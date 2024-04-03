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Beşiktaş'ta Yangında Ölenlerin Yöneticisi: Bu Mekanı İstemedik - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yangında Ölenlerin Yöneticisi: Bu Mekanı İstemedik

Beşiktaş\'ta Yangında Ölenlerin Yöneticisi: Bu Mekanı İstemedik

Beşiktaş'ta, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Apartman yöneticisi, yangın çıkan mekanı istemediklerini ve defalarca şikayette bulunduklarını söyledi. Şeker, binanın yapılışında eğlence merkezi için ruhsat alındığını belirtti. Şüpheliler ise gözaltına alındı.

03.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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Beşiktaş'ta, tadilat sırasında yangın çıkan ve 29 kişinin öldüğü eğlence merkezinin bulunduğu 16 katlı apartmanın yöneticisi Şule Şeker, bu mekanı yapıldığı günden beri istemediklerini söyledi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın apartman yöneticisi Şeker, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangın çıkan mekanın ses nedeniyle izole edilen bir yer olduğunu, içeridekilerin dumandan boğulduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Ölenlerin yoğun duman altında olduğunu ifade eden Şeker, eğlence merkeziyle ilgili çok defa şikayette bulunduklarını kaydetti.

Şeker, "Yapıldığı günden beri istemiyoruz. Kim ister? Eskiden, ilk açılışı bir televizyonun stüdyosu olaraktı. Programları vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış." dedi.

Eğlence merkezinde daha önce silahlı çatışma olduğu iddiası sorulan Şeker, bu soruyu yanıtlamadı.

Şeker, geçmişte ses ve güvenlik açısından bu iş yerini şikayet ettiklerini dile getirerek, aynı yerden giriş çıkış yaptıkları için binada buranın bulunmasını istemediklerini kaydetti.

"Dün, bütün işçilerin davet edildiğini biliyoruz"

Yangının meydana geldiği binanın girişini kamyonunun kapattığı iddiasının sorulması üzerine Şeker, öyle bir iddia duymadığını, girişe hiç kimsenin araba park etmediğini, orada görevlilerin olduğunu anlattı.

İşçilerin eğlence merkezinde yaşamadığını aktaran Şeker, "Yaşanacak bir alan değil. Sadece iftar için davet etmişler. 'Herkes gelsin, salı günü hem iftar yaparız hem ortalığı toparlarız.' diye. Dün, bütün işçilerin davet edildiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeker, eğlence mekanının sahibiyle daha önce apartmanın ortak alanı olması nedeniyle görüştüğünü dile getirerek, "15 gün önce belediyeye başvurmuştuk. Karot alınıp, deprem işlemi yapılacaktı. Mal sahibi izin vermediği için onu bile yaptıramadık." şeklinde konuştu.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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