Bakan Kurum: 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da önümüzdeki ay teslim edeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine verdikleri tüm sözleri tutacaklarını söyleyerek, "İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarlarının da burada Malatya'mızda önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada büyük bir coşku içerisinde teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Kurum, yapımı devam eden Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 300 bininci konutumun anahtarlarını önümüzdeki ay Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile teslim edeceklerini ifade ederek, tek çabalarının milletin yüzünü güldürmek olduğunu belirtti. Kurum, "6 Şubat'ta sadece asrın değil, bin yıllık Anadolu tarihimizin en büyük felaketini yaşamıştık. İnanın her aşamada, yeni yuvalarımızın projelerini çizerken de burada temellerini atarken de inşaat süreci devam ederken de her zaman kardeşlerimizin yanında olduk, dizinin dibinde olduk. Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük inşaat seferberliğine de birlikte başladık. Yuvasına kavuşmayacak bir tek kardeşimizi bırakmayacağız dedik. Bir olacağız, birlik olacağız ve birlikte güçlü Türkiye olacağız dedik. Bu şuurla, bugün hamdolsun 250 bin konutunu açmış durumdayız. Bugün 250 bin yuvamızda milyonlarca kardeşimiz güven içerisinde yaşıyor, huzur içerisinde yaşıyor. Açtığımız yine on binlerce iş yerinde esnafımız helal ekmeğini kazanıyor. Şimdi yeni bir aşamaya daha geldik. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim etti. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarlarının da burada Malatya'mızda önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada büyük bir coşku içerisinde teslim edeceğiz. Çabamız, aziz milletimizin yüzünü güldürmektir. Deprem bölgesinde gezdiğimiz her sokakta vatandaşımızın gözlerindeki o umudu görüyoruz. O mutluluğu görüyoruz. Onlar bize Allah razı olsun dediğinde, inanın tüm yorgunluğumuz gidiyor" dedi.

'BAKLAVA KUTULARINDAN ÇIKAN PARALARLA ONLARCA KONUT YAPILIR'

Bakan Kurum, CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde vatandaşlara sözler verdiğini ancak tutmadığını belirterek, sadece baklava kutularından çıkan parayla bile onlarca konut yapılacağını ifade etti. Bakan Kurum, "Tüm ekiple birlikte depremzedelerin duasını almak ve sevinçlerine ortak olmak için bir mücadele veriyoruz. Ama maalesef bu kadar emeği yapılan işi görmezden gelen bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel nihayet deprem bölgesine gelmiş. Gerçi zahmet edip ne yapılan konutları, ne iş yerlerini, ne teslim edilen köy evlerini gidip görmemiş. Burada herhangi bir vatandaşımızın sıkıntısına, problemine çare olmamış. Otobüsün üstüne gelmiş, burada yine boş vaatlerle vatandaşımıza konuşmuş, iftiralar atmış ve buradan akşam ayrılmış. Açıkçası Özgür Özel deprem bölgesine dair söylediği sözlere ve yalanlara artık hayret etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bize dönük ne iftiralar atıyor ama emin olun zerre kadar umursamayız. Bizi üzen değerli arkadaşlar, 11 ilin dağında, taşında, 3 bin 500 şantiyede, gece gündüz çalışan yeni evler, yeni iş yerlerini bir saat, bir dakika bile önce verilsin diye canını dişine takan, mühendisimize arkadaşımıza yapılan haksızlıktır. Özel'in iftiraları onların emeğine karşı büyük bir saygısızlıktır. Depremzede kardeşlerimize aynı şekilde saygısızlıktır. Söz verdiğin halde 11 ilde tek bir konut yapmayacaksın. Sonra da çıkıp utanmadan binlerce emekçinin, işçinin alın teriyle, emeğiyle dalga geçeceksin. Değerli arkadaşlar, çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önce aynaya bakmalıdır. Ellerinde bir sürü belediye var. İki yıldır aynı belediyeleri yönetiyorlar. Yüzlerce konut yapacağız, hatta bedava vereceğiz dediler. Depremzede kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını hatırlayıp gidereceğiz dediler. Niye yapmadınız? Söz verdiğiniz halde buraya gelip boş faaliyetler sunacağınıza, burada depremzede kardeşlerimizin yarasına niye merhem olmadınız? Bakın değerli arkadaşlar bırakın konut yapmayı belediyenin en basit görevi olan çöp toplama görevini bile yapamayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Emin olun, değerli arkadaşlar, sadece baklava kutularından çıkan parayla bile onlarca konut yaparlar" diye konuştu.

'453 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, verdikleri tüm sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydederek, "Biz verdiğimiz sözü tutmak için afetzede kardeşlerimize evlerimizi, iş yerlerimizi bir saat daha erken teslim edebilmek için gece gündüz çalışan, alın teri döken kadrolarız. O yüzden bizler hep birlikte milletimize olan sözlerimizi tutacağız. Ne söylediysek o sözün arkasında duracağız. Verdiğimiz bugüne kadar tüm sözlerimizi yerine getirdik. İnşallah yılsonuna kadar da 11 ilde depremden etkilenen ve hak sahibi olan 453 bin vatandaşımızın konutları, iş yerleri teslim edilecek. Burada artık yorum yok ve bu işler söz verdiğimiz gibi yapılacak. Milletimizle birlikte biz o coşkuyu, o heyecanı yaşayacağız. Hep sözlerimizi tuttuk. Burada da büyük bir afet söz konusu. Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir ülkeyi inşa ediyoruz. Altyapısıyla, üstyapısıyla, valiliğiyle, kaymakamlığıyla, belediye binasıyla, sosyal meclisleriyle birlikte bu inşa sürecini yürütüyoruz. ve depremin üzerinden geçen iki yılda 201 bin konutumuzu teslim ettik. Şu an 250 bini açtık. Yıl sonunda da 453 bin konutumuzu, işyerimizi inşallah teslim ediyor olacağız" diye konuştu.