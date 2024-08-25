Antalya'daki öğrenci yurtları deniz ve doğa manzarasıyla öğrencilerini bekliyor - Son Dakika
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Antalya'daki öğrenci yurtları deniz ve doğa manzarasıyla öğrencilerini bekliyor

Antalya\'daki öğrenci yurtları deniz ve doğa manzarasıyla öğrencilerini bekliyor

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları, hem bulundukları doğal alan hem de deniz ve doğa manzaralarıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

25.08.2024 11:58
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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları, hem bulundukları doğal alan hem de deniz ve doğa manzaralarıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor. Antalya'da aynı manzaraya sahip dairelerin kirası, 50-60 bin TL'den başlıyor.

Yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından öğrencilerin kazandıkları üniversitenin bulunduğu şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları sürüyor. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden başvurusunu yapabildiği Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında, son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye genelinde 900 bine yakın öğrenci kapasitesi bulunan yurtlar, bulundukları şehir ve üniversiteye göre konum olarak farklılık gösterebiliyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki öğrenci yurtları hem bulundukları doğal alan hem de deniz ve doğa manzaralarıyla yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

HEM DENİZ HEM ORMAN MANZARASI

Kampüs içerisinde fakültelere yürüme mesafesindeki yurtların, Konyaaltı Sahili manzarasının yanı sıra orman ve Türkiye'nin en büyük dönme dolabının manzarasına sahip odaları bulunuyor. Bu manzaralara sahip dairelerin milyonlarca liraya satıldığı kentte, kuralarda bu odaların çıktığı üniversite öğrencileri hem deniz ve orman hem de dönme dolap manzarasının olduğu odalar için geçen yıl aylık 570 TL ödeme yaptı. Kentte aynı manzaralara sahip bir dairede, oturmanın aylık bedeli 50-60 bin TL'den başlıyor.

BÜYÜLEYİCİ DOĞAL ORTAM

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala öğrenciler için son hazırlıkların yapıldığı Antalya'daki KYK yurtları, kapılarını DHA'ya açtı. Sosyal tesisler, yemekhane, çamaşırhane, sosyal aktivite alanları, doğal alanların yer aldığı Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde yaşama fırsatı bulan öğrenciler, 3, 4 ve 6 kişilik odalarda kalabiliyor. Kampüsün güney kısmında kız öğrenci yurtları, batı kısmında da erkek öğrenci yurtları bulunuyor. Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki yurtların güneye bakan odalarında, Türkiye'nin en büyük dönme dolabının bulunduğu lunaparkın yanı sıra deniz ve orman manzarası yer alıyor.

ANTALYA'DA 25 BİNİ AŞKIN KAPASİTE

Yeni eğitim-öğretim dönemine çok az süre kaldığını, yurtların artık gerçek sahiplerini beklediğini belirten Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Biz de heyecanla öğrencilerimizi bekliyoruz. Antalya'da 25 bin 900 dolayında yatak kapasitemiz var. Yükseköğrenimde eğitim alan gençlerimizin eğitim kalitelerini artırmaya yönelik onlara barınma hizmeti sunuyoruz. Şu anda bir öğrenci odamızdayız. Gördüğünüz gibi otel konforunda. Eğitim süreleri boyunca barınma hizmetinde gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. İlçelerimizde ve merkez Akdeniz Üniversitesi yerleşkemizde yurtlarımız mevcut ve öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

BOŞ YATAK KAPASİTESİ 9 BİN 500

Bu yıl için yaklaşık 9 bin 500 dolayında boş yatak kapasitesi olduğunu açıklayan Gürhan, "Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın açıklamasıyla yurt başvuruları başladı. Akdeniz Üniversitesi'ni, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni ya da ilimizdeki üniversitelerimizi tercih eden gençlerimiz, yurt başvurularını da yapmaya başladı. Başvurular bittiğinde oluşan başvuru tablosuna göre öğrencilerimizin yerleştirmelerini sağlayacağız. Bu merkezde, Kumluca'da, Korkuteli'de, Serik'te, Manavgat'ta, Alanya'da ve Gazipaşa'da öğrenci yurtlarımız mevcut. İlimizi tercih eden öğrencilerimizin de yurt başvurularını takip edip yurtlarımıza yerleştireceğiz" diye konuştu.

DÜNYANIN EN GÜZEL KAMPÜSLERİNDEN BİRİ

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içindeki yurtlarda 14 bin 500 öğrenciye konaklama hizmeti sunduklarını anlatan Gürhan, şöyle konuştu:

"Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi, belki de dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip. Konyaaltı plajlarına çok yakın mesafede. Antalya şehir merkezinde. Erişim konusunda gerek havaalanı gerek kara yoluyla ilgili son derece kolay erişilebilir bir noktada. ve öğrencilerimizin konaklama yaptığı yurtlarımızdan okullarına bir araç kullanmadan çok rahat erişebilme noktasında da yurtlarımız yakın. Akdeniz Üniversitemizin eğiti öğretime başlamasıyla birlikte gelecek öğrencilerimize gerek otogarda gerekse havaalanında gönüllü öğrencilerimizle oluşturduğumuz karşılama destekleri ve transfer araçlarımızla onların yeni geldikleri bu şehirde yabancılık çekmemeleri adına, yurtlarımıza kadar getirip, kayıtlarını yapıp, odalarına yerleştirip, yeni başlayacak eğitim öğretim yılında hayırlısıyla bu vatanın memleketin geleceğine ışık tutacak gençlerin yetiştirilmesine de start vermiş olacağız."

AİLE KONFORU VE SICAKLIĞINDA

Öğrencilerin anne-babalarına da seslenen Gürhan, "Anne babalarımız çok rahat olsun. Çok büyük, huzurlu, aile sıcaklığında, ev konforunda çocuklarını misafir edeceğiz. Bu eğitim sebebiyle ilk kez şehir dışına çıkacak, başka bir ilde yüksek öğrenim hayatını sürdürecek gençlerimizin anne babaları, çocuklarından daha tedirgin. Daha meraklı ve bize sürekli telefonla, sosyal medya aracılığıyla ulaşıyorlar. Buradan anne, babalara şunu söylemek istiyorum. Biz de onların çocuklarına aile konforunda ve sıcaklığında bir ortam hazırladık. Tüm personelimizle yurtlarımızda gerçek sahiplerini, öğrencilerimizi bekliyoruz. Eğitim öğretimleri bittiğinde inşallah anne babalara bu memleketin geleceğini planlayacak gençleri yetiştirmiş ve tekrar anne babalarına göndermiş olmanın gururunu yaşayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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