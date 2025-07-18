Bağımsız Yaşam Derneği Bağımlılara Umut Oluyor

BURSA'da 8 aydır faaliyet gösteren 'Bağımsız Yaşam Derneği', uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılarına umut oluyor. 10 yıl önce kurulan ve bağımlılara ilaçsız yöntemlerle tedavi uygulayan dernek, yüzde 60 başarı oranıyla hizmet veriyor. İlaçsız ve ücretsiz tedavi uyguladıklarını belirten Bağımsız Yaşam Derneği Bursa Şube Müdürü Yakup Aişeoğlu, "Gelen hastalarımız için tedavinin buradaki ilk adımı kucaklaşma, sevgi ve muhabbet. Çünkü bu mesele ruhsal, duygusal bir boşluktan kaynaklı bir hastalık olduğu için, bu işin ilacı sevgi ve muhabbet" dedi.

Türkiye'de 11 ilde faaliyet gösteren Bağımsız Yaşam Derneği, uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılarına yeni bir yaşam için umut oluyor. 10 yıl önce kurulan ve bağımlılara ilaçsız yöntemlerle tedavi uygulayan dernek, yüzde 60 başarı oranıyla hizmet veriyor. Derneğin 8 ay önce açılan Bursa şubesinde tedavi gören 30 kişi, bağımlılıklarından kurtulmak için çaba harcarken, adeta hayata tekrardan tutunuyorlar. Tedavinin ilaçsız ve ücretsiz olduğunu söyleyen Bağımsız Yaşam Derneği Bursa Şube Müdürü Yakup Aişeoğlu, "Derneğimiz yaklaşık 10 yıl önce Tokat Üniversitesi Kurucu Rektörü Mustafa Kemal Özsoy tarafından kurulmuş, bugüne kadar farklı illerde şubeler açılarak, 11 şubeye ulaşmıştır. Son şubesi Bursa. Bursa şubesi yaklaşık 8 aydır faaliyet gösteriyor" diye konuştu.

'10 YILDA 3 BİN HASTA HAYATA KAZANDIRILDI'

Derneğin, uyuşturucu ve uyarıcı madde anlamında bağımlılık oluşturan maddeleri tedavi etme noktasında, bir rehabilitasyon merkezi olduğunu belirten Aişeoğlu, "Eroin, kokain, esrar ve sanal kumar dediğimiz illetlere girmiş, fakat farklı kliniklerde bir çözüm bulamamış olan gençlerimiz, derneğimize müracaat ediyor. Biz bu kardeşlerimizi sıraya göre alıyoruz. Sırası geleni önce genel merkezimize davet ediyoruz. Orada bir detoks süreci oluyor. Yaklaşık 10-15 günlük bir detoks sürecinin ardından, bu gençleri şubelerimize yerleştiriyoruz. Her şubede 30-40 arasında hasta kabul sayımız var. Toplam 400'e yakın hastamıza hizmet ediyoruz. 3 ayda bir yeni gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yani gelen misafirlerimiz 3 ay burada kalıyor, 3 ay sonra yeni gelenleri alıyoruz. 10 yıl boyunca 3 bin hasta burada tedavi edilmiş, hayata kazandırılmış" ifadelerini kullandı.

'BAŞVURULARA YETİŞEMİYORUZ'

Başvuru sayısının çok yüksek olduğunu söyleyen Yakup Aişeoğlu, "Sadece bizim derneğimize başvuran, sıra bekleyen 8 bin hasta var. Bu haliyle uzun bir süreç oluyor. Olumsuz durumlarla da karşılaşıyoruz. Sırası gelen hastaların yakınlarını arıyoruz. 'Oğlunuzun sırası geldi' diyoruz. Telefonun karşı tarafındaki, 'Evladım geç kaldınız. Oğlum öldü' diyor. Öbürü, 'Geç kaldınız, oğlum hapiste. Geç kaldınız, kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Geç kaldınız, başvuru süresinde ikna etmiştim ama vazgeçti ikna olmuyor' diye maalesef dönüşler alıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ ONLARI HAYATA KAZANDIRMAK'

Uyuşturucu, alkol ve kumara bulaşmış hastalara çözüm olmak için çalıştıklarını söyleyen Aişeoğlu, "Bu illete bulaşmış çözüm arayan, kurtulmak isteyen kardeşlerimizi biz burada ilaçsız ve ücretsiz bir şekilde tedavi ediyoruz, hayata kazandırıyoruz. Çünkü iyileşen sadece bir kişi olmuyor, bir aile oluyor, Bir aile demek, oradaki mahalle demek. Burada 30 kişi iyileştiği zaman 30 aile, 30 mahalle iyileşmiş demek. Yani bizim derneğimizin amacı, bu kardeşlerimizi bu illetten kurtarmak, bunlarla alakalı tazelenme, rehberlik noktasında bu kardeşlerimize yardımcı olmak, hayata kazandırmak" diye konuştu.

'BAĞIMLILIĞIN TEMELİNDE ÖTEKİLEŞTİRME YATIYOR'

Bağımlılığın duygusal kökenli kronik bir beyin hastalığı olduğunu ifade eden Yakup Aişeoğlu, "Yani bu illete maalesef girmeye birçok sebep var. Bunun temelinde yalnızlık, ötekileştirme yatıyor. Bu yalnızlık ve ötekileştirmeye çözümü maddede buluyorlar. Haliyle bu maddeye bulaştıktan sonra, bütün kesim tarafından bunlardan çekinen, korkan, uzak duran olduğu için bunlar dibe battıkça batıyorlar. Yani bir elin onları tutup, o bataklıktan çıkarması gerekiyor. Maalesef toplumumuz, insanlarımız bu noktada çok duyarsız" ifadelerini kullandı.

'SEVGİ İLE DUYGUSAL BOŞLUKLARINI DOLDURUYORUZ'

Tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Aişeoğlu, şunları söyledi"Buradaki tedavi yöntemimizin birinci basamağı, önce sırası gelen hastayı genel merkezimize davet ediyoruz. Tedavinin birinci ayağı detoks merkezi. Her maddenin kendine göre bir krizi var. Bu krizi detoks merkezinde atlatanı, genel merkezden şubelere yerleştiriyoruz. Şubelere gelen hastalarımız için tedavinin buradaki ilk adımı kucaklaşma, sevgi ve muhabbet. Otogara giden arkadaşlar, hastalarımızın çantasını alıyor, kucaklıyor. Zaten birinci aşama orada gerçekleşiyor. Çünkü bu mesele ruhsal, duygusal bir boşluktan kaynaklı bir hastalık olduğu için, bu işin ilacı sevgi ve muhabbet. Sevgi ve muhabbeti maalesef haklı ya da haksız olarak dışarıda göremediği için, burada kucaklaşmayla, sevgi ve muhabbetle, o duygusal boşluk burada tamamlanıyor. Bir de kendisiyle aynı duyguları, aynı dili paylaşan arkadaşlarıyla bir arada oldu mu, oradaki o boşluğu biz birinci basamakta dolduruyoruz. Hastayı ilk etkileyen kısım o oluyor. Çünkü dışarıda herkes 'Aman, uzak durun' derken, burada herkes kucaklaşıyor, kucak açıyor. Bu onu birinci anlamda etkileyen, tedavi noktasında, ilaç noktasında cevap veren bir mekanizma. Bir de derneğe girişte başlıyor. Elbisesi, yatağı, yemeği, her şeyi hazır. Ondan sonra biz bu kardeşimizi 3 ay burada misafir ediyoruz. Dünyadan kontrollü bir tecrit var burada. Telefon, internet, sosyal medya yok. 3 ay burada bir nevi perhizde. Algıları açılıyor, duyguları açılıyor, zihin kendine geliyor. Yani dünyadan kontrollü şekilde elini ayağını çekiyoruz."

'AİLELER DE EĞİTİLİYOR'

Bu süreçte 3 aylık yoğun bir program uyguladıklarını belirten Yakup Aişeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü"Burada tedavi sabahtan başlıyor, akşama kadar dolu dolu geçen bir program var. Her gün 1 saat kitap okunuyor burada. Onun hastalığına iyi gelecek, tedavisine iyi gelecek konularla ilgili 1 saat kitap okumayla başlıyor. Kitap okumanın akabinde psikoloğumuzun eğitimi var. Psikoloğumuz bu arkadaşlarla bireysel ve toplu olarak görüşüyor. Bir de her bir ailenin ailesiyle görüşülüyor. Burada hasta tedavi edilirken, aile eğitiliyor. Çünkü bu noktada aile de tetikleyici oluyor, aile yanlış uygulama yapabiliyor, bilinçsiz olabiliyor. Bağımlılık hastalığı farklı bir mekanizma. Dolayısıyla ailenin tedavi noktasında bilgilenmesi sağlanıyor. Hasta burada tedavi olurken, aile de ona göre bilinçleniyor. Ondan sonra manevi değerler hocamız var. Manevi değerler hocamız ne yapar Bu arkadaşlarımızın 20-30 yıllık sokak hayatı, birçok güzel huyunu alabiliyor. Bu arkadaşlarımıza 'İyi insan kimdir' diye sorduğumuzda, 'Maddeyi bana en çabuk ve en uygun fiyata getiren kişi en iyisidir' diyorlar. 'Kötü insan kimdir' diye sorduğumuzda 'Maddeyi benden uzaklaştıran kişidir' diyorlar. Yani iyilik, güzellik, çirkinlik kavramları maalesef yer değiştirmiş. Manevi değerler hocamız, burada tekrar iyilik, doğruluk, dürüstlük anlamında bu arkadaşlarımıza yardımcı oluyor."

'SİSTEMİN EN ÖNEMLİ PARÇASI İYİLEŞEN ESKİ BAĞIMLILAR'

Tedavide en büyük destekçilerinin, yine bu merkezlerde tedavi görmüş eski bağımlılar olduğunu ifade eden Aişeoğlu, şöyle konuştu"Bir de burada 'Eksuzur' diye tabir ettiğimiz, eski kullanıcılar var. Biz burada bağımlılık danışmanı da diyoruz. Bu arkadaşlarımız 'Damdan düşen'. Damdan düşenin halini en iyi damdan düşen anlar. Bizim bu uyguladığımız tedavi sisteminin önemli bir parçası bu arkadaşlar. Çünkü sahadan gelmiş. Bu arkadaşları en iyi anlayan, aynı yoldan geçen, bu illetten kurtulmuş ve yeni kurtulan kişilere el atan, sahip çıkan arkadaşlar. Onların halinden en iyi anlayan onlar oluyor. Bunların bir kısmını biz bünyemizde tutuyoruz. Bunların verdiği eğitimler var. Ayık yaşam ve 12 basamak eğitimi veriyorlar. Bu psikolog, manevi değerler hocası ve ayık yaşam ve 12 basamak dersleriyle akşama kadar dolu dolu geçen bir program. Spor salonumuz var, bazı şubelerimizde havuzumuz, çiftliklerimiz var. Akşam olunca hem zihin hem de beden burada yoruluyor. 3 ay sonunda biz bu arkadaşlarımızı mezun ediyoruz. Mezun ettikten sonra da yaptığımız en önemli şey, bu arkadaşları takip etmek. Çünkü kronik bir hastalık. Devamlı takip gerektiren bir hastalık. Mezun olduktan 15 gün sonra tekrar davet ediyoruz. 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra. Devamlı burayla bağı taze tutuluyor. Mezun ettiğimiz kişilerin mümkünse iline, ilçesine, mahallesine, odasının rengine kadar müdahale ediyoruz. Yani 3 aylık süreçte hastalık tespit ediliyor, tetikleyici unsurlar tespit ediliyor ve bu tetikleyici unsurlara göre, 3 aydan sonra bu arkadaşımıza yeni bir hayat yolu çiziliyor."

'BAŞARI ORANIMIZ YÜZDE 60'

Bağımlı kişilere el uzatılmadığı takdirde ya hayatlarını kaybettiklerini ya da herhangi bir suça karışıp, cezaevine girdiğini belirten Yakup Aişeoğlu, "Bunları kurtaran bir el olmazsa yolun 2 seçeneği var, 3'üncü bir seçeneği yok. Konya'daki şubemizde bir tane iş insanımızın oğlu iyileşiyor. O da bunun üzerine sıfırdan bir yer yapıyor, her şeyi karşılıyor. 2 şubemiz belediyenin bünyesinde. Yani hayırseverler, bina anlamında ve maddi anlamda da yardım ederse, çok mutlu oluruz. Bir kişinin hayatının kurtulması, tüm insanlığın kurtulması gibidir. Tedavimizdeki başarı oranı şubelere göre değişiyor. Ama genel ortalama, yüzde 60 iyileşme oranımız var" ifadelerini kullandı.