Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız
Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız

Bakan Gürlek: Bugün beni bağrınıza bastınız
27.02.2026 18:49
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİAdalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Adalet Sarayı'ndaki programın ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Adalet Sarayı'ndaki programın ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Gürlek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan'ı şerifiniz mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Gerçekten 30 yılı aşkın bir süreden sonra Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi bakan olarak açıklamış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Nevşehir'imize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Birliğiniz daim olsun. Gerek Valimiz, gerek Bakanımız, gerek belediye başkanlarımızla Nevşehir çok daha sağlıklı günlere ulaşır. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Nevşehir'den gayretli olarak ses bekliyoruz" dedi. Telefon konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gürlek, "Nevşehir'e hizmet etmek için geldik. Az önce Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bizi kırmadı. Özellikle 33 yıl sonra bu topraklardan bir bakan çıkmanın heyecanını bekleyen insanlar olduğunu söyledim yolda. O da, 'Ben de bir selam vereyim' dedi. Cumhurbaşkanımız da heyecanımızı paylaştı. Onun da size selamları var" diye konuştu.

'ARTIK TERÖR BELASINDAN KURTULUYORUZ'

Terörsüz Türkiye sürecine girildiğini hatırlatan Bakan Gürlek "Artık terör belasından kurtuluyoruz. Sahada güçlü olmamız lazım. Teşkilatlarımızın, insanların gönlüne dokunması lazım. Ramazan ayı, bereket ayı, gönül ayı, fakir sofralarında boy göstermeliyiz. Garibanlarla oturmalıyız. Onların dertlerini dinlemeliyiz. 23 yıldan beri AK Parti üzerine koyarak gidiyor. AK Parti bir çığır açtı. Türkiye şu an bölgenin gücü. Gördünüz, etrafımız ateş çemberi. Irak'ta, Suriye'de neler oluyor? Türkiye artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT MAĞDURLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, il başkanlığı ziyaretinin ardından bir otelde 28 Şubat mağdurları ile bir araya geldi. Devletin gerçekten zor süreçlerden geçtiğini aktaran Baman Gürlek, şöyle devam etti:

"Biz o günleri öğrenciyken hatırlıyoruz. Üniversite eylemleri vardı. Özellikle başörtüsünden dolayı üniversiteye giremeyen kardeşlerimiz vardı. Yani o günler gerçekten Türkiye çok zor bir dönemeçten geçti. Sizler de bu döneme bizzat şahit oldunuz. Gerçekten kiminiz görevinizi yapamadınız, kiminiz görevinizi bırakmak zorunda kaldınız. Baskılardan dolayı ama ilkenizden ödün vermediniz. Size dayatılan baskılara boyun eğmediniz. Bu bakımdan sizi gerçekten tebrik ediyorum. O dönemin şartlarında o kadar baskıya rağmen, onca dayatılan zulme rağmen dimdik durdunuz. Allah'ın izniyle de o günler aşıldı. Biliyorsunuz Eskişehir'de bir belediye başkanı kardeşimiz vardı, Mihalgazi. Gördünüz değil mi Zeynep hanım. Bugün de onun iddianamesi düzenlendi."

'28 ŞUBAT BİZİM DİK DURUŞUMUZDUR'

28 Şubat'ı aştıklarını ve Türkiye'nin artık yeni bir dönemece girdiğini aktaran Bakan Gürlek, "Artık eski gömlek bize dar geliyor. 'Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte de artık yeni bir anayasa çalışmasına başlayalım' diyoruz ama işte zihniyet maalesef değişmiyor değerli arkadaşlar. Yani orada bizim çok değerli belediye başkanımız, teyzemiz, çok değerli vatandaşa hizmet yapmak isteyen belediye başkanımıza karşı gördünüz yani ağızla alınmayacak küfürler, hakaretler. İnsanlar gerçekten değişmiyor. Zihniyet değişmiyor. Biz ne günlerden geldik, insanlara sürekli olarak bunları anlatmamız lazım. 28 Şubat bizim dik duruşumuzdur. Onurlu duruşumuzdur. Dayatmalara karşı, baskıya karşı Elif gibi dik duruşumuzdur. Sizler bu mücadelenin onurlu, kutlu yolcularısınız. Öncelikli olarak hepinize ayrı ayrı o günler adına, devletim adına, milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreçleri yaşamayacağız. Yaşatmayacağız, buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANIMIZA MAĞDUR OLARAK DAVA AÇILDI'

Başörtüsü sorununun kalktığını anlatan Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Kardeşlerimiz, ablalarımız üniversitelerde eğitim yapabiliyor. Bakın ben hakim savcı kökenliyim. Bizim başörtüsüyle kürsüde görev yapan hakim kardeşlerimiz var. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine göre bir değer yargısı gütmenin, bir ön yargı taşımanın boş şeyler olduğunu biz şu an anladık. Bu konuda hepinize teşekkür ediyorum. O zaman dik durdunuz. Zor süreçlerden geçtiniz. Taviz vermediniz. Hiçbir zaman başınız öne eğilmedi. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde de bu saatten sonra da başınız hiçbir zaman öne eğilmeyecek. Kanuni düzenlemeler yapıldı. Bu konuda artık hiçbir engel yok. Başörtülü kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın kamu görevine girmesinde, hizmet almada yani o günleri ben hatırlıyorum. Ramazan ayında aynı zamanda Mihalgazi Belediye Başkanımıza da mağdur olarak dava açıldı, iddianame açıldı. Adalet Bakanlığı olarak da bunun takipçisi olacağız."

Furkan KAVUKLU- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Akın Gürlek, AK Parti, Nevşehir, Gürlek, Güncel, Son Dakika

