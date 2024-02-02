BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: \'18 yıl cezası onanan kişi nasıl milletvekili olabilir?\'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, "18 yıl cezası Yargıtay tarafından onanan kişi nasıl milletvekili olabilir? Anayasa Mahkemesi'ni gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için diyoruz ki; Anayasa değişmeli ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da yenilenmeli. Görev alanları tam net bir şekilde belirlenmelidir" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçen yıl vefat eden babası Ali İhsan Destici için Gecek Mahalle Camisi'nde mevlit okuttu. Camide cuma namazını da kılan Destici, Türkiye'nin 40 yıla yakın süredir terörle mücadele ettiğini ve PKK'nın ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, İran gibi ülkeler tarafından desteklendiğini söyledi. Terörün tüm unsurlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Yani asker, polis dağda mücadele ederken, siyasiler de Meclis'tekilerle mücadele edecek. Dünyanın neresinde Allah aşkına, hangi ülkesinde, o ülkenin parlamentosunda, terör örgütünün partisi olur, terör örgütünü savunan milletvekilleri olur? Amerika'da bir kişi çıkıp da kongrede ya da senatoda bir terör örgütüyle ilgili, DAEŞ'le ilgili, IŞİD'le ilgili, El Kaide'yle ilgili tek kelime edebilir mi? Bizdeki hainler saatlerce konuşuyorlar. Biri çıkıyor, biri iniyor, biri çıkıyor, biri iniyor. Almanya'da bir tanesi çıkıp konuşabilir mi? İngiltere'de bir tanesi, o devlete karşı savaş açmış, o devletin askerini, polisini şehit eden, öğretmenini, imamını şehit eden, sivilini şehit eden, bir tane terörist çıkabilir mi?" diye konuştu.
'18 YIL HAPİS CEZASI ONANAN KİŞİ NASIL MİLLETVEKİLİ OLABİLİR'
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine değinen Destici, şunları söyledi:
"Yargıtay cezasını onamış, 18 yıl ceza vermiş. Yani 18 yıl cezası Yargıtay tarafından onanan bir kişi nasıl milletvekili olabilir arkadaşlar? Nasıl Meclis'e sokulabilir? Anayasa Mahkemesi'ni gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için diyoruz ki; Anayasa değişmeli ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da yenilenmeli. Görev alanları tam net bir şekilde belirlenmelidir. Ne Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın alanına, ne Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin alanına, ne başka bir kurum, başka bir kurumun alanına müdahale etmemelidir."
'BÖYLE KATİLLERE İDAM CEZASI GETİRİLMELİDİR'
İzmir'de, Delil Aysal'ın (19) müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, telefonunu gasbettiğini hatırlatan Destici, bu gibi katiller için idam cezasının getirilmesi gerektiğini söyledi. BBP olarak üç suç için idam cezasının gelmesini istediklerini anlatan Destici, "Öncelikle çok vahim ve üzücü bir hadise. Düşünün bir taksici kardeşimiz İzmir'de 'Yağmurda kalmasın' diye el kaldıran bir şahsı taksisine alıyor ve maalesef arkada oturan şahıs, taksiciyi vurarak öldürüyor. Öncelikle ben bu silahlı saldırıyı, bu sonu ölümle biten saldırıyı lanetliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren şahsı da lanetliyorum, böyle bir insan olamaz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, bunlarla ilgili cezaların yetersiz olduğunu ve özellikle üç suç için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bir kurşunu sıkan, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, sivilimizi öldüren teröristler ve bunların emrini verenler için. İki, küçük yaşta kızlarımızı, çocuklarımızı tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için. Üçüncüsü de işte böyle keyfi denilebilecek bir şekilde sebepsiz yere dünkü taksici kardeşimizi öldüren katiller gibi bu katiller için, mutlaka ama mutlaka idam cezası geri getirilmelidir" dedi. (DHA)
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