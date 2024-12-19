Bakan Memişoğlu: Suriyelilere Yardım Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Memişoğlu: Suriyelilere Yardım Devam Edecek

Geniş Video İzle

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şanlıurfa'da Suriyelilere sağlık hizmeti desteğinin süreceğini açıkladı.

19.12.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, Suriye'ye devrilen Esad yönetiminden sonra her türlü hizmeti ve desteği vereceklerini belirterek, "Bugün Suriyeli komşularımıza Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik, yardım etmeye de devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da UMKE Lojistik Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da toplam 21 bin 437 sağlık çalışanımızla sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de birçok yatırım yaptık. Aynı şekilde Şanlıurfa'da birçok yatırım yaptık. En önemli yatırımımız Şanlıurfa'da şu anda inşaatı yüzde 80 bandına yaklaşmış, bin 700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanemiz. İnşallah 2025 sonu itibarıyla Şanlıurfa'mıza inşaatını bitirdiğimiz, sağlık hizmetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği en önemli unsurlarından olan şehir hastanesine kavuşturacağız. 2026 başından itibaren de vatandaşlarımıza hizmete başlayacak" ifadesini kullandı. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Suriyeli komşularımıza yardım etmeye devam edeceğiz"

"UMKE bugün Suriye'deydi, biliyorsunuz. Sağlık hizmetleri anlamında AFAD'ımızla beraberdiler. Biz komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlara her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Bugün Suriyeli komşularımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'ensar olarak' yardım ettik, yardım etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz. Görev gibi değil, inancımız gereği yapıyoruz, onun için de her zaman yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu: Suriyelilere Yardım Devam Edecek
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Şanlıurfa, Politika, Sağlık, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu: Suriyelilere Yardım Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu: Suriyelilere Yardım Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.