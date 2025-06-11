Azerbaycan, Erzincanlı İş İnsanlarını Yatırıma Davet Ediyor - Son Dakika
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Azerbaycan, Erzincanlı İş İnsanlarını Yatırıma Davet Ediyor

11.06.2025 17:59
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Azerbaycan, yatırım fırsatlarını paylaşmak için Erzincan'da toplantı düzenledi, iş insanlarını teşvik etti.

AZERBAYCAN Cumhuriyeti'nin Ticari Temsilcisi Tamerlan Teghiyev, Erzincanlı iş insanlarını ülkesinde yatırım yapmaya davet ederek, "Bugün dünyanın dört bir yanından Azerbaycan'a yatırım yapmaya büyük bir ilgi var. 1995-2023 yılları arasında Azerbaycan'a 341 milyar dolardan fazla yatırım yapılmış ve bunun yaklaşık 172 milyar doları yabancı yatırımcıdan gelmiştir. Yabancı yatırım düşünüyorsanız, yabancı olmayan Azerbaycan'a gelin" dedi.

Azerbaycan'da 2025 yılının Anayasa ve Egemenlik Yılı ilan edilmesi sebebiyle Erzincan'da Azerbaycan'da Yatırım ve İş Fırsatları toplantısı düzenlendi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Akan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, iş insanları katıldı.

DOSTLUĞUN KARDEŞLİĞİN MERKEZİ

Geçtiğimiz ay oda meclis üyeleriyle Bakü'de gerçekleştirilen tarım ve sanayi fuarına katıldıklarını belirten Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ahmet Tanoğlu, konuşmasında şunları ifade etti:

"Fuarda, gelecekte beraber neler yapabileceğimizi ve nasıl iş birliği sağlayabileceğimizi görüştük. Bugün ise burada, siz değerli kadim dostumuz ve kardeş ülke Azerbaycan'ı yatırım ve iş fırsatlarını konuşmak üzere Odamızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler, iki devlet bir millet olarak, ortak geçmişe, ortak kültüre ve ortak değerlere sahip olan aynı yüreğin insanlarıyız. Erzincan ise, bu gönül köprüsünün önemli ayaklarından biri olarak, tarih boyunca Azerbaycan'la derin bağlar kurmuş, dostluğun ve kardeşliğin merkezi olmuştur."

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Türkiye'nin bölgelerine ziyaretler gerçekleştirerek iş insanlarıyla temaslarda bulunuyor ve ülkelerindeki fırsatlarla buluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ticari Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Azerbaycan'da yatırımcılara yalnızca muafiyetler sağlamakla kalmayıp, devlet kurumları ile ortaklık fırsatları ve uzun vadeli düşük faizli krediler sunulduğunu bildirdi.

Ticaret Temsilciliğinin, Türk iş insanlarına Azerbaycan'ın yatırım ortamı, teşvikler ve muafiyetler, ithalat ve ihracat fırsatları hakkında bilgi verirken; iş ilişkilerinin kurulmasında yatırımcılara destek sağladığını ifade eden Taghiyev, "Ayrıca biz, teknoloji transferini teşvik etmek ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmelerine yönelik fırsatları da değerlendirmekteyiz. Bu süreçte Türk iş insanlarının Azerbaycan'da tarım, ilaç, gıda, cam, deri, madencilik, tekstil, turizm gibi sektörlerde yatırım yapmakla ilgilendiğini ve bu alanlarda önemli adımlar attığını gözlemledikö diye konuştu. Bu açıdan birkaç sektöre özellikle dikkat çekmek isterim. Azerbaycan, verimli toprakları, elverişli iklim koşulları ve stratejik coğrafi konumuyla tarım ve hayvancılık alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerde modern sulama sistemleri, entegre çiftlikler ve yem üretimi gibi alanlarda ciddi yatırım fırsatları sunulmaktadır. Azerbaycan, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırımcılara önemli vergi muafiyetleri, teşvikler ve sübvansiyonlar sunarak, bu alanlarda yatırım yapmayı cazip ve karlı hale getirmektedir" diye konuştu.

20 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Azerbaycan'a yatırım yapmak isteyenleri ilgili kuruluşlarla buluşturmaya hazır olduklarını kaydeder Taghiyev, şunları söyledi:

"Faaliyet gösterdiğimiz yaklaşık iki yıl içinde, Türkiye'den Azerbaycan'a giden 20'den fazla yatırım misyonu için Azerbaycan'da kapsamlı programlar düzenledik. Bu misyonların Azerbaycan'daki ilgili yetkililerle görüşmelerini organize ederek, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılmasına önemli katkılar sağladık. Destek verdiğimiz Türk yatırımcıların bir kısmı Azerbaycan'da artık şirketlerini kurmuş olup, bu firmalardan biri Karabağ'daki Ağdam Organize Sanayi Bölgesinde "katılımcıö statüsü kazanmıştır. Ayrıca halihazırda tarım, yenilenebilir enerji, tekstil, mobilya, madencilik ve kimya gibi alanlarda 10'dan fazla yatırımcı ile aktif görüşmeler ve yatırım süreçleri devam etmektedir. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine anlamlı katkılar sağlamaktadır.

Şunu da belirtmek isterim ki, Azerbaycan da son yıllarda Türkiye'ye yönelik yatırımlarda oldukça aktif bir rol oynamaktadır. 1995-2024 yılları arasında Azerbaycan'dan Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Aynı zamanda, Türk şirketleri, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşası ve kalkınmasında aktif rol almakta, devlet ihalelerine katılmaktadır. Bugün dünyanın dört bir yanından Azerbaycan'a yatırım yapmaya büyük bir ilgi var. 1995-2023 yılları arasında Azerbaycan'a 341 milyar dolardan fazla yatırım yapılmış ve bunun yaklaşık 172 milyar doları yabancı yatırımcıdan gelmiştir. Türkiye'deki Ticaret Temsilcisi Ofisi olarak, Azerbaycan'a yatırım yapacaklar listesinde Türk iş insanlarının ön sıralarda yer alacağına içtenlikle inanıyoruz. Bu güçlü işbirliği, hem Azerbaycan hem de Türkiye için kazan-kazan bir durum yaratmaktadır. İş dünyası temsilcileri, bu fırsatları değerlendirerek iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirebilir. Değerli iş insanlarına da içtenlikle başarılar diliyor, onlara Ticaret Temsilciliğimizin sloganı olan 'Yabancı yatırım düşünüyorsanız, yabancı olmayan Azerbaycan'a gelin' diyorum.ö

ÖRNEK OLUYOR

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin dünyaya örnek olduğunu belirtti. Aliyev, "Azerbaycan halkının umum milli lideri Haydar Aliyev'in 'İki devlet tek millet' ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' mottoları üzerinde kurulmuş modern Azerbaycan-Türkiye ilişkileri kendi müstesnalığı ile örnek oluyor. Ülkelerimiz arasında mevcut ilişkilerin seviyesi bütün dünyada bellidir" dedi.

Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt'un konuşmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ticaret Temsilcisi Ofisinin Başdanışmanı Cavid Abdullayev, Erzincanlı işadamlarına ülkesindeki yatırım fırsatları hakkında sunum yaparak sorularını cevaplandırdı.

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Erzincan, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Erzincanlı İş İnsanlarını Yatırıma Davet Ediyor - Son Dakika

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