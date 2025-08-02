Bakan Yumaklı, Adıyaman'da; Çetintepe Barajı'nda su tutma aşaması başladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'da, yapımı tamamlanan ve su tutma aşamasına geçilen Çetintepe Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Adıyaman'da, yapımı tamamlanan ve su tutma aşamasına geçilen Çetintepe Barajı'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt ve Hüseyin Özhan ile yerel yöneticiler ve STK temsilcileri de törene katıldı.

Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, 450 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Çetintepe Barajı'nın, yalnızca Adıyaman'da 220 bin dekar tarım arazisini sulama imkanı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su Hayattır' sözünden ilham alarak, ülkemize su ve sulama eserleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu eserimizin Adıyamanımıza ve sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye Akdeniz Havzası'nda olması nedeniyle iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye olarak su stresi çeken ülkeler kategorisindeyiz. Bu durum, su ve sulama yatırım politikalarının proaktif olarak ele alınarak suyun verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. DSİ, faaliyette bulunduğu süreç içerisinde, reel rakamlarla 5,4 trilyon liralık yatırım ile 18 bin 168 eseri halkımızın hizmetine sundu. Altını özellikle çizerek ifade etmek istediğim bir husus var, Cumhuriyet'imizle yaşıt olan DSİ, hizmete aldığı eserlerin yaklaşık yüzde 60'ını son 23 yılda gerçekleştirmiştir. 2002 yılına kadar 504 depolama tesisi varken, son 23 yılda 1298 depolama tesisi inşa ettik. Böylece depolama kapasitemizi 133 milyar metreküpten yüzde 38 artışla 183,4 milyar metreküpe çıkardık. 2028 yılına kadar ise bu kapasiteyi 9,5 milyar metreküp daha artırmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizin uzun vadeli su problemini çözdük. Tarımsal sulamaya açtığımız alanlarla üretimi ve verimi arttırdık. Taşkın koruma tesisleri ile vatandaşlarımızın can ve mal kaybını koruyoruz. Ülkemizin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesini sağlıyoruz. Ayrıca, Ilısu Barajı ve HES, Yusufeli Barajı ve HES gibi devasa projelerin, su kaynakları yönetimindeki vizyoner yaklaşımımızın en somut örnekleri olduğunu özellikle vurgulamak isterim. İşte son 23 yılda bu vizyoner yaklaşımla toplam 3,4 trilyon liralık yatırımla 11 bine yakın eser kazandırdık."

Adıyaman'a da son 23 yıllık dönemde 41 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını dile getiren Bakan Yumaklı, "Bu süre içerisinde Adıyaman'a 95 su ve sulama tesisi kazandırdık. Bu yatırımlar sayesinde; depolama kapasitesi 473 milyon metreküp arttırıldı. İçme suyu kapasitesi 175,9 milyon metreküpe yükseltildi. 180 bin dekar arazi daha sulamaya açıldı. Adıyamanlı çiftçimiz bitkisel üretimini, sulama yatırımlarıyla beraber yüzde 18 arttırdı. Bu artışla birlikte Adıyaman, ülkemizde tütün ve badem üretiminde 1'inci, Antep fıstığında 3'üncü, Trabzon hurması, dut ve nohut üretiminde de 4'üncü sıraya yükselmiştir" diye konuştu.

'BU BARAJDA 460 MİLYON METREKÜP SU DEPOLAYACAĞIZ'

Yatırımlara da değinen Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyamanlıların gündeminde ve takibinde olan bazı su ve sulama yatırımlarımızdan da bahsedecek olursak; 6 Şubat 2023 depreminden sonra Koçali Barajı'nda gerekli olan proje revizyonları yapıldı. Proje aynı yerinde ve aynı baraj tipinde yapılmaya devam edecek. Yüklenici firmaya çalışmalara başlaması talimatı verildi. 2028 yılında barajın tamamlanmasını hedefliyoruz. Göksu Araban Projesi kapsamında bugün su tuttuğumuz Çetintepe Barajı ile 3 ilde toplamda 600 bin dekar alan sulanacak. Öncelikli olarak Adıyaman'da yer alan 220 bin dekarlık alanın sulanması için gerekli çalışmalar başlatılacak. Adıyaman'ın 2071 yılına kadar içme suyu problemini çözecek olan Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'a İçmesuyu Temini İşinin Proje yapım ihalesini 18 Ağustos'ta yapıyoruz. 5860 dekar sulama faydası bulunan Bebek 1 pompaj sulamasını yıl sonunda tamamlıyoruz. Aynı zamanda bu projenin ikinci aşaması olan ve 53 bin 750 dekar sahayı sulayacak Bebek 2 Projesi'nin pompa istasyonunu da bu iş kapsamında tamamlıyoruz. Toplam proje tutarı 8,5 milyar TL olan Gömükan Projesi kapsamındaki Gömükan Barajı ve 73 bin dekarlık Gömükan sulamasını 2026 yılı sonunda hizmete alıyoruz. 13 bin dekar sulama sahasına sahip Çelikhan (Çat) Barajı sulamasını 2026 yılı sulama sezonunda hizmete alıyoruz. Taşkın koruma tesisleriyle birlikte 69 yerleşim yerini ve 5 bin 340 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 850 bin dekar alanda da toplulaştırma çalışması yaparak, çiftçimizin parçalı arazisini, tek parça haline getirdik. Dolayısıyla, masraflarda tarımsal girdi kullanımını azaltarak, maliyetleri düşürdük. Bugün de Adıyaman'a bir eser daha kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. 61 milyar liralık Göksu Araban Projesi'nin ilk etabı olan 6 milyar lira maliyetli Çetintepe Barajı'nda su tutma aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu barajda 460 milyon metreküp su depolayacağız. Ayrıca, Çetintepe Barajı Cansuyu HES Projesi ile yıllık 24 milyon kWh enerji üretimi de sağlanabilecektir. Çetintepe Barajı'nın en önemli özelliği, tamamen cazibeli sulama imkanı sunmasıdır. Bu proje kapsamında, herhangi bir enerji tüketimi olmayacağını özellikle vurgulamak isterim. Bu proje, bölgenin tarımsal kalkınma potansiyelini zirveye taşıyacak, suya erişimi garanti altına alacak ve enerji ihtiyacımızın karşılanmasına destek olacaktır."

Alanda görevli çalışanlarla sohbet eden Bakan Yumaklı, daha sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret edip, tarım sektörü temsilcileriyle de bir araya geldi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)