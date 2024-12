Bakan Işıkhan: Bu dönem, partimiz adına yeni hedef ve hizmetlerin işaret fişeği olacak (HABER EKLENDİ)

Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz hafta sonu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ilk kongreyle birlikte il kongreleri süreci başlamış oldu. İnanıyorum ki bu dönem, her yenilenme sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkmayı kendine şiar edinmiş partimiz adına yeni hedeflerin, yeni hizmetlerin ve yeni başarıların da işaret fişeği olacaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bingöl'e geldi. Kent protokolü tarafından Bingöl Havalimanı'nda karşılanan Bakan Işıkhan, Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ahmet Hamdi Usta'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, daha sonra Bingöl Belediyesi'ni ziyaret ederek, başkan Erdal Arıkan ile bir süre görüştü. Bakan Işıkhan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 65'inci dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile milletvekilleri Fevzi Berdibek ile Zeki Korkutata da eşlik etti.

'İLÇE KONGRELERİ TAMAMLANMAK ÜZERE'

Ziyaretlerinin ardından Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan Kongresine katılan Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmasında, AK Parti'de Ekim ayından bu yana başlayan ilçe kongrelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Mahalle temsilcilerinden ana kademeye kadar memleket davamıza gönül vermiş tüm Bingöllü kardeşlerimi en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizler vasıtasıyla Bingöl'ün tüm ilçelerine; Adaklı'ya, Genç'e, Karlıova'ya, Kiğı'ya, Solhan'a, Yayladere'ye ve Yedisu'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, il ve ilçe teşkilatlarında görev alarak davamızı omuzlamış tüm yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün, inşallah, bir şölen havasında il kongremizi gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde Ekim ayında başlayan ilçe kongreleri artık tamamlanmak üzer. Geçtiğimiz hafta sonu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ilk kongreyle birlikte il kongreleri süreci başlamış oldu. İnanıyorum ki bu dönem, her yenilenme sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkmayı kendine şiar edinmiş partimiz adına yeni hedeflerin, yeni hizmetlerin ve yeni başarıların da işaret fişeği olacaktır. Kongremizin başta Bingöl olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'AK PARTİ DEMEK; GELİŞİM, YENİLİK DEMEKTİR'

AK Parti kadrolarının değişse de hizmet sevdasının asla değişmediğini ifade eden Bakan Işıkhan, "Değerli Kardeşlerim, AK Parti demek değişim demek, gelişim demek, yenilik demektir. Ancak, liderimiz Sayın Recep Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi kadrolarımız değişse de, teşkilatlarımız yenilense de, vatanımıza ve aziz milletimize hizmet sevdamız asla değişmemiştir, değişmeyecektir. Bizim için kongreler, bir 'Sil baştan' süreci değil, aksine, 'Durmak yok, yola devam' gayretidir. Millete hizmet yolundaki her yeni dönem bizim için kazanılmış bir tecrübedir. Bu dönüm noktaları aynı zamanda milletimizin gönlündeki değerimizi anlayabileceğimiz önemli fırsatlardır. AK Parti her zaman, bu fırsatları halkımızla olan gönül bağlarını daha da kuvvetlendirmek, milletimizin bize olan itimadını pekiştirmek adına kıymetli vesileler olarak görmüş bir partidir. 22 yıllık halka hizmet sevdamızı bugünlere taşıyan da işte bu anlayıştır. AK Parti'nin bir ayağı hep sahada olmuş, attığı her adımı halka istişare içerisinde atmıştır. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini siyasi geleceğinden üstün gören bir halk hareketi olmuştur. Çünkü biz biliyoruz ki, en değerli makam milletimizin gönlündeki o sarsılmaz tahttır. Partimiz hamdolsun 22 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimizin gönlündeki yerini muhafaza etmiş ve ülke olarak karşılaştığımız her badirede daha da sağlamlaştırmıştır. Bu muhabbeti en iyi Bingöllü kardeşlerim bilir. Bingöl 2002'den beri kararını hiç değiştirmedi, tercihini her zaman milli iradeden yana kullandı. Halka hizmetin belediyecilikten başladığını çok iyi bilen Bingöllü hemşerilerim; 'AK ile kara dere kenarında belli olur' dedi ve gerçek belediyecilikten hiç taviz vermedi, hamdolsun. Laf üstüne laf koyanın değil, çalışarak, üreterek, taş üstüne taş koyanın yanında oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yerel seçimlerde de partimizi ve sayın Cumhurbaşkanımızı sandıktan zaferle çıkardı" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HER KONUŞMASINDA BİNGÖL'Ü AYRI BİR YERE KOYAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da Bingöllü olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Buradan bu başarıda büyük bir paya sahip olan, gece gündüz demeden çalışan, kapı kapı gezip davamızı anlatan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Vefayla, cefayla, bin bir emekle büyük ve güçlü Türkiye hedefimize giden yolda ciddi bir gayret gösterdiniz. Hakkınız ödenmez, Allah hepinizden razı olsun. Bizler de; Bingöl'ün, çalışma hayatı başta olmak üzere, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracak her türlü imkanı sunmaya, şehrimizi çok daha kaliteli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz da Bingöllü. Kendisinin Bingöl'e olan emeklerini, şehrimize nasıl hizmet ettiğini en iyi siz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, milletvekillerimiz, İl Başkanımız, Belediye Başkanlarımızla, teşkilatımızla Bingöl'ü ve ülkemizi daha da geliştirip Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılına hazırlayacağız. Birazdan Genel Başkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınla kongremize bağlanıp, siz değerli hemşerilerimizle bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanımızın Bingöl'e olan sevgisi, Bingöllülere olan muhabbeti bu güzel topraklara duyduğu sevda, her fırsatta dile getirdiği bir gerçektir. Bingöl'ün mazlum ve mağdurun yanında duran, haktan ve adaletten ayrılmayan o asil duruşunu her daim takdir etmiştir. Cumhurbaşkanımız, Bingöl'ü sadece bir şehir olarak değil, vefanın, kardeşliğin, dayanışmanın ve davaya sadakatin sembolü olarak görmektedir. Bizler de çok iyi biliyoruz ki Bingöl, Cumhurbaşkanımıza her zaman kalpten bir sevgiyle bağlanmıştır. Sizler de her dönemde, en zor zamanlarda ve her meydan okuma karşısında Cumhurbaşkanımızın yanında saf tuttunuz, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' mücadelesinde en sağlam kale oldunuz. İşte bu yüzden, Cumhurbaşkanımız her konuşmasında Bingöl'ü ayrı bir yere koyar, bu güzel şehrin insanlarını her daim hayırla yad eder. Bu temennilerle sözlerime son verirken; bugüne kadar, il başkanımız ve yönetimi başta olmak üzere, il teşkilatımızın kademelerinde görev yapmış tüm kardeşlerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bayrağı devralacak kardeşlerimize gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum. Kongremizin Türkiye'mize, Bingöl'ümüze ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum."

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,