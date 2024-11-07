Batman'da havai fişek satışı yasaklandı - Son Dakika
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Batman'da havai fişek satışı yasaklandı

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Kayyum kararlarını protesto bahanesiyle PKK sempatizanlarının şehri savaş alanına çevirdiği Batman'da dikkat çeken bir karar alındı. Batman Valiliği, gösteri ve etkinliklerde kullanılan havai fişeklerin satışını ikinci bir emre kadar yasakladı.

07.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:56
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İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne geçtiğimiz hafta kayyum atanmasının ardından aynı kararın Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyeleri için de alınması birçok ilde protestolara neden oldu. Özellikle Batman'da başlayan protestolar bir türlü bitmedi. PKK sempatizanları şehri savaş alanına çevirdi, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Batman'da havai fişek satışı yasaklandı

BATMAN'DA HAVAİ FİŞEK SATIŞI YASAKLANDI

Tansiyonun düşmemesi üzerine Batman Valiliği kentte ikinci bir emre kadar havai fişek satışının yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde özellikle gösteri, yürüyüş, protesto eylemleri gibi her türlü etkinlik ve faaliyetlerde kullanılan havai fişeklerin satışının ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu.

Batman'da havai fişek satışı yasaklandı

Açıklamada, "Havai fişeklerin bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü vatandaşlarda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Mülki sınırlar içerisinde havai fişeklerin bakkal, market, kırtasiye ve yetkisiz kişiler tarafından ve satış izni bulunan av bayileri tarafından izinli-izinsiz kişilere satılması ve kullanılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu karara istinaden havai fişek satışı yapan ve kullananlara gerekli cezai müeyyide uygulanacak" denildi.

Batman'da havai fişek satışı yasaklandı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 8 İLDE 140 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadeleri yer aldı.

Batman'da havai fişek satışı yasaklandı
Batman\'da havai fişek satışı yasaklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da havai fişek satışı yasaklandı - Son Dakika

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