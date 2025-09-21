Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı
21.09.2025 12:23
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Sarıyer'de ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş halde cesedi bulunan Çeçen uyruklu Rus vatandaşı Usman Amriev'in son anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Amriev'in Bahçeköy'de kaldığı yurda girdiği ve akşam saatlerinde yurttan çıkarak gözden kaybolduğu görüldü. Görüntülerde Amriev'in elinde kağıt olması dikkat çekerken ölü bulunduğu yere yalnız geldiği belirlendi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy'de 28 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında koli bandı, Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

KİMLİĞİ YURT KARTINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı yurdu tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rus vatandaşı Usman Amriev'e (20) ait olduğunu belirledi. Amriev'in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

"BEN İFTİRAYA UĞRAYACAĞIM ONLARA İNANMA"

Polis ekiplerinin incelediği notta, "Canım annem, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin" yazdığı öğrenildi. Notun devamında ise Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi.

KÜTAHYA'DAN İSTANBUL'A GEÇİŞ YAPMIŞ

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Usman Amriev'in yaklaşık 3 yıl önce eğitim için Türkiye'ye geldiği bilgisine ulaştı. Kütahya'daki bir devlet üniversitesinde yarım dönem eğitim gören Amriev'in daha sonra İstanbul'a geçiş yaptığı öğrenildi. Amriev'in Kağıthane'deki özel bir üniversitede okumaya başladığı belirlendi.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

GELİŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Amriev'in üstünden çıkan İstanbul Kart'ı incelemeye alan polis ekipleri, geriye dönük güvenlik kamera görüntüleri üzerinde de çalışma başlattı. Çalışmalarda Amriev'in Bahçeköy'de özel bir yurtta kaldığı bilgisine ulaşıldı. Olaydan saatler önce Mecidiyeköy'de bir kırtasiyeye girdiği belirlenen Amriev'in elinde bir kağıtla kırtasiyeden çıkarak kaldığı yurda gittiği, daha sonra da Mecidiyeköy'den otobüse binerek Hacıosman'da indiği tespit edildi.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hacıosman'da tekrar İETT otobüsüne binen Amriev'in Bahçeköy'de indiği ve kaldığı yurda girdiği bilgisine ulaşıldı. Amriev'in yurt dışında yaşayan kuzeninin ise son olarak bankaya para çekmeye gittiğini bildiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadığını söylediği öğrenildi. Ele geçirilen bulgular sonucu derinleştirilerek devam eden çalışmalarda, Usman Amriev'in, akşam saatlerinde yurttan yalnız çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede Amriev'in ölü bulunduğu yere yalnız geldiği ve yanında kimsenin olmadığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Usman Amriev'in hayatına son verdiği bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan Amriev'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Amriev'in Bahçeköy'de kaldığı yurda girdiği, elinde kağıt olduğu ve akşam saatlerinde yurttan çıkarak gözden kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Başına çöp poşeti geçirilmiş halde ölü bulunan gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
