'li vatandaşın suçu ne? Yani biz CHP yüzde 96.7'sini yönetiyoruz Antalya'da. Fakat oradaki AKP'li de olsa MHP'li kardeşimiz de olsa onların suçu ne? Yani böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan; ezanımıza, al bayrağımıza, cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, mavi gözlü dev adamın yolunda yürüyen ben herkesin adayıyım dedim. Zaten sloganım da 'Herkesin belediye başkanı'ydı. Herkesin belediye başkanı olmaktan da bir an olsun vazgeçmeden bütün Antalya halkının hakkını istemeye de devam edeceğim" diye konuştu.

"Tamamen siyasi"

Merkezi yönetimin SGK borçları, vergi borçları, kayyum atamaları ve kreşler üzerinden yerel yönetimlere yönelik adımlarına ilişkin ise Böcek, şunları söyledi:

"Tamamen siyasi olduğunu söylüyorum. 2019'da geldiğimde 108 milyon SGK borcu olan bir belediye aldım. Altı milyar 108 milyon lira borcu vardı, kredi verilmiyordu. Bugün SGK borcu olmayan, hiçbir vergisi, borcu olmayan ne belediyenin ne şirketlerin, hiçbir borcu olmayan bir belediyeyi yönetiyorum. Bizler sosyal demokrat belediye anlayışında bir kreş vardı, 15 tane yaptık. Şimdi de 30 yapacağım. Şimdi tasarruf tedbirleri koymaya çalışıyorlar. Bakıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi neden böyle başarılı gidiyor? Biz insanların dar gününde, iyi gününde, kötü gününde yanında olmaya devam ediyoruz. Sosyal projelerimizi hiçbir kimseyi ötekileştirmeden yapıyoruz. Dört bin 14 öğrenciye burs verdim. Bu gençler bizim geleceğimiz. Bir tanesinin ismini il başkanım, partimiz vermemiştir. Tüm ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Sağ elimizle verdiğimizi sol elimize göstermeden yolumuza devam ediyoruz."