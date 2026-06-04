Bakan Göktaş: Kadınların güçlenmesi kalkınma vizyonumuzun merkezinde

Küresel Kadın Zirvesi'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak, kadınların güçlenmesini kalkınma vizyonumuzun merkezinde görüyoruz. Kadınların; eğitimde, üretimde, girişimcilikte, istihdamda, teknolojide, diplomaside ve karar alma mekanizmalarında güçlü biçimde yer alması için çalışıyoruz. Bunu, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun vazgeçilmez unsurlarından biri kabul ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da başlayan Küresel Kadın Zirvesi kapsamında ev sahipliğini üstlendiği 'Hükümet Liderleri Forumu: Kadınlar ve Kız Çocuklarının Ekonomik Güçlenmesini Destekleyen Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri' başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Kamu ve özel sektör ortaklıklarının doğrudan ekonomik güvenlik ve toplumsal dayanıklılıkla ilgili olduğunu vurgulayan Göktaş, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelerin küresel ticaretin ne kadar hassas dengeler üzerinde ilerlediğini bir kez daha ortaya koyduğunu, kırılganlık çağında güçlü ekonominin ancak insan kaynağını harekete geçirebilen ekonomi olacağını söyledi.

Türkiye olarak kadınların güçlenmesini kalkınma vizyonunun merkezinde gördüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Kadınların; eğitimde, üretimde, girişimcilikte, istihdamda, teknolojide, diplomaside ve karar alma mekanizmalarında güçlü biçimde yer alması için çalışıyoruz. Bunu, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun vazgeçilmez unsurlarından biri kabul ediyoruz. Bu tavizsiz kararlılık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır ortaya koyduğu iradeden güç aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılımını devlet politikalarının asli unsurlarından biri haline getirdi. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel mirası, güçlü mevzuatla, kapsamlı strateji belgeleriyle, kurumsal mekanizmalarla ve sahada karşılığı olan uygulamalarla devam ettiriyoruz. 12. Kalkınma Planımız, kadın erkek fırsat eşitliğinin tüm politika süreçlerine entegre edilmesini açık bir hedef olarak ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın kadınların tüm alanlarda daha güçlü yer alması için kapsamlı bir yol haritası sunduğunu hatırlatan Göktaş, 2025 yılında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve il koordinasyon kurullarıyla eylem planını, merkezi ve yerel düzeyde daha güçlü bir yapıya kavuşturduklarını ekledi.

'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANINI YÜZDE 40,1'E YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Son 24 yılda hayata geçirilen projelerle kadınların iş gücüne katılımında önemli bir ilerleme sağlandığını bildiren Göktaş, "2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 35,2'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,3'e çıktı. 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hedefe ulaşmak için girişimcilikten finansmana, dijital becerilerden esnek çalışma modellerine, bakım hizmetlerinden mesleki eğitime kadar çok boyutlu bir politika seti uyguladıklarını belirten Göktaş, kreş ve çocuk bakım altyapısını güçlendirdiklerini, iş-yaşam dengesini güçlendiren uygulamaları yaygınlaştırdıklarını söyledi. Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında kadınların istihdama katılımını destekleyen uygulamaları daha yaygın hale getirdiklerini, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda ise kadın istihdamını, aileyi güçlendiren ve nüfus politikalarını destekleyen bütüncül bir yaklaşımla ele almaya devam edeceklerini bildirdi.

İŞ DÜNYASINA 'KADIN HAMLESİ' ÇAĞRISI

Kamu-özel sektör ortaklıklarının taşıdığı kritik role dikkati çeken Bakan Göktaş, bu ortaklıkların etkili sonuç üretmesi için kamunun yönü tayin ettiğini, hukuki ve kurumsal zemini kurduğunu, standartları oluşturduğunu ve kapsayıcı politika çerçevesini inşa ettiğini belirtti. Özel sektörün ise üretimin, teknolojinin, pazarın, finansmanın ve inovasyonun sahadaki taşıyıcı gücü olduğuna işaret eden Göktaş, bu iki alan aynı hedef etrafında birleştiğinde kadınlar için yeni istihdam alanlarının açıldığını, girişimcilik desteklerinin arttığını ve finansmana erişimin kolaylaştığını ifade etti.

Göktaş, "Bu anlamda Türkiye olarak, kamu-özel sektör ortaklıklarını, kadınların ekonomik güçlenmesini hızlandıran bir dönüşüm mimarisi olarak ele alıyoruz. Bu anlayışla özel sektörümüzle güçlü iş birlikleri yürütüyoruz. İş dünyasında kadın girişimciliğine ilişkin standartlaşmayı, finansmana erişimi ve küresel pazarlara entegrasyonu güçlendiren adımlar atıyoruz. 8 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığımız 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri' bu iradenin açık bir ifadesidir. Bu çerçevede iş dünyasını, kadınların potansiyelini, liderlik, karar alma, teknoloji, finansman ve kurumsal kültür boyutlarıyla değerlendirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar bin 366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını desteklediklerini ve e-ticaret iş birlikleriyle yaklaşık 10 bin kadın girişimcinin işini büyüttüğünü açıklayan Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları", 10 binden fazla kadına ulaşan "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" ve "Kadınlar için Enerji Okulu" gibi projelerle geleceğin sektörlerinde kadın varlığına özel önem verdiklerini vurguladı.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ İÇİN ODAKLANILMASI GEREKEN ÜÇ ALAN

Zirveden beklentilerinin, ülkelerin deneyimlerini paylaşmasıyla sınırlı kalmaması, kadınlar ve kız çocukları için ekonomik fırsatları artıran somut, uygulanabilir ve izlenebilir iş birliği modellerinin ortaya çıkması olduğunu belirten Göktaş, kamu-özel sektör ortaklıklarında özellikle üç alana odaklanılması gerektiğine inandıklarını ifade ederek bu alanları şöyle sıraladı: "Birincisi, kadınların geleceğin becerilerine erişimi güçlendirilmelidir. Dijital ve finansal okuryazarlık, yapay zeka, yeşil işler ve girişimcilik becerileri yeni dönemin temel başlıklarıdır. İkincisi, bakım hizmetleri aile hayatını destekleyen ve kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren temel alanlardan biri olarak ele alınmalıdır. Erişilebilir, kaliteli ve ekonomik bakım hizmetleri; kadın istihdamını artıran ve iş-yaşam dengesini güçlendiren stratejik bir yatırımdır. Üçüncüsü, kadınların finansmana, pazara ve karar alma mekanizmalarına erişimi güçlendirilmelidir. Çünkü kadınların emeği üretime katıldığında ekonomi büyür. Kadınlar karar alma süreçlerine katıldığında kalkınmanın niteliği değişir" diye konuştu.

Türkiye olarak bu üç alanda deneyim paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye ve küresel iş birliklerini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade eden Göktaş, "Kadınların emeğini, bilgisini, cesaretini ve liderliğini ekonominin merkezine almayan hiçbir kalkınma modeli tamamlanmış sayılmaz. Bugün kuracağımız her ortaklık, bir kadının işini büyütebilir, bir genç kızın mesleğe erişimini kolaylaştırabilir, bir ülkenin üretim kapasitesini güçlendirebilir" dedi.