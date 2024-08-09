Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9'u Kadın 35 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9'u Kadın 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Aydın merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u kadın 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar altyapılarına entegre olarak tasarlayıp yönettikleri belirlendi.

09.08.2024 12:43
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AYDIN merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u kadın 35 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütlü yasa dışı bahis ve kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 4 aydır yürütülen çalışmada, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar altyapılarına entegre olarak tasarlayıp yönettikleri, bölgesel sınırlama olmaksızın, global ölçüde yayın yapan ve açık sistem tabir edilen yasa dışı bahis sitelerinden bahis ve online canlı kumar (casino) oyunları oynattıkları belirlendi. Haksız kazanç sağlayan ve suç örgütü içerisinde genel yönetim, admin, canlı destek, call center, bonus yönetimi, risk yönetimi, finans yönetimi, invite/marketing ve yazılım departmanları adı altında yapılanmak suretiyle organize bir şekilde suç faaliyetlerini işledikleri tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Şüphelilere yönelik önceki gün sabah saatlerinde Aydın merkezli, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya'daki 42 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9'u kadın 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Aydın'a getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Aydın\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9\'u Kadın 35 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9'u Kadın 35 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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