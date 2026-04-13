Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'ya İki Özel Trimaran ve Süper Yat Geldi

13.04.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galaxy ve Galaxy Of Happiness trimaranları ile 80 metrelik süper yat Antalya Serbest Bölge'ye ulaştı.

Ultra lüks yat imalatında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge, son yıllarda bakım ve onarım alanında da ciddi talep görüyor. Dünyanın birçok ülkesinden lüks yatların sahipleri, bakım ve onarım için kenti tercih ediyor. 

UZAY MEKİĞİ GİBİ

Son olarak dünyada sadece iki tane bulunan ve dış görünüşü uzay mekiğini andıran Galaxy ve Galaxy Of Happiness isimli gümüş renkli trimaran ile 80 metrelik süper bir yat, bakım ve onarım için Antalya Serbest Bölge'ye geldi. 2016 yılında Letonya'da 53 metre uzunluk ve 17 metre genişlikteki özel üretim olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı yapılan iki trimaranın, Antalya Serbest Bölge'deki bakımları 1 aydır sürüyor. Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 grostonluk ve 30 knot hıza ulaşabilen yatların, her birinin değerinin 33 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

80 METRELİK DEV YAT ANTALYA'DA

Bir iş insanına ait 80 metrelik ultra lüks yatın bakım onarımı için de Antalya Serbest Bölge tercih edildi. ASBAŞ'a ait rıhtımdan bakım onarım için karaya çıkartılan 80 metrelik süper yat, 1 ana süit, 1 VIP, 4 misafir kabini toplam 12 kişilik konaklama ve 19 mürettebata sahip. 19 bin beygir gücünde 4 motoruyla 30 knot (yaklaşık 55 km/s) hıza ulaşabilen yatta 7 metrelik şelale ve cam tabanlı havuz, spa&wellness merkezi, winch tasarımı özel limuzin tender, açılır platformlar ve beach club, helikopter iniş pisti gibi birçok özellik yer alıyor.

DOĞU AKDENİZ'İN MERKEZİ

Dünya süper yat imalatında Türkiye'de birinci, dünyada da çok önemli yere sahip olan Antalya Serbest Bölge, son yıllarda süper yatların bakım ve onarımlarında da en önemli merkezlerinden birine dönüştü. Süper lüks yat üretiminde olduğu gibi süper yatların bakım ve onarımında da yurt dışına yönelik faaliyet gösterilen bölge, özellikle 2021 yılındaki altyapı yatırımı tamamladıktan sonra Akdeniz çanağında onlarca teknenin tercih noktası oldu. Doğu Akdeniz'in en kapasiteli yat üretim ve bakım merkezi haline gelen Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 243 süper yatın bakım ve onarımı tamamlandı ve 150 milyon dolarlık gelir sağlandı. Bakım ve onarım faaliyetlerinin yoğun devam ettiği bölgede son verilere göre aralarında iki Galaxy'nin de olduğu toplam 34 süper yatın bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Teknoloji, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 10:54:04. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.