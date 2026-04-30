"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" Davası… Sanık Avukatları: "Savunma Yapmakta Zorlanıyoruz, Eylem Yok Delil Yok"

Haber: Esra TOKAT

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savunma yapan İSFALT dosyasındaki sanıkların avukatları, iddianamede isnat edilen suçlara ilişkin eylemlere yer verilmediği ve somut delil olmadığını belirterek, "Bu yüzden savunma yapmakta zorlanıyoruz" dedi. Duruşmaya, 4 Mayıs Pazartesi günü devam edilecek.

Aziz İhsan Aktaş'ın, liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda yapıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hazır bulundu.

"Mağdur değil, haklıyım"

Duruşmaya verilen aranın ardından sanıkların salona alındığı sırada izleyiciler sanıklara, "Siz bugünün mağduru, yarının aydınlık yüzlerisiniz. Gurur duyuyoruz" şeklinde seslendi. Buna karşılık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, "Mağdur değilim, haklıyım" dedi.

"Müvekkilim bir yıl tutuklu kalmış ve sağlığını kaybetmiştir"

Duruşmada sanık avukatları savunma yaptı. Özel belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın avukatı, müvekkilinin tahliye edildikten sonra açık kalp ameliyatı olduğunu ve kalp kapağının değiştiğini belirterek, "Ancak kalp kapakçığı su toplamıştır ve 30 güne yakın hastanede yoğun bakımda kalmıştır. Bundan sonraki süreçlerde de sağlık problemi olan sanıklara hassas yaklaşılmasını istiyoruz. Yaşam hakkı her hakkın üzerindedir. Müvekkilim bir yıl tutuklu kalmış ve sağlığını kaybetmiştir. Bu yüzden de hala tedavi görmektedir. Olmayan bir şeyden müvekkilim sorumlu tutuluyor. Müvekkilim hakkında hiçbir delil yoktur" dedi.

"Açıkça yalan tanıklık yaptığı için Arif Orta hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum"

"Özel belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yargılanan Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek'in avukatı, "Yargılamada bilirkişi raporu almadan mütalaaya gidilecek gibi duruyor. Ancak bilirkişi raporları çelişiyor. 30 ve 31. eylemler açısından yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmalı. Ancak böyle hüküm kurulabilir. Hüküm kurulması halinde de hukuka aykırı olacağı kanaatindeyim. Açıkça yalan tanıklık yaptığı için Arif Orta hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum. Gerçeğe aykırı bilirkişi raporu hazırlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını ve görevlerinden uzaklaştırılmalarını talep ediyorum. Müvekkilimin üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasını talep ediyoruz. Zaten bir yıldan fazla süreyle hapiste kalmıştır müvekkilim" beyanında bulundu."

"Bu davada savcınının yapması gerekeni yaptım, delilleri soruşturdum, maddi gerçeği ortaya çıkardım"

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanan İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü personeli Ahmet Savaş'ın avukatı, müvekkilinin sahada görev aldığı, ihale süreçlerinde görev almadığını belirterek, "Somut bir suç şüphesi olmayan müvekkilimin dosyada sanık olarak yer almasının izah edilir bir yanı yoktur" diye konuştu."

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanan eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali'nın avukatı da şunları kaydetti:"

"Müvekkilim, 2019 ve 2021 yılları arasında görevdeydi. Zaten ilk göreve geldiğinde İSFALT'ı toparlamakla uğraşıyor. Ardından ihale vermeye başlanıyor. Aziz İhsan Aktaş'ın, müvekkilim döneminde, İSFALT'tan ihale alması sonucu biz bu dosyaya dahil ediliyoruz. Ben bu davada savcınının yapması gerekeni yaptım, delilleri soruşturdum, maddi gerçeği ortaya çıkardım. Ortada bir kamu zararı yok. Müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz."

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanan İSFALT'ta birim fiyat ve analiz şefliğinde uzman olarak çalışan Erdem Ay'ın avukatı da "Müvekkilimin suçu işlediğine dair en ufak bir delil yok. Şüpheden sanık yararlanır ilkesinin uygulanması gerekir. Müvekkilimin beraatini istiyorum" dedi."

"Resmi belgede sahtecilik yapmaktan yargılanıyoruz ama evrak ortada yok"

İSFALT İdari İşler Müdürlüğü'nde şef olarak çalışan Göktunç Şentürk'ün avukatı da müvekkile atfedilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

"Edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanan İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü'nde şef olarak çalışan Erenay Delipınar'ın avukatı Mehmet Yiğit Tarhan da "Edimin ifası için hileli bir davranış ve sonucunda da zarar doğması gerekir. Bu dosyada savunma yapmak gerçekten çok zor, çünkü resmi belgede sahtecilik yapmaktan yargılanıyoruz ama hangi evrak olduğunu bilmiyoruz, evrak ortada yok. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" şeklinde konuştu."

"İddianameyi okuduğumda müvekkilimin ne yaptığını anlayamadım"

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanan eski İSFALT Genel Müdürü Halil Yanmaz'ın avukatı da "Müvekkilim ne ile suçlanıyor bilmiyoruz. İddianameyi iddianame olarak kabul etmemiz mümkün değil. İddianamede, müvekkilim Halil Yanmaz adına eylemle suç arasında bir illiyet bağı kurulmamış. Müvekkilimin hangi eylemi, hangi fiili işlediği anlatılmamış. Ben iddianameyi okuduğumda müvekkilimin ne yaptığını anlayamadım" beyanında bulundu."

"Olmayan bir şeyi nasıl savunacağım?"

İhaleye fesat karıştırma suçundan yargılanan eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş'ın avukatı İrem Akyüz, müvekkilinin 2022 yılına kadar görevde olduğunu belirterek, "İhaleye dair yaklaşık maliyete ilişkin bilgi sızdırıldığımız iddia ediliyor bir el yazısında. Ama bu el yazısının kime ait olduğunun tespiti yapılmıyor. Ayrıca müvekkilimin yaklaşık maliyete dair bir bilgisi yok. Bu dosyada aleyhe delil toplanmaya bile tenezzül edilmemiş. Ben savunma yaparken zorlanıyorum bu yüzden. Ben olmayan bir şeyi nasıl savunacağım? Somut bir delil yok, eylem atfı yok, zorlama bir atıfla yargılanıyoruz. Müvekkilimizin beraatini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yargılanan Murathan Altınışık'ın avukatı da "İSFAT A.Ş İdari İşler Müdür olarak çalışan müvekkilimin ihalelerin yaklaşık maliyet bilgisini sızdırdığı iddia edilmektedir. Ancak bu iddiayı delillendirecek bir durum yoktur. Tek bir delil mevcut değildir" dedi."

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı: "Duruşmalardan vareste tutulsun, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılsın"

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı da savunmalarını esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasının ardından yapacaklarını belirterek, "denetçilerden ve Sayıştay uzmanlarından rapor alınması için dosyanın Ankara'ya gönderilmesi, müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulması, yurt dışına çıkış yasağının ve mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılması" taleplerinde bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Özkan Aktaş'ın avukatı: "Akrabalardan örgüt olamaz"

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Özkan Aktaş'ın avukatı da şu savunmayı yaptı:"

"İddianame hisle yürümez. 'Bu kişi bu suçu bence işlemiştir' denilemez, denildiği zaman da hukuki olmaz. Müvekkilim hakkında sadece sevk maddeleri var ancak suça ilişkin bir detay verilmemiş iddianamede. Müvekkilimin dosyada olmasının tek nedeni soyadının 'Aktaş' olması, yani Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi olması. Örgüt bağlantısı olamaz çünkü kardeşi. Akrabalardan örgüt olamaz. Örgüt olarak adlandırırsak da Doğu Anadolu'daki tüm aileleri örgüt olarak değerlendirmek gerekir. Her ailenin büyüğü de örgüt lideri olur o zaman. Akrabalar arasında bir örgüt ilişkisi de olamaz zaten."

