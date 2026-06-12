CHP'den Bayrampaşa'da 'Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim' Yürüyüşü

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Örgütü, "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşlerinden bir yenisini Bayrampaşa'da gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Derhal Kurultay ve erken seçim' çağrısında bulundu ve "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Mücadelemiz bu toprakların ikinci kurtuluş mücadelesidir. 107 yıl önce nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Samsun'a büyük bir yürüyüş başlatarak milli mücadeleyi başlattıysa, bugün de Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesini sizlerle birlikte başarıya ulaştıracağız." dedi.

CHP İstanbul İl Örgütü, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başkanlığında "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşlerinden bir yenisini Bayrampaşa'da gerçekleştirdi. Yıldırım Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanan partililer, "CHP halktır, halkın dediği olur" yazılı pankart açarak, "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ", "Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Yoğun katılımın olduğu yürüyüş Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı önünde son buldu.

Yürüyüşe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yanı sıra, CHP CAO Milli Eğitim Politikaları Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Parti Meclis Üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"TOPLUMUN GERÇEK SORUNLARININ ÜZERİNİ ÖRTMEK İSTİYORLAR"

Yürüyüşün ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşü geçim için, demokrasi için, özgürlük, adalet, kurultay ve erken seçim için başlattıklarını söyledi. 1 yıl 7 aydır bir darbe mekaniğinin devreye sokulduğunu söyleyen Çelik, önce belediye başkanlarının tutsak edildiğini ardından da plastik mermi ve gaz sıkılarak İstanbul il binasına ve CHP Genel merkezine girildiğini belirtti. Çelik, "Bu darbe mekaniğini gerçekleştirenlerin amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Öncelikle bu toplumun gerçek sorunlarının üzerini örtmek istiyorlar. Yoksulluğun, sefaletin, Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik krizinin ve Türkiye sokaklarındaki güvenlik krizinin üzerini örtmek istiyorlar. Siyaseti yargı eliyle dizayn etmek istiyorlar. Kendilerine göre bir cumhurbaşkanı adayını rakip olarak belirleyip, sandığı sembolik hale getirip, bir daha sandıktan çıkmak istiyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ YENİDEN ÜRETEN BİR TÜRKİYE HALİNE GETİRECEĞİZ"

Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece sorun anlatan, durum tespiti yapan bir siyasi parti olmadığını ifade ederek, "Biz parti programımızla, cumhurbaşkanlığı aday ofisimizle, milletvekillerimizle, bütün kadrolarımızla büyük bir kalkınma hamlesini başlatacak bir yol haritasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak aylardır, yıllardır tasarlıyoruz. Türkiye'yi yeniden üreten bir Türkiye haline getireceğiz. Bu topraklarda büyük bir kalkınma seferberliği başlatacağız. Bu topraklarda emekliler, emekçiler, memurlar insanca yaşam koşullarına sahip olacaklar" diye konuştu.

Çelik, cezaevinde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında ise şöyle konuştu:

"Hakan Bahçetepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarının düşük olduğu bir yerde Hakan Bahçetepe büyük bir mücadele vermiştir. Hakan Bahçetepe suçsuzdur. Bir an önce görevinin başına dönmeli, yeniden Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmelidir. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya şöyle bir tehditte bulundular. Dediler ki ya AK Parti'ye katıl ya da tutuklanacaksın. Defalarca bu tehditlerle Hasan Mutlu'yu baskı altına almaya çalıştılar. 'Ya katıl ya cezaevine gideceksin' dediler. Hasan Mutlu, 'Ben Cumhuriyet Halk Partili'yim. Ben zalimlerin karşısında onurumu satmam' dedi. ve o Hasan Mutlu şu anda Sivri zindanında onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle büyük bir direniş sergiliyor. Dokuz ay oldu halen iddianamesi yazılmadı. Bayrampaşa iddianamesi bir an önce yazılmalıdır. Hasan Mutlu kendisini savunmalıdır ve Hasan Mutlu Bayrampaşa'daki görevinin başına bir an önce dönmelidir."

"BAYRAMPAŞA HALKININ İRADESİNİ SATANLAR ÖMÜR BOYU BAŞI ÖNDE YÜRÜYECEKLER"

Menfaat karşılığı delegelere oy kullandırıldığı yalanı üzerinden İstanbul Kongresi'ne ve kurultaya davalar açıldığını hatırlatan Çelik, "Menfaat karşılığı CHP'liler oy kullandırıyor diyenler Bayrampaşa'da ne yaptılar? Bayrampaşa'da Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilmiş isimlere türlü teklifler, türlü vaatler verdiler. Onları transfer ettiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden CHP listelerinden seçilmiş o meclis üyelerinden bir tanesi belediye başkan yardımcısı, öbürü belediyede koordinatör, başka bir tanesi müteahhitlik firması açmış ve belediyede iş takibi yapıyor. Şimdi kim menfaat karşığılı oy kullanıyormuş? Kim menfaat karşılığı seçim kazanıyormuş? Kim menfaat karşısında Bayrampaşa halkının iradesine çöküyormuş? Bir belediye başkan yardımcılığı makamı için, koordinatörlük makamı için, müteahhitlik firması kurup iş takibi yaparak rant elde etmek için Bayrampaşa halkının iradesini satanlar ömür boyu başı önde yürüyecekler. Onlar hep haysiyetsizlikle onursuzlukla anılacaklar" dedi.

"NE ZAMAN CHP 2024 SEÇİMLERİNDE BİRİNCİ PARTİ OLDU O GÜN İSTANBUL KONGRESİ'NE DAVA AÇTILAR"

'Derhal Kurultay ve erken seçim' çağrısında da bulunan Çelik şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden hedef aldılar? Bizim kurultayımız 2023'ün kasım ayında yapıldı. İstanbul İl Kongresi 2023'ün ekim ayında yapıldı. 1 yıl geçti itiraz olmadı, 1,5 yıl geçti olmadı. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi oldu ve bütün anketlerde birinci parti konumunu korudu işte o gün İstanbul Kongresi'ne dava açtılar, o gün kurultaya dava açtılar. Bir darbe mekaniğini devreye sokanlar şunu söylüyorlar; 'Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi meselesidir' Bunu Ankara'daki bir kişi söylüyor. Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. İstanbul'dan bir hakimi Ankara'ya bakan yardımcısı yaptılar, aynı hakimi savcı yaptılar. İstanbul'da darbe mekaniğinin düğmesine bastı. Ödül olarak onu Adalet Bakanı yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne davalar açtılar ve kendilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir avuç işbirlikçisi buldular. Şimdi diyorlar ki, 'Bu konunun bizimle alakası yok. Bu konu CHP'nin meselesidir' Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu operasyon karşısında muhalefet, CHP üyeleri, İstanbullular, Türkiye'deki 86 milyon yurttaşımız kenetlenmiştir."

"BU KARANLIĞI BU TOPRAKLARDAN HEP BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ"

"Bu mücadele iki güç arasındaki mücadeledir" diyen Çelik, "Bir tarafta bir saray ittifakı vardır. O saray ittifakının içersinde Türkiye'yi bir sömürge devleti haline getirmeye çalışan emperyalist güçler vardır. Sarayında oturan bir kişi ve onun ortağı vardır. Onlara teslim olmuş, dahili ve harici iş birlikçiler vardır. Onların karşısında da millet vardır. Millet buradadır. Millet meydandadır, sokaktadır. Millet kenetlenmiştir ve bu karanlığı bu topraklardan hep birlikte göndereceğiz" ifadelerini kullandı."

"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ KURTULUŞ MÜCADELESİNİ SİZLERLE BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"

Kurultayın gerçekleşmesi için bütün siyasi ve hukuksal girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Çelik, "Hiç endişeye kapılmayın, umutsuz olmayın. Türkiye'nin birinci partisinin kadroları kenetlenmiştir, dimdik ayaktadır. Su akar yatağını bulur. Suyun akışını değiştirenler tarihin akışını da değiştirirler. Ben burada, Bayrampaşa'da, Gaziosmanpaşa'da tarihin akışını değiştirecek iradeyi sizlerde görüyorum. Gençler burada, kadınlar burada, emekliler burada, emekçiler burada. Biz bu topraklarda tarihin akışını sizlerle beraber, hep birlikte 107 yıl önce olduğu gibi bir kez daha hep beraber değiştireceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Mücadelemiz bu toprakların ikinci kurtuluş mücadelesidir. 107 yıl önce nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan Samsun'a büyük bir yürüyüş başlatarak milli mücadeleyi başlattıysa, bugün de Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesini sizlerle birlikte başarıya ulaştıracağız. Emperyalist güçlerin Türkiye'yi sömürge devleti haline getirmeyi çalışanlara izin vermeyeceğiz. Sandığı önümüzden kaçırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Hep birlikte erken seçim sandığını getireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Millet kazanacak, hak kazanacak, halk kazanacak, güzel Türkiye'miz kazanacak" dedi.