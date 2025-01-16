Antalya\'da Öğrenciler İçin Kış Tatili Kampları Düzenleniyor

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ANTALYA'daki birçok okul, yarıyıl tatilinde, yaklaşık 1 haftalık ders çalışma kampları düzenliyor. Kampa katılacak öğrenciler otellerde hem ders çalışıp tatil yapacak hem de eğlenceli aktivitelere katılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili, 20 Ocak günü başlayıp, 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 günlük tatilde birçok aile, çocuklarıyla kayak merkezleri, termal tesisler ve sahil bölgelerindeki otellere giderken, birçok okul bu süreçte Antalya'daki otellerde öğrenci kampları düzenliyor. Oteller, toplantı salonlarını sınıflara benzer şekilde düzenledi.

'BU KAMPLAR BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde Antalya bölgesindeki otellerin özellikle yılbaşı sonrasında durgun bir döneme girdiğini belirterek, "Bu dönem iki hafta sürdü. Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte Antalya'daki açık otellerin özellikle küçük toplantı salonu olan otellerde öğrencilerimiz kamp yapacak. Bu kamplar bizim için çok değerli. Öğrencilerimizin burada hazırlanmalarına çok önem veriyoruz. Hem sosyalleşerek daha rahat bir ortamda ders çalışabiliyor hem eğleniyor, hem dinleniyor hem de ders çalışmış oluyorlar. Bazen aileleri de onlara eşlik ediyor. Bazen okullar bu kampları kendileri düzenliyor, bazen de aileler kendileri tercih ediyor" dedi.

AÇIK OTELLERİN YÜZDE 10'U YERLİ TURİSTLE DOLACAK

Yarıyıl tatilinin mevsim itibarıyla daha çok kış turizmi yapılan kayak bölgelerindeki otellerde yoğun geçtiğini belirten Kavaloğlu, "Fakat bu dönemde Antalya'daki iklim şartları, gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel güneş var. Özellikle kapalı havuzların, SPA merkezlerinin, animasyonun devam ettiği bir dönemde, gastronomik anlamda da çok büyük zenginlik söz konusu Antalya'daki otellerimizde. Dolayısıyla sömestir tatilinde çok büyük yoğunluk tercih ediyor. Sömestir döneminde açık otellerin yaklaşık yüzde 10'u yerli, yurt içi pazarla dolacak diyebiliriz. Hava ve iklim şartları iyi olduğu için bizim otellerimiz tercih ediliyor. Dışarıda insanlar güneşleniyor, ocak ayı için çok güzel bir dönem. Dolayısıyla tercihlerini Antalya'dan yana yapacak çok insan var" diye konuştu.

TOPLANTI SALONLARI SINIF OLUYOR

Tatilde kamp için gelen okulların program içeriği hakkında da bilgi veren Kavaloğlu, "Okullar bir sınıf halinde getiriliyor ve küçük toplantı salonları derslik gibi hazırlanıyor. Çok disiplinli şekilde gündüz çalışıyorlar. Ayrıca dinlenme ve eğlence amaçlı sosyal aktiviteler düzenleniyor. Hemen hemen bütün şehirlerden tercih ediliyor Antalya. Tabii ki İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerimizden ağırlıklı tercih oluyor. Bursa'dan, Eskişehir'den, Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan gelen aileler veya okullar olabiliyor" dedi.

'HEM DERS ÇALIŞIP HEM EĞLENEBİLİYORLAR'

Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar da okulların yarıyıl tatiline girecek olması nedeniyle tesisin yüzde 40'ını okul grupları ile öğrencilere ayırdıklarını söyledi. Çağlar, "Rezervasyonlar günlük devam ediyor. Doluluklar da şu an belli bir seviyede. Özellikle spor turizmi ve kış rezervasyonları var; Avrupalı misafirlerimizden. Kış dönemi için sömestir tatil dönemi büyük önem taşıyor. İki haftalık bir süreç ve yüzde 30 doluluk sağlıyor. Kamplar dışında sadece tatil amaçlı, ailesiyle gelen öğrenciler de oluyor. Kamplarda ise yaz kursuna benzer kış kursu oluyor ve çocukların kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler veriliyor. Biz de bu dönemi en rahat şekilde geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Hem ders çalışıp hem eğlenebiliyorlar. Aslında onlar için çok eğlenceli. Bulundukları şehirden başka bir şehre geliyorlar. Antalya'nın havası zaten güzel" diye konuştu.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA, -