Bakanlar TBMM'de Bilgilendirme Yapacak

6 Nisan 1920

1- Dışişleri Bakanı Fidan ile Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek

Bakanlar Hakan Fidan ve Yaşar Güler'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin yapacağı bilgilendirme, Genel Kurulun 10 Mart Salı günkü oturumunda gerçekleştirilecek

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ramazan Bayramı'nda yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız"

"Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız, vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz:

"Gazze'de her gün 60 bin kişiye iki aşevimizden sıcak yemek dağıtıyoruz"

"Ramazan boyunca her gün Halep, Şam ve İdlib bölgesinde iftarlarımız oluyor. Her gün 2 bin kişiye Suriye'de de iftar yemekleri vermeye devam ediyoruz"

(Mehmet Bayrak/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- BES havuzunda toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon lirayı aştı

Devlet katkısı dahil sistemin toplam fon büyüklüğü 27 Şubat itibarıyla 2 trilyon 508 milyar 611,2 milyon liraya ulaşırken aynı dönemde BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 17 milyon 924 bin 899 oldu

Bu dönemde 18 yaş altı katılımcıların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 101 milyar 728,5 milyon lirayı buldu

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

5- Türkiye'nin 58 şehrinde AR-GE ve tasarım merkezleri teknoloji geliştiriyor

Geçen yıl sonu itibarıyla ülkedeki AR-GE merkezi sayısı 1363'e, tasarım merkezi sayısı 342'ye yükseldi

2025'te yeni 80 AR-GE ve 24 tasarım merkezi için belge düzenlendi

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda Türkiye genelindeki 571 aile destek merkezi aracılığıyla geçen yıl 162 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunuldu

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

7- KOSGEB, geçen yıl 9 binden fazla kadının işletme kurmasını destekledi

KOSGEB, yürüttüğü programlarla geçen yıl 9 bin 210 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek olurken bu sayının 2026'da 8 bin 500, 2027'de 8 bin 750 ve 2028'de ise 9 bin olması hedefleniyor

Başkanlığın düzenlediği eğitimlerle, geçen yıl 48 bin 382 kadın girişimcilik belgesi almaya hak kazandı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

8- AA'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırladığı özel haberlerden bazıları şöyle:

Sanayinin Nuray ustası erkekleri şaşırtıyor, kadınlara ilham veriyor

(Cüneyt Sevindik/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Mesleğe eşinin atölyesinde başlayan kadın ayakkabı tamirinde usta oldu

(Ahmet Cemil Yeşilmen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bir kadının yeniden başlayan hayatı binlerce kadın ve çocuğa umut oldu

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kadın atış eğitmenleri poligonda hedefi 12'den vuruyor

(Cüneyt Sevindik/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kadınların karar süreçlerindeki temsili şirketlerin karar kalitesini artırıyor

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı)

Kadın ve erkek yöneticilerin birlikte yer aldığı şirketler daha hızlı büyüyor

(Sibel Morrow/İstanbul) (Fotoğraflı)

Gabar'da Türkiye'nin enerjisine güç katan kadınlar 8 Mart'ta da görev başında

(Ömer Yasin Ergin-Ekrem Payan/Şırnak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- ÜRETİMLE GÜÇLENEN KADINLAR - Bal mumundan geliştirdiği ürünle plastik streç filme alternatif sunuyor

Girişimci Gülşehri Çukur:

"Eskiden buzdolabı yoktu, plastik yoktu. 'İnsanlar gıdaları nasıl saklıyordu?' diye düşündüm. Bu sorunun peşine düşerek bal mumuyla kaplı kumaşlar denemeye karar verdim"

"Küçük üreticiler de sürdürülebilir çözümler geliştirebilir. Büyük fabrikalar olmadan da alışkanlıklar değiştirilebilir. Benim hikayem bunun bir örneği"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

SGK'nin Kasım 2025 verilerine göre, sosyal güvenlik sisteminde 26 milyon 346 bin 901 çalışan ve 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor

Emeklilerin yaklaşık yüzde 35'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşıyor, Zonguldak, Sinop ve Balıkesir, emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği iller olarak öne çıkıyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

11- TBMM'de bu hafta

Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

12- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kiraz yaprağı sarması

Zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Malatya'da, yıllardır aynı tarifle hazırlanan kiraz yaprağı sarması, hem yöre halkının hem de kente gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor

(Gökhan Çalı-Okan Coşkun/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Piçik

Batman mutfağının geleneksel yemeklerinden Piçik, ince bulgurla hazırlanan ve özel günlerde ikram edilen kentin tescilli yöresel lezzetleri arasında yer alıyor

(Osman Bilgin/Batman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - 67 yıllık inşa süreciyle bilinen Eminönü'nün simgesi Yeni Cami

Tarihi, coğrafi konumu ve Osmanlı klasik mimarisinin özellikleriyle meşhur yapı, 1598 yılında temeli atılıp 1665 yılında ibadete açılması dolayısıyla "Osmanlı tarihinde inşaat süresi en uzun cami" olarak dikkati çekiyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Doğanay:

"Genellikle bir sonra gelen sultanın kendisinden evvel başlanmış projeleri tamamlaması beklenir ama Sultan 1. Ahmet, Valide Sultan'ın yaptırdığı camiyi tamamlamak yerine kendi adına bir cami yapmayı tercih etmiştir. Böylece Sultanahmet Camisi'nin inşaatı başlamış ve bitmiş, sonra Yeni Cami tamamlanabilmiştir"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Emtia piyasalarında Orta Doğu gerilimi ayrışmaya neden oldu

Değerli metaller, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceğine yönelik endişeler ve doların güçlenmesiyle satış baskısı gördü

Alüminyum fiyatları, arz endişelerinin artmasıyla haftalık bazda 2023 başından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

15- Shoesmith Buzulu yılda yaklaşık 10 metre küçülüyor

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Bir sonraki yıl geldiğimizde, bir önceki yıl örnek aldığımız ya da küresel uydu sistemleri üzerinden belirli mesafede buzulları ölçtüğümüz alanların yok olduğunu görüyoruz"

İTÜ Harita Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Fahri Karabulut:

"Bu alansal kayıp yükseklik olarak 30 metre buz kütlelerinin kaybının yanı sıra en son yaptığımız analizlerde Shoesmith Buzulu'nun denize doğru günde 3 santimetre hareket ettiği sonucuna vardık"

(Şebnem Coşkun/Antarktika/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Yeşilay, "Sağlıklı Yaşam Ligi"yle çocukların bağımlılıkla mücadelede sorumluluk almasını hedefliyor

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında başlatılan, çocuklar ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durmakla ilgili enerjilerinin, vizyonlarının ve düşüncelerinin harekete geçirilmesinin amaçlandığı proje Edirne, Afyonkarahisar ve Erzincan'daki okullarda uygulanıyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç:

"Ülkemizde bağımsızlık kültürü oluşana, her bir insanımızı koruyup kurtarana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

(Koray Kılıç/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Kadın milli sporcular, uluslararası şampiyonalarda geçen yıl 4 bin 827 madalya kazandı

Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil eden kadın milli sporcular geçen yıl 1630 altın, 1581 gümüş ve 1616 da bronz madalya elde etti

Kadın milli sporcular, uluslararası turnuvalarda yüzmede 273, badmintonda 268, teniste 248, judoda 236 ve cimnastikte 221 madalya kazanarak tarihi başarılar elde etti

(Fatih Çakmak/Ankara)

18- Milli futbolcu Emine Ecem Esen'den kadınlara "Vazgeçmeyin" mesajı:

"Hayali olan hiçbir kız çocuğu vazgeçmemeli"

"Kadın futbolu artık daha görünür ve daha güçlü. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor"

"Bugün cesaretli, başarılı ve azimli her kadının günü"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı)

