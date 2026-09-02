Başarır, feribot kazasının gerçek sorumlularının hesap vermesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Başarır, feribot kazasının gerçek sorumlularının hesap vermesi gerektiğini söyledi

Başarır, feribot kazasının gerçek sorumlularının hesap vermesi gerektiğini söyledi
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarındaki feribot kazasında 20 kişinin kayıp olduğunu ve feribotun teknik durumuyla ilgili ciddi iddialar bulunduğunu belirterek, iki ülkenin kazayı araştırmasını ve gerçek sorumluların hesap vermesini istedi.

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasına ilişkin, feribotun teknik durumu, daha önce geçirdiği kaza ve sonrasında yapılan restorasyonla ilgili ciddi iddialar bulunduğunu belirterek, "Biz bunların iki ülke tarafından araştırılmasını, gerçek sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi. Başarır, kazanın ardından Kıbrıs'a uçak biletlerinin 30-35 bin liraya çıktığını söyleyerek, "Böyle bir günde neden bunu yapıyoruz, bunu anlamış değilim" diye konuştu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başarır, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasına ilişkin, YENİ Parti grubu olarak olayın yaşandığı gün akşam saatlerinde Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve kendisinin olay yerine gittiğini belirterek, ertesi gün aileler ve bürokratlarla olay yerinde ayrıntılı incelemeler yaptıklarını anlattı.

Kazanın ardından hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dileyen Başarır, "Hala 20 vatandaşımız kayıp. Batan feribot denizin 550 metre derinliğinde" ifadelerini kullandı. Başarır, olay günü önceliklerinin kayıpların ve yaralıların kurtarılması olduğunu dile getirerek,  "Olaydan hemen kısa bir süre sonra bu botların, helikopterlerin gerçekten hızlı olduğunu söylemek isterim. Ama olumsuz tarafı soruşturma başladı, mürettebat tutuklandı, neden kaza oldu?" dedi.

"CİDDİ İDDİALAR VAR"

Feribotun teknik durumuna ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu ifade eden Başarır, "Geminin teknik durumu, geminin, feribotun daha önce yapmış olduğu kaza, kazadan sonra yapılan restorasyon ve bu feribotun asla seyir, yolcu taşıma işlerini yapmaması gerektiğine ilişkin çok ciddi iddialar var. Biz bunların iki ülke tarafından araştırılmasını, gerçek sorumluların hesap vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başarır, olay yerinde kurtarılan yolcuların kendilerine kaptanın uyarıları dikkate almadığını söylediğini belirterek, "Olay yerinde kurtulanlar bağıra bağıra şunu söyledi: 'Biz kaptana dönün, dönün, dönün diye yalvardık ama bizi dinlemedi.' Bakın, her gördüğüm kurtulan kişi bunu söyledi. Bunların takipçisi olacağız. Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu ve arkadaşlarımızla olayı takip edeceğiz" diye konuştu.

"KIBRIS'A UÇAK BİLETİ 30-35 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek isteyenlerin yüksek uçak bileti fiyatlarıyla karşılaştığına işaret eden Başarır, bilet fiyatlarının 30-35 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Başarır, KKTC'ye giderken kendisinin 27 bin lira ödediğini belirterek, "Neden bunu yapıyoruz? Böyle bir günde neden bunu yapıyoruz, bunu anlamış değilim. Gerçekten bu hepimizi çok üzdü" ifadelerini kullandı.

Başarır, İstanbul-Diyarbakır uçuşlarıyla Kıbrıs uçuşlarının fiyatlarını karşılaştırarak, "İstanbul'dan Diyarbakır'a bilet fiyatları 3 bin lira. Yolculuk süresi 1,5 saat, 1 saat 45 dakika. Ama Kıbrıs'a 50 dakika sürüyor. Biletler o gün ve kazadan bir gün sonra, 31 Ağustos'ta 30 bin-35 bin liraya çıktı, bir kişi" şeklinde konuştu.  Başarır, "Hemen video çekip paylaşım yaptıktan sonra bu fiyatlar düştü. Hiçbir açıklama yapmadan, paylaşım yapmadan, video çekmeden bu fiyatlar düşmeliydi. Bu firmalara yakışmadı" dedi.

Başarır, feribotla seyahat eden yurttaşların büyük bölümünün Kıbrıs'ta taksicilik yapan ve otellerde çalışan emekçiler olduğunu belirterek, "Niye feribota biniyorlar? Bin 800 lira olduğu için. 10 bin lira, 30 bin lira uçak parası veremedikleri için" diye konuştu.

"ÜST ÜSTE İKİ DENİZ KAZASI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Başarır, gece saatlerinde Silivri açıklarında yaşanan deniz kazasına da değinerek, "Bugün sabaha karşı 03.30 sıralarında Silivri'de iki gemi çarpışıyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı düşünülüyor. 10 tane mürettebat kayıp, ulaşamıyoruz. Üst üste iki deniz kazası hepimizi üzdü" dedi.

Kayıp mürettebatın bir an önce bulunmasını temenni eden Başarır, "Bir an önce kayıplarımızın bulunması hepimizi rahatlatacak, mutlu edecektir. Maalesef ki ikinci bir kazayla karşı karşıyayız. Bu durumda YENİ Parti olarak araştıracağız sebeplerini, nedenlerini. Ama şu anda 10  yurttaşımız kayıp ve endişeliyiz" şeklinde konuştu.

"27 MİLYON YURTTAŞIMIZ AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Başarır, Meclis'in yaklaşık üç hafta sonra açılacağını hatırlatarak, yaz döneminde ülkenin ekonomik sorunlarının yeterince konuşulmadığını söyledi.  Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirten Başarır, "En düşük emekli maaşı 23 bin, açlık sınırı 38 bin, asgari ücret 28 bin. ve 27 milyon yurttaşımız bu ülkede açlık sınırının altında maaş alarak yaşıyor" dedi.

TÜİK'in kişi başına milli gelirin 18 bin 103 dolar, aylık karşılığının ise yaklaşık 75 bin lira olduğuna ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren Başarır, "Meclis'ten çıkalım. Kızılay'a inelim, ya da Mamak'a gidelim, ya da Keçiören'e gidelim, Tuzluçayır'a gidelim, Gölbaşı'na gidelim. Türkiye'de kaç tane insan 75 bin lira alıyor? O zaman gidelim TÜİK'in kapısına hakkımızı arıyalım" diyen Başarır, "23 bin lira emekli maaşı alan Ahmet amca, 28 bin lira asgari ücret alan Mehmet kardeşim, Ayşe kardeşim, TÜİK'e gitsin bakalım, bu fark nerede? Maalesef ki Türkiye rakamlarla yönetiliyor. Büyük rakamlarla insanları kandırıyor, gerçekten çarşıda, sokakta" şeklinde konuştu.

TBMM'nin asli görevinin yurttaşların ekonomik sorunlarını çözmek olduğunu ifade eden Başarır, "Ama bunu konuşmuyoruz. Bunun dışında her şeyi konuşuyoruz. Siyasi partilere olan baskıyı konuşuyoruz. Olmaması gereken kararları konuşuyoruz. ve millet bundan çok rahatsız" dedi. Başarır, emekli ve işçilerin aldıkları maaşlarla kiralarını dahi karşılayamadığını vurgulayarak, "Eğer bir ülkede emekli ve işçi aldığı bir aylık maaşla bir aylık kirasını ödeyemez duruma gelmişse, o ülkede o iktidarın işi bitmiştir ve seçim olmalıdır" diye konuştu.

"SEÇİM YOKSA GEÇİM YOK"

Meclis açıldığında ekonomik sorunları gündeme getireceklerini belirten Başarır, "Ben umutsuzum, çözeceklerinden umutsuzum ama bu sorunları konuşurken bir şey daha konuşacağız. Seçim konuşacağız. Seçim de seçim, seçim. Seçim yoksa geçim yok çünkü. Net bir şekilde ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başarır, YENİ Parti grubu olarak emekli, işçi, çiftçi ve gençlerin yaşadığı ekonomik sorunları gündeme getirmeye devam edeceklerini söyleyerek,  "Milletin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yoksulluğunu, geçinememe halini konuşmaya devam edeceğiz. Ülkenin temel sorunu budur" dedi.

"KARA KUTU VE GÖRÜNTÜLERİ BEKLİYORUZ"

Başarır, "feribotun bilinçli olarak batırıldığı" yönündeki iddialara ilişkin soruya, "Bilinçli batırmayla ilgili hiçbir bilgim, şüphem olduğunu söyleyemiyorum" yanıtını verdi.

Geminin kara kutusunun bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Başarır, "Denizin 550 metre altında olduğu için dalgıçlar inemiyor. Ancak gelişmiş iki tane gemimiz var. Onlar 550 metre gidip robotlarla parçalayabiliyor ve o parçalar çıkartılıyor, görüntüleri alınıyor" dedi. Söz konusu gemilerin Çanakkale'de olduğunu ve olaydan hemen sonra hareket ettiğini belirten Başarır, "Dün ve bugün ulaştılar, çalışmalara başladılar. Kara kutuyu ve bu görüntüyü aldığımız zaman bunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

Başarır, feribotun açık denizde faaliyet göstermemesi gerektiğine ilişkin iddia bulunduğunu da belirterek, "İddialardan bir tanesi ancak akarsularda, küçük sularda bu feribotun faaliyet göstereceği, açık denizlerde asla gösterilemeyeceği" dedi.

Kazadan kurtulan yolcuların feribotun seyri, can yelekleri ve botlarla ilgili sıkıntılar bulunduğunu söylediklerini aktaran Başarır, "Kaptanın sorumluluğu... Tüm kurtulan yurttaşlarımız, yolcular söyledi, dinlemedi. Can yelekleri, feribotlar, botlar dahil hepsiyle ilgili sıkıntıların olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Başarır, "239 kişiyi savcılar ve hakimler dinlemeli. Orada yolcular bu felaketi görmüşse dönmesi gerektiğini söylemişse, herkes haykırmışsa kaptan bunu görmeyip bir de önce kendini kurtarmışsa yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başarır, feribot kazasının gerçek sorumlularının hesap vermesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

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